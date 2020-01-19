Всего — более чем 10 задержанных.

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Задержанный на акции Фото Влада Докшина, «Новая газета

В Москве устроили ежегодное шествие в память об убитых журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.

Предположительно, общее число задержанных составляет более 10. Уже на начальном этапе акции полиция задержала не менее восьмерых человек, передаёт «ОВД-Инфо». Среди них, по данным издания, оказались пять несовершеннолетних.«Медиазона» сообщила о пяти задержанных у станции метро «Кропоткинская». Очевидцы, с которыми поговорила «Новая газета», утверждают, что это были «провокаторы-националисты».

По данным «МБХ Медиа», первым задержанным стал мужчина, взявший с собой плакат с лозунгом «Путин, уходи». Полицейские забрали его, когда тот проходил через рамки металлоискателя.

ПАРАДОКС

Колонна “Против внесения изменений в Конституцию".

🔴 Прямой эфир по ссылке АНТИФАШИСТСКОЕ ШЕСТВИЕ посвящённое памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой.Колонна “Против внесения изменений в Конституцию".

Также полиция задержала некоторых участников колонны, которые несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов. Это в том числе подтвердил журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

Черных и его коростели Менты винтят людей из колонны за права лгбт

Черных и его коростели Одни менты пропустил лгбт-баннер через рамки, теперь другие менты обещают с этим ментами «разобраться». Шесть человек задержаны, везут в овд Арбатское

Также на шествие не разрешили пройти с плакатом «фашисты, руки прочь от Конституции, рассказал «ОВД-Инфо» активист «Бессрочного протеста» Артём Абрамов. Присоединиться к шествию с лозунгами против изменения законодательства призвали муниципальные депутаты.

Как передаёт «Новая газета», участники шествия скандируют в том числе лозунги «Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место» и «Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму». Активисты движения «Белый счётчик» оценили число участников в 1,42 тысячи.

#БелыйСчётчик @WhiteCounter

Подсчет окончен.

Еще около 20 человек после закрытия рамок были отправлены полицией параллельно бульвару.

#БелыйСчётчик https://t.co/RyUIjr0t8T К 14:45 на территорию шествия #памятиМаркеловаБабуровой пришли 1,42 тыс. участников.Подсчет окончен.Еще около 20 человек после закрытия рамок были отправлены полицией параллельно бульвару. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EOpKHz1WkAE4WjN.jpg","width":720,"height":405}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EOpKIDRWkAYGyJu.jpg","width":720,"height":405}}}]

Журналистку «Известий» и «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката «Московского правозащитного центра» Станислава Маркелова убили в январе 2009 года в Москве. Суд признал виновными членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Евгению Хасис и Никиту Тихонова. Хасис получила 18 лет лишения свободы, Тихонов — пожизненное заключение.