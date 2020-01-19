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Сергей Звезда
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Глава Чувашии потребовал «мочить» за критику власти: «Родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе и Америке» Материал редакции

Так он «поздравил» журналистов и блогеров с Днём печати.

10 комментариев
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​Михаил Игнатьев Фото chgign.ru

Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал «мочить» журналистов и блогеров, которые критикуют власть. Об этом пишет «Правда ПФО», а внимание на публикацию обратила «Медиазона».

Игнатьев выразил недовольство журналистами и блогерами на мероприятии, посвящённом Дню российской и чувашской печати.

Отдельные журналисты ни одной статьи не написали о человеке труда, вкладывая добрую душу и сердце. Конкретную критику я всегда воспринимал, нет вопросов. Но с утра до вечера критикуют, всю ночь не спят – критикуют, сидят на заказах, на берегу договариваются.

Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке… А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живём. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками.

Михаил Игнатьев
глава Чувашии

Глава региона также пояснил, что в его понимании значит «мочить» журналистов и блогеров. Игнатьев таким образом призвал рассказывать, откуда и «с какими помыслами» авторы приехали в регион, где живут и на чём зарабатывают.

Отдельные (журналисты или блогеры), которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются. И начинают писать, не знаю о чём и о ком. Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить – надо их мочить, как в народе говорят.

Надо мочить. Рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искажённая информация, она в конечном счете отражается на тех, кто её подаёт.

Михаил Игнатьев
глава Чувашии

В январе в Чувашии прошли протестные акции с требованием отправить Игнатьева в отставку. Студенты, которые участвовали в одиночных пикетах, сообщили об угрозе отчисления. В конце 2019 года пикеты против коррупции в Чувашии состоялись в Москве и Поволжье.

Игнатьев возглавляет Чувашию с августа 2010 года. С 1990 по 1994 год он был депутатом Чебоксарского районного совета, а затем работал исключительно чиновником: с 1996 — заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Чувашии, с 1999 — главой самоуправления Чебоксарского района, с 2002 — министром сельского хозяйства республики.

В начале года фонд «Петербургская политика» включил Игнатьева в число губернаторов, которых наиболее вероятно заменят в 2020 году.

#новости #цитаты #журналистика

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10 комментариев
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Alexander Pestov

3

А много в Чувашии митингов проходит, которые отвлекают его от благоустройства общественного пространства? Ну, помимо одиночных пикетов студентов. Это же надо отвлечься от важных дел, позвонить ректору, чтобы отчислением пригрозили.

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Владимир Дыркин

0

ну раз потребовал, значит будем мочить

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Алексей Любимцев

0

В сортире хоть?

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Sergey Lukianov

0

Других молодых технократов у них для нас нет

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Федор Андреев

0

В Чувашии жестокая нищета, и я бы на его месте язык запихнул в жопу, пока не оторвали.

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Миша Сергеев

Федор
0

Кто оторвёт то? Терпилы?

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Mikhail Lukup

0

А, вот почему он такой болтливый, выгонят пинком под зад.

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Александр Александров

0

у этого гидроцефала неправильный череп, в газовую камеру эту мразоту

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Роман Трусов

0

Интересно, сколько недвижимости на западе найдут у главы Чувашии?

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Александр Александров

Роман
0

конфискуют в пользу американских детей, по факту все руководящие должности в россии занимают предатели работающие на врага

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