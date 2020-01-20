По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.

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​Видео МЧС

Пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой в хостеле «Карамель» в Перми, ещё трое пострадали. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Власти уточнили, что «труба прорвалась в гостинице, которая находится на цокольном этаже здания». Спасатели продолжают откачивать горячую воду. Пострадавших доставили в больницу с ожогами. По данным «Интерфакса», среди погибших был один ребёнок.

Baza пишет, что подобная авария в этом же хостеле произошла в сентябре 2019 года. Тогда из-за прорыва трубы никто не пострадал, так как номер был пустой. Об этом пишет и Mash.

59.ru отмечает, что из-за расположения хостела на цокольном этаже, в номерах нет окон. Это могло затруднить эвакуацию.

Один из номеров хостела