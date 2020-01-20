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Новости
Артём Мазанов
9458

В хостеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком Материал редакции

По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.

107 комментариев
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​Видео МЧС

В хостеле «Карамель» в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой, ещё трое пострадали. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Власти уточнили, что «труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания». Спасатели продолжают откачивать горячую воду. Пострадавших доставили в больницу с ожогами. По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребёнок.

Baza пишет, что подобная авария в этом же хостеле произошла в сентябре 2019 года. Тогда из-за прорыва трубы никто не пострадал, так как номер был пустой. Об этом пишет и Mash.

59.ru отмечает, что из-за расположения хостела на цокольном этаже, в номерах нет окон. Это могло затруднить эвакуацию.

Один из номеров хостела 

По факту гибели людей СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Обновлено в 10:30: Mash пишет, что прорыв труб в Перми произошёл не в самом хостеле, а на участке ближайшей теплотрассы. «По предварительным данным, дом находится под уклоном — фундамент здания оказался плохо изолирован», — уточняет издание.

«МБХ медиа» рассказало, что хостел «Карамель» последний раз проверяли 13 февраля 2019 года. Тогда МЧС нашло 10 нарушений требований пожарной безопасности, в числе которых — отсутствие второго эвакуационного выхода. А по документам это помещение — пункт по приёму стеклотары.

#новости #проишествия #хостелы

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107 комментариев
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Лев Люкшин

43

Очередной прорыв при Путине!

Ответить

Игорь

Лев
10

Оппозиционеры трубу раскачивали!

Ответить

Бдительный Бородавочник

Лев
3

Прилетаем Путина?

Ответить

Лев Люкшин

Бдительный
–4

Он лидер страны, как бы. Он несёт ответственность за всю хуйню, которая в стране происходит. Или нет?

Ответить

Дмитрий Соловьев

Лев
–3

Как бы нет. Частенько виноватыми бывают вороватые граждане, действующие на авось

Ответить

Лев Люкшин

Дмитрий
2

Можно пойти глубже. Почему эти граждане воруют? Мб потому что денег нет и зарплаты низкие? Из-за кого это все?

Ответить

badkid

Лев
4

Царь хороший, бояре плохие, сэр!

Ответить

Дмитрий Соловьев

Лев
1

Подожди, никто не отрицает, что качество жизни в России оставляет желать лучшего. Но. Значит, любого можно оправдать, в связи с низким качеством оказания услуг, сославшись на плохие условия жизни? Что, простите? Давайте хлеб начнем с мышиным помётом готовить, ведь в России бизнесу очень тяжко приходится. Так что в данном конкретном случае виноват именно человеческий фактор, а не отвратительное устройство власти в стране

Ответить

Лев Люкшин

Дмитрий
1

Я так и считаю. В России качество жизни дерьма, правительству похуй на граждан, они готовы их убивать, и, по моему мнению, из-за всей этой хуйни и происходят преступления. Да, офк, преступники сами виноваты и все такое, но если бы жизнь у нас была лучше, то мб и преступлений не было бы? В таком большем количестве, по крайней мере.

Ответить

badkid

Лев
1

Бытие всегда определяет сознание, я убежден. Если человек живет в атмосфере, где ему не нужно переживать о взятках и о том, будут ли у него деньги, чтобы накормить семью, если он насыщает и полностью удовлетворяет свои базовые потребности, то появятся новые. Так сказать, более высокие. 

Ответить

Просто Тимуррр

Лев
0

Ох дружок, какой же у тебя инфантильный пиздец в голове и полная неспособность брать ответственность за свою жизнь. У кидал, кстати, абсолютно такая же логика. Когда их прижимают к стенке, они говорят: "жизнь такая, хуйли ещё делать, все как-то зарабатывают, лохи сами виноваты, что ведутся" - все что угодно, только не фраза "обманывать и воровать - это мой личный выбор".

Ответить

Roman Golovin

Дмитрий
0

Оправдание где было?

