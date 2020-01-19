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Новости
Сергей Звезда
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В Москве провели акцию памяти Маркелова и Бабуровой. Задержаны автор плаката «Путин, уходи», ЛГБТ-активисты и подростки Материал редакции

Всего — более чем 10 задержанных.

11 комментариев
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Задержанный на акции  Фото Влада Докшина, «Новая газета»

В Москве устроили ежегодное шествие в память об убитых журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

Предположительно, общее число задержанных составляет более 10. Уже на начальном этапе акции полиция задержала не менее восьмерых человек, передаёт «ОВД-Инфо». Среди них, по данным издания, оказались пять несовершеннолетних.«Медиазона» сообщила о пяти задержанных у станции метро «Кропоткинская». Очевидцы, с которыми поговорила «Новая газета», утверждают, что это были «провокаторы-националисты».

По данным «МБХ Медиа», первым задержанным стал мужчина, взявший с собой плакат с лозунгом «Путин, уходи». Полицейские забрали его, когда тот проходил через рамки металлоискателя.

ПАРАДОКС
АНТИФАШИСТСКОЕ ШЕСТВИЕ посвящённое памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.
Колонна “Против внесения изменений в Конституцию".
🔴 Прямой эфир по ссылке

Также полиция задержала некоторых участников колонны, которые несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов. Это в том числе подтвердил журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

Черных и его коростели
Менты винтят людей из колонны за права лгбт
Черных и его коростели
Одни менты пропустил лгбт-баннер через рамки, теперь другие менты обещают с этим ментами «разобраться». Шесть человек задержаны, везут в овд Арбатское

Также на шествие не разрешили пройти с плакатом «фашисты, руки прочь от Конституции, рассказал «ОВД-Инфо» активист «Бессрочного протеста» Артём Абрамов. Присоединиться к шествию с лозунгами против изменения законодательства призвали муниципальные депутаты.

Как передаёт «Новая газета», участники шествия скандируют в том числе лозунги «Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место» и «Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму». Активисты движения «Белый счётчик» оценили число участников в 1,42 тысячи.

#БелыйСчётчик @WhiteCounter
К 14:45 на территорию шествия #памятиМаркеловаБабуровой пришли 1,42 тыс. участников.
Подсчет окончен.
Еще около 20 человек после закрытия рамок были отправлены полицией параллельно бульвару.
#БелыйСчётчик https://t.co/RyUIjr0t8T

Журналистку «Известий» и «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката «Московского правозащитного центра» Станислава Маркелова убили в январе 2009 года в Москве. Суд признал виновными членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Евгению Хасис и Никиту Тихонова. Хасис получила 18 лет лишения свободы, Тихонов — пожизненное заключение.

Как убивали Стаса и Настю
27 января начнется отбор присяжных по делу Тихонова—Хасис, обвиняемых в убийстве…
novayagazeta.ru
Дело об убийстве С.Маркелова и А.Бабуровой…
Накануне, 28 апреля, была поставлена точка в громком деле об убийстве адвоката Станислава…
www.rbc.ru

Маркелов среди прочего представлял интересы семьи 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, убитой в 2000 году. В похищении, изнасиловании и убийстве обвиняли командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова. Бабурова писала о деле Кунгаевой и взяла интервью у Маркелова.

#новости #акции #задержания #политика

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11 комментариев
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Алексей Позитивный

1

Смешивать оппозиционную борьбу с корявой ЛГБТ повесточкой это суицид любой оппозиции СНГ. Хуле ничему не учатся, заслужили свое рабское положение.

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Православие. Патриотизм.

Алексей
1

Борьба за ЛГБТ права - и есть оппозиционная деятельность в России, потому что действующей властью провозглашен курс на высокую рождаемость, и она всячески ограничивает данную группу в правах и косвенно поощряет их убийства.

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Иван Семёныч

Православие.
–3

всячески ограничивает данную группу в правах и косвенно поощряет их убийства.

Чего блять.jpg
Пособия на ребёнка угнетают лгбт? Это что-то новое)

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Православие. Патриотизм.

Иван
0

В России запрещены усыновления/удочерения детей однополыми семьями. Более того, запрещена "пропаганда" однополых отношений среди них же, детей.

Ответить

Иван Семёныч

Православие.
0

Не вижу связи с курсом на рождаемость.
Мысль про убийства геев лютым бредом отдаёт, не могу вспомнить ни одной правой партии в России, не говоря уже об откровенных радикалах. (Клоунов в лице Милонова и Мизулиной в расчёт даже не беру.)

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сироп от щекотки

Иван
0

Да он хуйню снес, тут обсуждать нечего. Обойти сторонкой и поставить рядом знак "мокрый пол"

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Иван Семёныч

Алексей
0

Так это антифашисты, особый сорт оппозиции. Если им не брать повестку лгбт, то чем тогда оправдать своё существование) на одних мифических националистах-провокаторах не уедешь.

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Stas Kartuzov

Алексей
0

Вы действительно позитивный

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Nikita

3

А что делать если я против гомофобии, сексизма и фашизма и также против мигрантов? 😏

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Andrey Svetlov

Nikita
1

Вступать в клуб 50-летних коренных парижанок

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Ешь Черри

Nikita
–1

Это примерно как: "Я не против геев и лесбиянок. Мужик прибирается в моей квартире пока я на работе. Но главное чтобы Вы господин, через 3 дня съ@бались из моего Санкт-Петербурга к себе на родину".

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