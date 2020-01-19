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Так он «поздравил» журналистов и блогеров с Днём печати.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Об этом пишет «Правда ПФО», а внимание на публикацию обратила «Медиазона».
Игнатьев выразил недовольство журналистами и блогерами на мероприятии, посвящённом Дню российской и чувашской печати.
Глава региона также пояснил, что в его понимании значит «мочить» журналистов и блогеров. Игнатьев таким образом призвал рассказывать, откуда и «с какими помыслами» авторы приехали в регион, где живут и на чём зарабатывают.
В январе в Чувашии прошли протестные акции с требованием отправить Игнатьева в отставку. Студенты, которые участвовали в одиночных пикетах, сообщили об угрозе отчисления. В конце 2019 года пикеты против коррупции в Чувашии состоялись в Москве и Поволжье.
Игнатьев возглавляет Чувашию с августа 2010 года. С 1990 по 1994 год он был депутатом Чебоксарского районного совета, а затем работал исключительно чиновником: с 1996 — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии, с 1999 — главой самоуправления Чебоксарского района, с 2002 — министром сельского хозяйства республики.
В начале года фонд «Петербургская политика» включил Игнатьева в число губернаторов, которых наиболее вероятно заменят в 2020 году.
А много в Чувашии митингов проходит, которые отвлекают его от благоустройства общественного пространства? Ну, помимо одиночных пикетов студентов. Это же надо отвлечься от важных дел, позвонить ректору, чтобы отчислением пригрозили.
В Чувашии жестокая нищета, и я бы на его месте язык запихнул в жопу, пока не оторвали.
у этого гидроцефала неправильный череп, в газовую камеру эту мразоту
Интересно, сколько недвижимости на западе найдут у главы Чувашии?
конфискуют в пользу американских детей, по факту все руководящие должности в россии занимают предатели работающие на врага