Ответить

Игорь Голованов

Лев
–1

А как тогда воруют те у кого дохуя бабла?. Нестыковка.

Ответить

badkid

Игорь
0

Они воруют только потому, что убеждены, что им за это ничего не будет. Используют ситуацию, в которой пропаганда сработала на ура

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Дмитрий
0

Пардон, не та ссылка, щас найду...

Ответить

Ипполит

Ипполит
2

Ага, вот: http://bit.ly/31YylF1

Недоумённое... Про тех кто убирает и про тех кто…
Тут в ответ на открытое письмо в ответ на открытое письмо, народ зашевелился и вяло поддерживает…
bit.ly
Ответить

Дмитрий Соловьев

Ипполит
0

Это всё очень интересно, не спорю, но у моего комментария немного иной посыл, и это не абстрактный обоссаный подъезд, а халатность, унесшая жизни людей

Ответить

Ипполит

Дмитрий
0

Он лидер страны, как бы. Он несёт ответственность за всю хуйню, которая в стране происходит. Или нет?

> Как бы нет

>> Это так. Не спорю. Путин не ссыт в подъездах. Так и я не ссу. Но ведь кто-то ссыт, раз тема поднята? ... И рано или поздно мы утыкаемся угадайте куда

Ответить

Дмитрий Соловьев

Ипполит
0

Насчёт обоссаных подъездов кстати- в последнее время перестал на них натыкаться, возможно, идёт прогресс)

Ответить

the.nightmarez

Дмитрий
1

Обамка сдаёт позиции.

Ответить

Иван Кукушкин

Бдительный
0

Виновата блть кто угодно, только не путин

Ответить

Олег Ивахнов

37
Ответить

Sergey Lukianov

5

думаю, номера будут продаваться теперь по горячим ценам

Ответить

Станислав Яковлев

Sergey
31

охохохо, пикантный юморок подъехал!!!

Ответить

badkid

Станислав
51

эти потуги превратить любую ситуацию в комедию выглядят как-то жалко...

Ответить

Аркадий Иванов

badkid
19

Ты сейчас описал комментарии буквально к любому посту на ТЖ.

Ответить

badkid

Аркадий
10

Я знаю, и что-то я начинаю переживать по этому поводу. Я прекрасно понимаю, что над многим можно и нужно смеяться, что юмор – есть защитная реакция, но такое чувство, будто люди уже вообще очерствели конкретно, что бы ни происходило. 

Ответить

Дитковский

badkid
7

Мы не очерствели, просто лайки нужны, мы нашучиваем на TJ Plus

Ответить

Олег Ивахнов

Дитковс…
1

У меня нашучено до конца 20 года

Ответить

the.nightmarez

Олег
1

Главное не нашути на срок.

Ответить

badkid

Дитковс…
–2

Тогда надо ШУТИТЬ, а не хуйню нести)

Ответить

Алексей Селезнев

badkid
5

Соглашусь пожалуй, бывает когда шутка реально смешная и сама напрашивается, и ты ухмыляешься над ней, ненавидя себя за это, а когда шутка хуевая, создаётся впечатление, что человеку вообще похуй глубоко в душе что там и с кем случилось, лишь бы лайки на скорости набрать

Ответить

badkid

Алексей
0

Об этом и речь! Спасибо

Ответить

Виталий

Алексей
0

[«„Вот бы сейчас ударить ребёнка по голове и броситься под поезд!“ Что такое непроизвольные негативные мысли и как на них реагировать»](https://t.me/Vatniks/10718)

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
4

будто люди уже вообще очерствели конкретно

Я когда прочитал новость и представил какой это пиздец у меня реально в груди защемило.
Но при этом в голове картинка с астаховым все равно откуда то из подсознания вылезает.

Ответить

badkid

Олег
1

Я не говорю, что не надо шутить. Юмор уместен всегда, иначе можно просто коллективно застрелиться. Но только тогда, когда это действительно юмор, а не жалкий потуг пошутить поскорее, чтобы сорвать лайки 

Ответить

Anna Luben

badkid
1

это хаски полетели, а не лайки

Ответить

Виталий

Олег
0

Олег, возможно, Вам поможет [вот эта публикация](https://tjournal.ru/137363?comment=3004270).

