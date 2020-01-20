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Получить доступ к перечню с «красивыми» номерами можно будет через уплату повышенной госпошлины. Их также будут продавать на аукционах.
Минэкономики предложило разрешить россиянам покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Проект постановления опубликовали на портале нормативно правовых актов.
Согласно документу, владельцы авто смогут резервировать номера «с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями», а после выкупать их. Доступ к перечню «красивых» номеров можно будет получить через уплату повышенной госпошлины. Продавать такие номера также будут через аукционы.
Размер пошлины пропишут в Налоговом кодексе. Регионы смогут корректировать размер такой пошлины и проводить аукционы, где размер пошлины будет начальной ценой лота.
Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года.
"ВОР", "БАНДИТ" и подобные будут разрешены только для госслужащих?
Шот мне кажется, что "красивый" номер давно уже начал восприниматься, как поднятый воротничок у поло.
О — смотри, долбоебик.
Таксисит недавно рассказывал (ну после истории про свой бизнес, и что это все для души), как у себя во владике продал номер "аж за 400к!"
Не знаю, как 400к, но пять звездочек он тогда поднял
до 10 миллионов рублей за штуку
В бюджет, разумеется, пойдет сумма исключительно в размере пошлины - что бы не дай Бог не было излишнего профицита
А какая разница у кого какой номер?)
От баб за рулем.
Вот да, вчера на дороге меня подрезал какой-то перламутровый Порш в обвесах с московскими 777 и тремя буквами одинаковыми - то ли ммм, то ли ннн - пролетел на 120 км/ч мимо меня в сантиметре от моего левого крыла. И помчал дальше. искренне понадеялся, что мудак найдет свой столб.