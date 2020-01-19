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Всего — более чем 10 задержанных.
В Москве устроили ежегодное шествие в память об убитых журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой и адвокате Станиславе Маркелове.
Предположительно, общее число задержанных составляет более 10. Уже на начальном этапе акции полиция задержала не менее восьмерых человек, передаёт «ОВД-Инфо». Среди них, по данным издания, оказались пять несовершеннолетних.«Медиазона» сообщила о пяти задержанных у станции метро «Кропоткинская». Очевидцы, с которыми поговорила «Новая газета», утверждают, что это были «провокаторы-националисты».
По данным «МБХ Медиа», первым задержанным стал мужчина, взявший с собой плакат с лозунгом «Путин, уходи». Полицейские забрали его, когда тот проходил через рамки металлоискателя.
Также полиция задержала некоторых участников колонны, которые несли плакаты против преследования ЛГБТ-активистов. Это в том числе подтвердил журналист «Коммерсанта» Александр Черных.
Также на шествие не разрешили пройти с плакатом «фашисты, руки прочь от Конституции, рассказал «ОВД-Инфо» активист «Бессрочного протеста» Артём Абрамов. Присоединиться к шествию с лозунгами против изменения законодательства призвали муниципальные депутаты.
Как передаёт «Новая газета», участники шествия скандируют в том числе лозунги «Скажем громко, скажем вместе: для мигрантов есть здесь место» и «Нет гомофобии, нет фашизму, нет сексизму». Активисты движения «Белый счётчик» оценили число участников в 1,42 тысячи.
Журналистку «Известий» и «Новой газеты» Анастасию Бабурову и адвоката «Московского правозащитного центра» Станислава Маркелова убили в январе 2009 года в Москве. Суд признал виновными членов неонацистской группировки «Боевая организация русских националистов» (БОРН) Евгению Хасис и Никиту Тихонова. Хасис получила 18 лет лишения свободы, Тихонов — пожизненное заключение.
Маркелов среди прочего представлял интересы семьи 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, убитой в 2000 году. В похищении, изнасиловании и убийстве обвиняли командира 160-го гвардейского танкового полка Юрия Буданова. Бабурова писала о деле Кунгаевой и взяла интервью у Маркелова.
Смешивать оппозиционную борьбу с корявой ЛГБТ повесточкой это суицид любой оппозиции СНГ. Хуле ничему не учатся, заслужили свое рабское положение.
Борьба за ЛГБТ права - и есть оппозиционная деятельность в России, потому что действующей властью провозглашен курс на высокую рождаемость, и она всячески ограничивает данную группу в правах и косвенно поощряет их убийства.
всячески ограничивает данную группу в правах и косвенно поощряет их убийства.
Чего блять.jpg
Пособия на ребёнка угнетают лгбт? Это что-то новое)
В России запрещены усыновления/удочерения детей однополыми семьями. Более того, запрещена "пропаганда" однополых отношений среди них же, детей.
Не вижу связи с курсом на рождаемость.
Мысль про убийства геев лютым бредом отдаёт, не могу вспомнить ни одной правой партии в России, не говоря уже об откровенных радикалах. (Клоунов в лице Милонова и Мизулиной в расчёт даже не беру.)
Да он хуйню снес, тут обсуждать нечего. Обойти сторонкой и поставить рядом знак "мокрый пол"
Так это антифашисты, особый сорт оппозиции. Если им не брать повестку лгбт, то чем тогда оправдать своё существование) на одних мифических националистах-провокаторах не уедешь.
А что делать если я против гомофобии, сексизма и фашизма и также против мигрантов? 😏