Ответить

Олег Ивахнов

Виталий
0

Но негативные мысли то меня не посещают. Наоьорот в ответ на негативную новость рождается юморок.

Ответить

Сергей Васильев

badkid
0

Это говорит человек, который искренне хохочет когда какой-нибудь сотрудник власти калечится или умирает? И открыто заявляет, что в этой радости нет ничего плохого? Кек.

Ответить

badkid

Сергей
0

Correct!
Повторюсь в очередной раз для тех, до которых долго доходит — сотрудники власти хуже животных, а значит не заслуживают ни эмпатии, ни сострадания, ни человечности.
Они сами в этом виноваты.

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
2

Пиздец ты отбитый чувак.

Ответить

badkid

Олег
4

Тебе жалко пострелянных мусоров или пидоров, которые людей за людей не считают? Интересно

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
0

Тебе жалко пострелянных мусоров или пидоров, которые людей за людей не считают? Интересно

Сотрудники МВД очень разнородная среда и там огромное количество нормальных и даже хороших людей. А ты их всех записываешь в садисты и бутылкосажатели. На каком основании чувак?

пидоров, которые людей за людей не считают?

Ты в прошлом сообщении именно это делаешь.

Ответить

badkid

Олег
4

Не слышал ни одной истории о каком-то великолепном сотруднике МВД. Есть примеры? 

От бывших слышал только жалкие оправдания собственной узколобости, типа "Ну нам приказали".

Ответить

Goodsanta

badkid
0

Есть, просто ненависть к сотрудникам МВД в тренде и ее в СМИ форсят постоянно.

https://360tv.ru/news/obschestvo/cotrudnik-politsii-spas-ljudej-iz-pozhara-pod-klinom/
https://www.tatar-inform.ru/news/incident/18-07-2019/v-tatarstane-ekipazh-dps-pomog-dobratsya-do-bolnitsy-zhenschine-u-kotoroy-za-rulem-nachalis-rody-5268241

Не надо говорить, что "все они там - козлы", Ивахнов прав - есть там и порядочные, хорошие люди

Ответить

badkid

Goodsan…
3

Исключения, подтверждающие правило?
Летом в предверии митингов имел «счастье» ехать в поезде «Белгород - Москва» из Курска, который был набит ментами.
Слышали и видели бы люди, как они ручки потирали за бонус, который они получат за то, что едут туда.
Я отказываюсь считать их людьми.

Ответить

Goodsanta

badkid
–1

Исключения, подтверждающие правило?

Камон, ты просишь предоставить тебе доказательство того, что среди сотрудников есть хорошие люди. Я это делаю, а ты говоришь, что это только подтверждает твое мнение. Что с тобой не так?
Слышали и видели бы люди, как они ручки потирали за бонус, который они получат за то, что едут туда.

Ну вот брат двоюродный работает у меня в МВД, им тоже предлагали в МСК ехать митинги разгонять за бонусы. Он отказался, потому что знал, что его там "попросят" делать.
Так что вряд ли в компании таких поехавших можно найти тех, кто едет с неохотой.

Ответить

badkid

Goodsan…
0

Твой брат один, а поезд был набит. Ложка меда в бочке с дегтем. 

Ответить

Goodsanta

badkid
0

Я, видать, твой посыл понял не до конца правильно.

Ответить

сироп от щекотки

Олег
2

Слушай, я понимаю этот морализаторский запал, тем более к юзеру, который вроде как примелькался своей, ээ, борцуновской риторикой.

Но, лол, ненависть к мусарне это единственная объединяющая деталь во всех классах общества у нас. По все стороны баррикад и баррикадок мусаров хейтят и вполне справедливо.

