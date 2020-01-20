Прямой эфир
Такие коалы становятся подарком для тех, кто пожертвовал от 50 долларов.
6-летний мальчик из США Оуэн Колли делает глиняных коал и высылает их тем, кто пожертвовал на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии от 50 долларов. Об этом пишут CNN и Mashable.
Родители мальчика рассказали, что изначально он расстроился, когда узнал о лесных пожарах, и нарисовал животных Австралии под дождём. Оуэн хотел помочь животным, поэтому вместе с семьей они решили делать глиняных коал. Вначале их хотели дарить только друзьям. Но новость о фигурках Оуэна быстро распространилась, поэтому идею расширили на всех желающих.
Кампания на GoFundMe уже собрала более 250 тысяч долларов. Донатов стало настолько много, что семья не справляется с количеством необходимых фигурок. Им пришлось приостановить их отправку, но сама кампания по сбору средств продолжается.
Мама Оуэна рассказала, что мальчик любит лепить глиняные поделки, поэтому с радостью взялся за коал. На изготовление каждой фигурки уходит 3-4 минуты.
С июля 2019 года в Австралии не прекращаются масштабные лесные пожары. Власти отчитались от 27 погибших людях, а учёные из Университета Сиднея сообщили примерно о миллиарде погибших животных.
Напоминаю вам, что сейчас 2020 год. А у мальчика даже видеопруфов нет, что он сам их делает. 6 лет - он сам блять на гофайнд зашёл и создал акк по продаже коал?
Очередное тело которым магипулируют Зумаеры в целях монетизации. А это говно потом лайкают и выводят в топы, это же мимими
А перед этим он прочитал в инете про тех моделей, подумал « а чем я хуже этих шлюх» и пошёл лепить коал
Получается коалы лучше шлюх... Кто то не сможет это принять.
Известно, кто - феминистки.
Ну в целях монетизации, дальше что? Что это меняет?
Цыгане используют детский труд ради монетизации
Китайцы используют детский труд ради монетизации
Режиссеры используют цп ради монетизации
Сейчас посмотрим поворачивается ли твоя стрелочка..
Сейчас бы сравнить сабж, труд цыган и китайцев, ну-ну.
Так или иначе, есть причины полагать, что он не хочет этим заниматься?
Так он ничем не занимается, форсят только красивого ребенка. Можно было бы на этом закрыть все вопросы и ответы.
Кому плохо от того, что что маленький мальчик делает примитивные изделия для спасения австралийских животных? Васяну-подозреваке?)
Да это развод на бабло в прямом эфире. Откуда он вообще знает что там в Австралии и почему ему было похуй когда Сибирь горела? Ах да, потому что на Сибири не хайпанешь как на Австралии в жопе мира.
Развод кого?) Если родители этого мальчика потратят деньги на алкоголь и наркотики, то скоро это выяснят, как с тем бомжем из США было. Ты наверно в курсе, что на Сибирь пох даже самим россиянам и их властям, очевидно что англоговорящяя Австралия намного ближе мальчику из США (наверняка у него есть телевизор и интернет) чем какая то непонятная Сибирь, где тушить пожары экономически не выгодно.
Ты меня заставил копнуть глубже)
Короче это все понимают, что он проект на трендовой хуйне с этими пожарами и донатами. Его никто не форсил кроме ссаного CNN, уделив ему секунд 40 блять 5 дней назад.
А тут я увидел пост на самом TJ, как говорится, думал мировая новость, думаю может люди не понимают как всё устроено. А-нет, всё понимают, а я погорел получается с этой хуйни детского сада.
Проект кого?)
Навального блять) Эти коалы вылитый Навальный, ты присмотрись. Всего-то 50 баксов за скульптуру будущего лидера России(и Мира))
Почему все помогают Австралии, а не Сибири? Ну наверно потому что в австралии живут классные коалы и кенгуру, а в Сибири нифига не классные васяны, которые даже сами себе помогать не хотят, как то так.
Шестилетний мальчик из США собрал 250 тысяч долларов на помощь
Ну собрал не он лично. Понятно малого с коалами профессионально раскрутили его родители.
Мы не знаем, возможно он поначалу тоже так планировал собирать
Тогда ему надо было в церковь пойти, а не в интернет. Там священники с удовольствием посмотрели бы и надонатили
почему это
Ну, во-первых, потому что на нюдсы будет донатить, в 90% случаев, только мужское население планеты.
А во-вторых, что бы делать коал, надо обладать хотя бы зачатками разума. А деятельность инстаблоггерофотомоделей, хоть и принесла ощутимый вклад в сумму помощи, но выглядит куда как менее приятно
не знаю, честно торгующая своей жопой модель выглядит куда более приятно, чем эксплуатирующие образ мимими-ребенка родители, затирающие прохладные истории про "сына расстроился и мы решили лепить коал"
а каждый день убиваться в зале и восстанавливаться после ножа пластического хирурга - тяжкая физическая работа, нужна большая сила духа и выносливость!
Чтобы сделать норм нюдс, красивый надо дохуя чего учесть.
ну завод построил не он лично, ему строители помогали
ну одежду носит он не свою лично, ему швеи сшили
ну по дороге он ходит не своей лично, ему дорожники помогали
...
Дело в том, что таких историй стало очень много в сети. То одного и того же котенка спасают, то ребенок делает игрушки, то бездомному помогают с квартирой. Все эти истории объединяют пожертвования с непрозрачной тратой денег в дальнейшем.
А это точно мальчик?
Молодец, без разницы сам все делал или нет, просто молодец. А все ноющие в комментах пусть захлебнутся собственной желчью
Начались пожары, люди начали движуху по сбору средств. Почему никто не собирал так же деньги для пострадавших в Сибири? Все знали, что тольку будет ноль, чиновники на местах просто все что можно спиздят?
Потому что такова жизнь ¯\_(ツ)_/¯
Ты что забыл?
Нет, это немного не то, россияне о своих согражданах острее переживают.
Я не знаю насколько о GoFundMe знают и не в курсе делали местные СМИ какую-то компанию по этому поводу, но, к сожалению, обычно чаще собирают деньги на лечение каких-то медийных личностей.
Зачем собирать деньги с бедных, если можно попросить у Безоса условного отщипнуть от котлеты?
Потому что их тушить экономически не выгодно.
Потому что "ситуация под контролем".
Вышлю глиняную модельку макбука за донаты на макбук.
Почему именно МакБук? Самсунг не прокатит?
Жить не посредствам - это потреблядство.
Потому что чтобы писать под эпл стек.
Если так важно, что в кредит не возьмёшь?
А кто мне его даст? Я же в статусе почти беженца. Не, ну если честно уж совсем, у меня сейчас уже есть кредитный лимит на 8к гривен, только хуле с них толку.
Да, с таким лимитом только квартиру в Киеве снять да ̶д̶о̶ш̶и̶к̶а̶ мивины купить.
На квартиру с коммуналкой 11 уходит.
Переезжай в Харьков. Там все дешевле.
Там работы меньше и вообще нахуй.
Почему у мальчика женская прическа? О чем думают его родители? Учителя в школе не могут что-ли пожаловаться? Сразу видно не мужик....
Ты тоже не мужик.
Какие же тупые комментарии о внешности или том, что он делает