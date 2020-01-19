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Сергей Звезда
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Пресс-служба главы Чувашии объяснила его призыв «мочить» журналистов за критику просьбой «раскрывать их подноготную» Материал редакции

Уроки лингвистики от региональных властей.

10 комментариев
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Призыв главы Чувашии Михаила Игнатьева «мочить» журналистов и блогеров за критику власти означал просьбу «раскрывать их подноготную», объяснили РИА «Новости» в его пресс-службе.

Что касается слова «мочить», то в данном случае оно несло контекст «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны, о тех, кто за деньги и по заказу пишет неправду или передергивает факты. И в речи Игнатьева это четко прослеживается.

пресс-служба главы Чувашии

Собеседник агентства уточнил, что «так называемые блогеры не гнушаются ничем» и заявил об информационной атаке с целью «целенаправленной дискредитации» Игнатьева. Он подчеркнул, что ему известны инициаторы атаки, но никаких данных о них не раскрыл.

Их [инициаторов] немного, но шум они создают. Что касается качества «работы» подобных представителей блогосферы и журналистов, то она напрямую зависит от гонораров и политического заказа, и, наверное, обиды на то, что не получают заказов от администрации.

пресс-служба главы Чувашии

Пресс-служба главы Чувашии таким образом отреагировала на резонанс в СМИ вокруг слов Игнатьева в День печати о том, что нужно «мочить» журналистов и блогеров, в том числе «рассказывать, откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чём зарабатывают».

Глава Чувашии потребовал «мочить» за критику…
Так он «поздравил» журналистов и блогеров с Днём печати.
tjournal.ru

#новости #цитаты #журналистика

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10 комментариев
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Эдуард Гладышев

4

Призываю мочить всех единоросов!

Ну, я имею ввиду призывать раскрывать их свои доходы. Как обязывает закон. Именно в таком контексте я использую это слово. Давайте мочить их, ребята!

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theomism

1

"это всего лишь предположение", - отметили в пресс-службе, как можно предположить

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Mikhail Lukup

theomism
0

Надеюсь, что среди следователей и врачей нет теомистов.

Ответить

theomism

Mikhail
1

все всегда только предполагают, ведь все могут ошибаться, не так ли

Ответить

Mikhail Lukup

theomism
0

Ну вот этим ты и будешь себя успакаивать, если твой лечащий врач прошляпит онкологическое заболевание.

Ответить

theomism

Mikhail
1

на всякое онкологическое заболевание имеется свое онтологическое бессмертие

онтологическое бессмертие
Согласно теории потенциальности мы все онтологически бессмертны, т.к. согласно теории…
theomism.ru
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Poe Ghost

1

Что-то я ни в одном словаре не нашёл такого значения слова «мочить». Наверно, нужно провести лингвистическую экспертизу высказываний чувашского реднека у власти и впаять ему за публичные призывы к насилию, разжигание и экстремизм. Ах, да, забыл, что в Рашке это так не работает. 

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Владимир Филатов

0

Сомневаюсь, что он вообще знает такие слова.

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Джордж Харви

0

Надо мочить этих блогеров, весь ютуб засрали

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Даулет Тургалиев

0

и заявил об информационной атаке с целью «целенаправленной дискредитации» Игнатьева.

Мне кажется, он сам с этим справляется

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