Это красивый посыл— "там тоже есть люди", но тут, увы, как в той притче про бочку говна и ложку мёда

Ответить

badkid

сироп
3

Считаю нужным отметить, что моя личная неприязнь к мусорам основана на личном опыте, а не на коллективном бессознательном. Четыре раза обращался в полицию, и все четыре раза хотелось пробить лоб рукой. Один раз был в СК, так его захотелось вообще сжечь дотла. 
Ни разу не слышал каких-то историй о доблестной полиции, они только и делают, что колотят граждан, сажают их на бутылки, подкидывают наркотики и исполняют приказы еще больших мудаков, которые пытаются выслужиться, чтобы квартирку заполучить.

Ответить

сироп от щекотки

badkid
0

Это справдливое и правильное замечание. Ужас ситуации, в том, что подобный опыт есть почти у каждого.

И я глубоко убежден, что если, точнее не если, а когда, в россии случится что-то типа революции, причиной послужит связанное с очередным беспределом.

История показала, что болтая на французском и мечтая о великом, тут ничего не исправить. Русский ваня будет смотреть, поправляя шапку на боку. 
А вот ярость (тогда к боХатым), теперь к сабжу нашей беседы: вот это топливо заебись.

Приведет это все, по традиции, увы, к хуйне.

Вещаю исключительно с дивана, буду рад ошибиться

Ответить

badkid

сироп
0

К сожалению, вы вряд ли ошибаетесь. 

Слишком долго закручивается в нашем обществе ненависть, которую запустило государство. 
Ненависть легко тиражируется. 
А такая энергия по законам физики не может раствориться в никуда. Это обязательно выльется. И чем больше времени проходит, тем страшнее будет результат. 

Ответить

Мошиндейр Омаев

badkid
–1

Жалеть и злорадствовать разные понятия. Можно быть слегка удовлетворённым фактом выпиливания этого биомусора, но хлопать в ладоши как-то уж совсем не по хрестянске и не праваславна.

Ответить

badkid

Мошинде…
1

Кроме "христианске" и "православно" будут аргументы?

Ответить

Мошиндейр Омаев

badkid
–1

Хлопай, хуле.

Ответить

Сергей Васильев

badkid
0

badkid: 

Что-то мы очерствели в последнее время, господа...

Тот же badkid:
Да, вот эта часть людей хуже животных, можете их убивать, я вам похлопаю.

Ответить

badkid

Сергей
1

И ещё раз: к нелюдям сострадания быть не может. Ты так тяжело усваиваешь все.

Ответить

Олег Ивахнов

badkid
0

Ты записываешь в нелюди и гребешь под одну гребенку всех по признаку работодателя. Ты нормальный вообще?

Ответить

badkid

Олег
1

По тому признаку, что ни один нормальный человек, будучи у власти, не будет творить то, что творят эти уроды. Ты новости давно читал? 

Ответить

Сергей Васильев

badkid
–3

Мне нравится твой утонченный столичный снобизм. Ты разобрался  в том, что определенных людей можно называть нелюдями (или, скорее, просто услышал и ретранслируешь) и искренне уверен в том, что прав и недоумеваешь почему кто-то ещё задает насчет этого вопросы. Блин очень хочется посмотреть как тебя реальность щёлкнет по носу, правда, очень издалека.

Ответить

badkid

Сергей
1

Слушай, я не заставляю тебя резко начинать разделять мою точку зрения относительно этих персонажей. 

Ответить

Сергей Васильев

badkid
1

Я и не разделяю, просто радуюсь тому, как в понедельник утром смог человека за пару сообщений развернуть от гуманиста к людоеду.

Ответить

badkid

Сергей
1

Я не призываю, не призывал и никогда не буду убивать существ, которые занимают места в разного рода структурах, которые поддерживают существование этого преступного государства. Но когда эти мудаки получают пизды от поехавших – это, я считаю, самая настоящая карма. 

И в очередной раз, к нелюдям человеческого отношения быть не может. 

Ответить

Мошиндейр Омаев

Сергей
0

Не факт, что он с каменным лицом это пишет.

Ответить

Сергей Васильев

Мошинде…
0

Нет, он этой позиции придерживается на самом деле и из треда в тред её повторяет.

