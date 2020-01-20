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Артём Мазанов
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Минэкономики предложило разрешить покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг Материал редакции

Получить доступ к перечню с «красивыми» номерами можно будет через уплату повышенной госпошлины. Их также будут продавать на аукционах.

15 комментариев
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Минэкономики предложило разрешить россиянам покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг. Проект постановления опубликовали на портале нормативно правовых актов.

Согласно документу, владельцы авто смогут резервировать номера «с индивидуальными буквенно-цифровыми обозначениями», а после выкупать их. Доступ к перечню «красивых» номеров можно будет получить через уплату повышенной госпошлины. Продавать такие номера также будут через аукционы.

Размер пошлины пропишут в Налоговом кодексе. Регионы смогут корректировать размер такой пошлины и проводить аукционы, где размер пошлины будет начальной ценой лота.

В России ежегодно выдаётся более 4 миллионов автомобильных номеров. Открытые источники предлагают заинтересованным гражданам широкий выбор вариантов по покупке «красивых» номеров. Цена за отдельные «красивые» номера может варьироваться от 10 тысяч рублей до 10 миллионов рублей ‎за штуку, а средняя цена может составлять около 300 тысяч рублей.

пояснительная записка к документу

Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

#новости #автомобили

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15 комментариев
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Тимур Петров

6

В Минэкономики устроился чувак с такой головой

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Ешь Черри

2

"ВОР", "БАНДИТ" и подобные будут разрешены только для госслужащих? 

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Игорь

Ешь
0

это так уже сейчас

Ответить

3216q114

1

Это какой по счёту раз, когда предлагают узаконить продажу красивых номеров ?

Ответить

сироп от щекотки

1

Шот мне кажется, что "красивый" номер давно уже начал восприниматься, как поднятый воротничок у поло.

О — смотри, долбоебик.

Таксисит недавно рассказывал (ну после истории про свой бизнес, и что это все для души), как у себя во владике продал номер "аж за 400к!"
Не знаю, как 400к, но пять звездочек он тогда поднял

Ответить

Goodsanta

0

до 10 миллионов рублей ‎за штуку

В бюджет, разумеется, пойдет сумма исключительно в размере пошлины - что бы не дай Бог не было излишнего профицита

Ответить

Артём Мазанов

Goodsanta
1

Нет, 10 млн — это цена сейчас на черном рынке

Ответить

Алексей Селезнев

Артём
0

Тупости людей нет предела

Ответить

Goodsanta

Артём
–1

Сегодня да, завтра также с молотка уходить будет

Ответить

Stan Majors

0

А какая разница у кого какой номер?)

Ответить

Gregory

Stan
1

Сразу понятно, от кого на дороге нужно держаться подальше.

Ответить

Сергей Васильев

Gregory
0

От баб за рулем.

Ответить

Степан Кучеренко

Сергей
0

Залины на тебя нет)

Ответить

Goodsanta

Gregory
0

Вот да, вчера на дороге меня подрезал какой-то перламутровый Порш в обвесах с московскими 777 и тремя буквами одинаковыми - то ли ммм, то ли ннн - пролетел на 120 км/ч мимо меня в сантиметре от моего левого крыла. И помчал дальше. искренне понадеялся, что мудак найдет свой столб.

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Авдеев

Stan
0

Душевная мастурбация для быдла. 

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