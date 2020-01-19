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Уроки лингвистики от региональных властей.
Призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» журналистов и блогеров за критику власти означал просьбу «раскрывать их подноготную», объяснили РИА «Новости» в его пресс-службе.
Собеседник агентства уточнил, что «так называемые блогеры не гнушаются ничем» и заявил об информационной атаке с целью «целенаправленной дискредитации» Игнатьева. Он подчеркнул, что ему известны инициаторы атаки, но никаких данных о них не раскрыл.
Пресс-служба главы Чувашии таким образом отреагировала на резонанс в СМИ вокруг слов Игнатьева в День печати о том, что нужно «мочить» журналистов и блогеров, в том числе «рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают».
Призываю мочить всех единоросов!
Ну, я имею ввиду призывать раскрывать их свои доходы. Как обязывает закон. Именно в таком контексте я использую это слово. Давайте мочить их, ребята!
"это всего лишь предположение", - отметили в пресс-службе, как можно предположить
Надеюсь, что среди следователей и врачей нет теомистов.
Ну вот этим ты и будешь себя успакаивать, если твой лечащий врач прошляпит онкологическое заболевание.
на всякое онкологическое заболевание имеется свое онтологическое бессмертие
Что-то я ни в одном словаре не нашёл такого значения слова «мочить». Наверно, нужно провести лингвистическую экспертизу высказываний чувашского реднека у власти и впаять ему за публичные призывы к насилию, разжигание и экстремизм. Ах, да, забыл, что в Рашке это так не работает.
и заявил об информационной атаке с целью «целенаправленной дискредитации» Игнатьева.
Мне кажется, он сам с этим справляется