Ответить

Мошиндейр Омаев

Сергей
0

Я к тому, что чёрствым можно быть с обеих сторон, а он возможно даже эрекцию имеет, когда себе представляет мёртвого депутата.

Ответить

Мошиндейр Омаев

badkid
0

https://www.youtube.com/watch?v=3zGhryJeYRw

Ответить

Виталий

badkid
0

Не ожидал такой сентенции от Вас, но рад — если, конечно, это опять не какой-то непосильный моему пониманию глум-сарказм.

Ответить

badkid

Виталий
1

Ни капли сарказма. Это из серии "накипело".

Ответить

Давид Гобронидзе

badkid
–2

 из серии "накипело"

Черствый мудак

Ответить

Роман Белоус

badkid
4

Да просто шутка сама по себе сконструирована по-уебански. Можно было смешнее

Ответить

Stan Majors

badkid
1

Многие страх пытаются юмором победить

Ответить

badkid

Stan
1

Я понимаю это всё! Только мне кажется, что люди вообще перестали делать выводы какие-то. Прям совок 2.0. Только тогда все шептались на кухнях, а сейчас кухня в интернете. До поры, до времени. 

Ответить

Виталий

badkid
0

В СССР уровень со-страдания был зашкаливающим.

Например, как-то советские хулиганы встретили на улице поздно вечером влюблённую советскую парочку, а затем убили парня ударом бутылки по голове. Об этой трагедии вышли публикации на первых полосах главных советских газет. Трагедию обсуждали на специальных мероприятиях в школах. Позднее о ней сняли худфильму, которую посмотрело множество людей и не раз (включая меня). Психопотрясение было сильнейшее. Сейчас молодым людям в это непосильно поверить, но горевала вся страна.

И так чего не коснись. Ещё, например, отец с сыном Бразинскасы угнали самолёт и попутно убили 19-летнюю стюардессу Надежду Курченко. Сколько об этой трагедии помнили бы сейчас? День? Два? Советские люди запомнили о ней на всю свою жизнь. У меня такое чувство, будто это событие произошло «вчера».

При всём при этом сейчас рассуждают о запрете публикаций о более масштабных трагедиях. Мол, злобное Политбюро скрывало правду от народа. Причина же была обескураживающе простой — народ оберегался от психического шока. Если гибель одного человека вызывала столь сильное тотальное психопотрясение, то что же говорить о гибели множества людей, например, в результате теракта в метро?

«Сарафанному радио» при этом никто никогда никак не препятствовал. Поэтому все, кто хотел знать, всё знали. Ибо такой путь распространения шокирующей информации сглаживал силу психопотрясения. «А вдруг это только слухи? А вдруг это неправда? Ну, не может же такая чудовищная жуть быть правдой!» — так часто думал обычный советский человек. Бывало, что я нечаянно подслушивал разговоры взрослых о трагедиях. Переживал сильно душевно мучительно, иногда снились кошмары.

Ответить

badkid

Виталий
1

А почему же этим сострадальцам не было жаль писать такое количество доносов? Понятно, что их писали не все, но и говорить о массовом сострадании как-то странно, мне кажется. 

Ответить

Атлант поправил

Виталий
0
Ответить

Филипп Дориан

badkid
1

Не горячись

Ответить

That cat

badkid
1

Выглядят как-то холодно

Ответить

Yaroslav Maltsev

Sergey
1

Шучу кручу, циником быть хочу

Ответить

Kyler

Sergey
–1

Жаркая у них была ночка

Ответить

Роман Белоус

1

Ну вот и запретят теперь эти хостелы нахуй. Печаль

Ответить

Игорь

Роман
44

Ну в подвалах и без окон давно бы уже пора

Ответить

Alexander Smirnov

Роман
11

Запретят горячую воду

Ответить

Gleb Eltsov

Роман
8

Сейчас бы охуевший "бизнес", не соблюдающий элементарную тб, защищать

Ответить

Fred Summer

Gleb
3

Таки нашим запрещаторам пофиг на каком этаже хостел этот был. Пофиг на управляйку, которая сделала трубы на тяп ляп при прошлом прорыве, пофиг, что дом проходит все проверки и все Деньги, которые жильцы сдают на капремонт уходят по карманам чиновников, а не на трубы. Есть только плохие хостелы, где живут одни наркоманы, и хорошие чиновники, которые всех нас защитят от этой напасти и будут селить только по пропускам в госотели

