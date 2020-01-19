Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются.

Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живём. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками.