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По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.
Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в хостеле «Карамель» в Перми, ещё трое пострадали. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
Власти уточнили, что «труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания». Спасатели продолжают откачивать горячую воду. Пострадавших доставили в больницу с ожогами. По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребёнок.
Baza пишет, что подобная авария в этом же хостеле произошла в сентябре 2019 года. Тогда из-за прорыва трубы никто не пострадал, так как номер был пустой. Об этом пишет и Mash.
59.ru отмечает, что из-за расположения хостела на цокольном этаже, в номерах нет окон. Это могло затруднить эвакуацию.
По факту гибели людей СК возбудил дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Очередной прорыв при Путине!
Прилетаем Путина?
Он лидер страны, как бы. Он несёт ответственность за всю хуйню, которая в стране происходит. Или нет?
Как бы нет. Частенько виноватыми бывают вороватые граждане, действующие на авось
Пардон, не та ссылка, щас найду...
Это всё очень интересно, не спорю, но у моего комментария немного иной посыл, и это не абстрактный обоссаный подъезд, а халатность, унесшая жизни людей
Насчёт обоссаных подъездов кстати- в последнее время перестал на них натыкаться, возможно, идёт прогресс)
Можно пойти глубже. Почему эти граждане воруют? Мб потому что денег нет и зарплаты низкие? Из-за кого это все?
Подожди, никто не отрицает, что качество жизни в России оставляет желать лучшего. Но. Значит, любого можно оправдать, в связи с низким качеством оказания услуг, сославшись на плохие условия жизни? Что, простите? Давайте хлеб начнем с мышиным помётом готовить, ведь в России бизнесу очень тяжко приходится. Так что в данном конкретном случае виноват именно человеческий фактор, а не отвратительное устройство власти в стране
Я так и считаю. В России качество жизни дерьма, правительству похуй на граждан, они готовы их убивать, и, по моему мнению, из-за всей этой хуйни и происходят преступления. Да, офк, преступники сами виноваты и все такое, но если бы жизнь у нас была лучше, то мб и преступлений не было бы? В таком большем количестве, по крайней мере.
думаю, номера будут продаваться теперь по горячим ценам
охохохо, пикантный юморок подъехал!!!
Ты сейчас описал комментарии буквально к любому посту на ТЖ.
Мы не очерствели, просто лайки нужны, мы нашучиваем на TJ Plus
будто люди уже вообще очерствели конкретно
Я когда прочитал новость и представил какой это пиздец у меня реально в груди защемило.
Но при этом в голове картинка с астаховым все равно откуда то из подсознания вылезает.
Олег, возможно, Вам поможет [вот эта публикация](https://tjournal.ru/137363?comment=3004270).
Но негативные мысли то меня не посещают. Наоьорот в ответ на негативную новость рождается юморок.
Соглашусь пожалуй, бывает когда шутка реально смешная и сама напрашивается, и ты ухмыляешься над ней, ненавидя себя за это, а когда шутка хуевая, создаётся впечатление, что человеку вообще похуй глубоко в душе что там и с кем случилось, лишь бы лайки на скорости набрать
[«„Вот бы сейчас ударить ребёнка по голове и броситься под поезд!“ Что такое непроизвольные негативные мысли и как на них реагировать»](https://t.me/Vatniks/10718)
Это говорит человек, который искренне хохочет когда какой-нибудь сотрудник власти калечится или умирает? И открыто заявляет, что в этой радости нет ничего плохого? Кек.
Пиздец ты отбитый чувак.
Тебе жалко пострелянных мусоров или пидоров, которые людей за людей не считают? Интересно
Сотрудники МВД очень разнородная среда и там огромное количество нормальных и даже хороших людей. А ты их всех записываешь в садисты и бутылкосажатели. На каком основании чувак?
пидоров, которые людей за людей не считают?
Ты в прошлом сообщении именно это делаешь.
Слушай, я понимаю этот морализаторский запал, тем более к юзеру, который вроде как примелькался своей, ээ, борцуновской риторикой.
Но, лол, ненависть к мусарне это единственная объединяющая деталь во всех классах общества у нас. По все стороны баррикад и баррикадок мусаров хейтят и вполне справедливо.
Это красивый посыл— "там тоже есть люди", но тут, увы, как в той притче про бочку говна и ложку мёда
Жалеть и злорадствовать разные понятия. Можно быть слегка удовлетворённым фактом выпиливания этого биомусора, но хлопать в ладоши как-то уж совсем не по хрестянске и не праваславна.
badkid:
Что-то мы очерствели в последнее время, господа...
Тот же badkid:
Да, вот эта часть людей хуже животных, можете их убивать, я вам похлопаю.
Ты записываешь в нелюди и гребешь под одну гребенку всех по признаку работодателя. Ты нормальный вообще?
Мне нравится твой утонченный столичный снобизм. Ты разобрался в том, что определенных людей можно называть нелюдями (или, скорее, просто услышал и ретранслируешь) и искренне уверен в том, что прав и недоумеваешь почему кто-то ещё задает насчет этого вопросы. Блин очень хочется посмотреть как тебя реальность щёлкнет по носу, правда, очень издалека.
Я и не разделяю, просто радуюсь тому, как в понедельник утром смог человека за пару сообщений развернуть от гуманиста к людоеду.
Я не призываю, не призывал и никогда не буду убивать существ, которые занимают места в разного рода структурах, которые поддерживают существование этого преступного государства. Но когда эти мудаки получают пизды от поехавших – это, я считаю, самая настоящая карма.
И в очередной раз, к нелюдям человеческого отношения быть не может.
Не факт, что он с каменным лицом это пишет.
Нет, он этой позиции придерживается на самом деле и из треда в тред её повторяет.
Я к тому, что чёрствым можно быть с обеих сторон, а он возможно даже эрекцию имеет, когда себе представляет мёртвого депутата.
Да просто шутка сама по себе сконструирована по-уебански. Можно было смешнее
Многие страх пытаются юмором победить
В СССР уровень со-страдания был зашкаливающим.
Например, как-то советские хулиганы встретили на улице поздно вечером влюблённую советскую парочку, а затем убили парня ударом бутылки по голове. Об этой трагедии вышли публикации на первых полосах главных советских газет. Трагедию обсуждали на специальных мероприятиях в школах. Позднее о ней сняли худфильму, которую посмотрело множество людей и не раз (включая меня). Психопотрясение было сильнейшее. Сейчас молодым людям в это непосильно поверить, но горевала вся страна.
И так чего не коснись. Ещё, например, отец с сыном Бразинскасы угнали самолёт и попутно убили 19-летнюю стюардессу Надежду Курченко. Сколько об этой трагедии помнили бы сейчас? День? Два? Советские люди запомнили о ней на всю свою жизнь. У меня такое чувство, будто это событие произошло «вчера».
При всём при этом сейчас рассуждают о запрете публикаций о более масштабных трагедиях. Мол, злобное Политбюро скрывало правду от народа. Причина же была обескураживающе простой — народ оберегался от психического шока. Если гибель одного человека вызывала столь сильное тотальное психопотрясение, то что же говорить о гибели множества людей, например, в результате теракта в метро?
«Сарафанному радио» при этом никто никогда никак не препятствовал. Поэтому все, кто хотел знать, всё знали. Ибо такой путь распространения шокирующей информации сглаживал силу психопотрясения. «А вдруг это только слухи? А вдруг это неправда? Ну, не может же такая чудовищная жуть быть правдой!» — так часто думал обычный советский человек. Бывало, что я нечаянно подслушивал разговоры взрослых о трагедиях. Переживал сильно душевно мучительно, иногда снились кошмары.
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Ну вот и запретят теперь эти хостелы нахуй. Печаль
Сейчас бы охуевший "бизнес", не соблюдающий элементарную тб, защищать
Таки нашим запрещаторам пофиг на каком этаже хостел этот был. Пофиг на управляйку, которая сделала трубы на тяп ляп при прошлом прорыве, пофиг, что дом проходит все проверки и все Деньги, которые жильцы сдают на капремонт уходят по карманам чиновников, а не на трубы. Есть только плохие хостелы, где живут одни наркоманы, и хорошие чиновники, которые всех нас защитят от этой напасти и будут селить только по пропускам в госотели
Это коррумпированный чиновник показал пальцем на подвал и сказал "строй хостел тут" или всё-таки собственник бизнеса подбирал удобное местечко?
А потом удивляются, почему к хостелам придираются и усложняют им бизнес
Чтобы ТАК ЗАЛИЛО кипятком должно прорвать магистральную трубу к которой хостел явно не имеет отношения.
*хостел явно не имеет отношения*
Два раза не имеет? 🧐
Олег, похоже, на этот раз Вы сказали, не подумав.
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Не понял посыл
В данном случае как минимум нарушение СНиП 23-05-95
5.1 Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь, как правило, естественное освещение. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, которые определены соответствующими главами СНиП на проектирование зданий и сооружений, нормативными документами по строительному проектированию зданий и сооружений отдельных отраслей промышленности, утвержденными в установленном порядке, а также помещения, размещение которых разрешено в подвальных этажах зданий и сооружений.
А потом по пожарной безопасности не должно быть препятствий, решеток и т.д.
Хостел - это экономный вариант для посетителей, а значит и сам хостел будет экономить на всем что можно (помещение в данном случае), единственное на чем не сэкономили, видимо - на взятке
Ужасная жуткая смерть, свариться заживо
Почему вода с кипятком проходила через жилой номер ?
Возможно это не цокольный этаж, а подвал с коммуникациями переделанный под хостел ?
Подвал и есть, вот можно фотографии посмотреть.
Просто оставлю это здесь
Видимо, постояльцы решили заварить намотанную на уши лапшу. Аль Денте не вышло у них..