Ответить

Gleb Eltsov

Fred
0

Это коррумпированный чиновник показал пальцем на подвал и сказал "строй хостел тут" или всё-таки собственник бизнеса подбирал удобное местечко?

Ответить

Православие. Патриотизм.

12

Бля, ужасные муки.

Ответить

Боярин

0

А потом удивляются, почему к хостелам придираются и усложняют им бизнес

Ответить

Олег Ивахнов

Боярин
1

Чтобы ТАК ЗАЛИЛО кипятком должно прорвать магистральную трубу к которой хостел явно не имеет отношения.

Ответить

Игорь

Олег
31

Такие трубы специально делают в подвалах, потому что они не для жизни людей. Хостел в подвале с магистральными трубами и без окон — они имеют к этому отношение

Ответить

Олег Ивахнов

Игорь
3

К этому имеют.
А еще кто то им разрешил это сделать.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

Олег
0

*хостел явно не имеет отношения*

Два раза не имеет? 🧐

Олег, похоже, на этот раз Вы сказали, не подумав.

Ответить

Олег Ивахнов

Виталий
0

Не понял посыл

Ответить

Боярин

Олег
0

Виталий Иванович Иванов имел ввиду, что ты сказал херню

Ответить

Боярин

Олег
0

В данном случае как минимум нарушение СНиП 23-05-95
5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.

А потом по пожарной безопасности не должно быть препятствий, решеток и т.д.

Хостел - это экономный вариант для посетителей, а значит и сам хостел будет экономить на всем что можно (помещение в данном случае), единственное на чем не сэкономили, видимо - на взятке

Ответить

Артур Сакаев

2

Ужасная жуткая смерть, свариться заживо
Почему вода с кипятком проходила через жилой номер ?
Возможно это не цокольный этаж, а подвал с коммуникациями переделанный под хостел ?

Ответить

Gleb Eltsov

Артур
5

Подвал и есть, вот можно фотографии посмотреть.

 
https://goo.gl/maps/4YRDjxoC78YGtkANA

Google Карты
Найти информацию о местных компаниях, посмотреть карты и получить указания о маршруте в Картах…
goo.gl
Ответить

Michael Smith

2

Владельцы теперь на нары поедут. Хромая лошадь ничему не научила.

Ответить

Игорь Готовчиц

–1

Просто оставлю это здесь

Путин подписал закон о запрете размещения…
Он вступит в силу 1 октября.
tjournal.ru
Ответить

Игорь

Игорь
6

После вступления закона в силу 1 октября, в многоквартирном доме можно будет разместить хостел или гостиницу только после перевода помещения в нежилой фонд.

Подвал - как раз нежилой фонд наверное :}

Ответить

Eugen T

0

Халатность, повлекшая смерть? 

Ответить

Гулли Вер

0

«Хромая лошадь» продолжает хромать?

Ответить

Виталий Макаров

0

Видимо, постояльцы решили заварить намотанную на уши лапшу. Аль Денте не вышло у них..

Ответить

DESAAD LXI

0

Почему в наше время даже трагические новости несут зачастую долю жестокой иронии и массу абсурда? 

Ответить

DESAAD LXI

DESAAD
0

Почитал новость внимательней, хостел в подвале старого дома (!). Номера даже без окон (!!). Я бы конечно после таких деталей вспомнил недавний случай в СПб когда двух модников залило насмерть в кафе, ну а если этого мало то можно вспомнить лошадь и ещё море подобных случаев где виновата народная в духе "и тааак сойдёт!"

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0 Yeblonski

Aww, you got me man!🤪

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Репортаж из соцсетей…
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