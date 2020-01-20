Такие коалы становятся подарком для тех, кто пожертвовал от 50 долларов.

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Оуэн Колли

6-летний мальчик из США Оуэн Колли делает глиняных коал и высылает их тем, кто пожертвовал на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии от 50 долларов. Об этом пишут CNN и Mashable.

Родители мальчика рассказали, что изначально он расстроился, когда узнал о лесных пожарах, и нарисовал животных Австралии под дождём. Оуэн хотел помочь животным, поэтому вместе с семьей они решили делать глиняных коал. Вначале их хотели дарить только друзьям. Но новость о фигурках Оуэна быстро распространилась, поэтому идею расширили на всех желающих.

Кампания на GoFundMe уже собрала более 250 тысяч долларов. Донатов стало настолько много, что семья не справляется с количеством необходимых фигурок. Им пришлось приостановить их отправку, но сама кампания по сбору средств продолжается.

Мама Оуэна рассказала, что мальчик любит лепить глиняные поделки, поэтому с радостью взялся за коал. На изготовление каждой фигурки уходит 3-4 минуты.