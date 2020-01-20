Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
3377

Шестилетний мальчик из США собрал 250 тысяч долларов на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии, делая глиняных коал Материал редакции

Такие коалы становятся подарком для тех, кто пожертвовал от 50 долларов.

69 комментариев
В закладки
Оуэн Колли

6-летний мальчик из США Оуэн Колли делает глиняных коал и высылает их тем, кто пожертвовал на помощь пострадавшим от пожаров в Австралии от 50 долларов. Об этом пишут CNN и Mashable.

Родители мальчика рассказали, что изначально он расстроился, когда узнал о лесных пожарах, и нарисовал животных Австралии под дождём. Оуэн хотел помочь животным, поэтому вместе с семьей они решили делать глиняных коал. Вначале их хотели дарить только друзьям. Но новость о фигурках Оуэна быстро распространилась, поэтому идею расширили на всех желающих.

Кампания на GoFundMe уже собрала более 250 тысяч долларов. Донатов стало настолько много, что семья не справляется с количеством необходимых фигурок. Им пришлось приостановить их отправку, но сама кампания по сбору средств продолжается.

Мама Оуэна рассказала, что мальчик любит лепить глиняные поделки, поэтому с радостью взялся за коал. На изготовление каждой фигурки уходит 3-4 минуты.

С июля 2019 года в Австралии не прекращаются масштабные лесные пожары. Власти отчитались от 27 погибших людях, а учёные из Университета Сиднея сообщили примерно о миллиарде погибших животных.

Из-за пожаров в Австралии погибли более 20…
Пламя разрушило почти две тысячи домов, а деньги в благотворительные фонды собирают по всему миру.
tjournal.ru

#новости #австралия

Новости
Подписан
Отписаться
Минэкономики предложило разрешить покупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг
Получить доступ к перечню с «красивыми» номерами можно будет через уплату повышенной госпошлины. Их также будут продавать на аукционах.
2
15
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0432\u0441\u0442\u0440\u0430\u043b\u0438\u044f"], "comments": 69, "likes": 15, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 137379, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 20 Jan 2020 10:00:09 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137379, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137379\/get","add":"\/comments\/137379\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137379"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
69 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Хан Теодор V

24

Напоминаю вам, что сейчас 2020 год. А у мальчика даже видеопруфов нет, что он сам их делает. 6 лет - он сам блять на гофайнд зашёл и создал акк по продаже коал?

Очередное тело которым магипулируют Зумаеры в целях монетизации. А это говно потом лайкают и выводят в топы, это же мимими

Ответить

Иван Семёныч

Хан
6

А перед этим он прочитал в инете про тех моделей, подумал « а чем я хуже этих шлюх» и пошёл лепить коал

Ответить

Сергей Морозов

Иван
1

Получается коалы лучше шлюх... Кто то не сможет это принять.

Ответить

Vladimir Vorobyev

Сергей
1

Известно, кто - феминистки.

Ответить

Сергей Морозов

Vladimir
0

Фемок из гринписа порвет тогда.

Ответить

Roman Golovin

Хан
0

Ну в целях монетизации, дальше что? Что это меняет?

Ответить

Хан Теодор V

Roman
2

Цыгане используют детский труд ради монетизации

Китайцы используют детский труд ради монетизации
Режиссеры используют цп ради монетизации

Сейчас посмотрим поворачивается ли твоя стрелочка..

Ответить

Roman Golovin

Хан
1

Сейчас бы сравнить сабж, труд цыган и китайцев, ну-ну.

Так или иначе, есть причины полагать, что он не хочет этим заниматься?

Ответить

Хан Теодор V

Roman
2

Так он ничем не занимается, форсят только красивого ребенка. Можно было бы на этом закрыть все вопросы и ответы. 

Ответить

Илья Ильин

Хан
0

Кому плохо от того, что что маленький мальчик делает примитивные изделия для спасения австралийских животных? Васяну-подозреваке?)

Ответить

Хан Теодор V

Илья
2

Да это развод на бабло в прямом эфире. Откуда он вообще знает что там в Австралии и почему ему было похуй когда Сибирь горела? Ах да, потому что на Сибири не хайпанешь как на Австралии в жопе мира. 

Ответить

Илья Ильин

Хан
0

Развод кого?) Если родители этого мальчика потратят деньги на алкоголь и наркотики, то скоро это выяснят, как с тем бомжем из США было. Ты наверно в курсе, что на Сибирь пох даже самим россиянам и их властям, очевидно что англоговорящяя Австралия намного ближе мальчику из США (наверняка у него есть телевизор и интернет) чем какая то непонятная Сибирь, где тушить пожары экономически не выгодно.

Ответить

Хан Теодор V

Илья
1

Ты меня заставил копнуть глубже) 

Короче это все понимают, что он проект на трендовой хуйне с этими пожарами и донатами. Его никто не форсил кроме ссаного CNN, уделив ему секунд 40 блять 5 дней назад.

А тут я увидел пост на самом TJ, как говорится, думал мировая новость, думаю может люди не понимают как всё устроено. А-нет, всё понимают, а я погорел получается с этой хуйни детского сада. 

Ответить

Илья Ильин

Хан
0

Проект кого?)

Ответить

Хан Теодор V

Илья
0

Навального блять) Эти коалы вылитый Навальный, ты присмотрись. Всего-то 50 баксов за скульптуру будущего лидера России(и Мира))

Ответить

Илья Ильин

Хан
0

Почему все помогают Австралии, а не Сибири? Ну наверно потому что в австралии живут классные коалы и кенгуру, а в Сибири нифига не классные васяны, которые даже сами себе помогать не хотят, как то так.

Ответить

Дмитрий

Илья
0

А как же классные мишки и не менее классные серые? 

Ответить

Виталий Лановой

6

Шестилетний мальчик из США собрал 250 тысяч долларов на помощь

Ну собрал не он лично. Понятно малого с коалами профессионально раскрутили его родители. 

Ответить

Goodsanta

Виталий
3

И все равно в этом куда больше позитивного, чем высылать фото жопы и сисек за каждые 10 баксов.

Ответить

Taktischer Corgi

Goodsanta
8

Мы не знаем, возможно он поначалу тоже так планировал собирать 

Ответить

Goodsanta

Taktischer
3

Вполне, но радует, что все-таки взялся за глиняных мишек

Ответить

badkid

Taktischer
0

Тогда ему надо было в церковь пойти, а не в интернет. Там священники с удовольствием посмотрели бы и надонатили

Ответить

Сергей Ляхов

Goodsanta
2

почему это

Ответить

Goodsanta

Сергей
1

Ну, во-первых, потому что на нюдсы будет донатить, в 90% случаев, только мужское население планеты.

А во-вторых, что бы делать коал, надо обладать хотя бы зачатками разума. А деятельность инстаблоггерофотомоделей, хоть и принесла ощутимый вклад в сумму помощи, но выглядит куда как менее приятно

Ответить

Сергей Ляхов

Goodsanta
6

не знаю, честно торгующая своей жопой модель выглядит куда более приятно, чем эксплуатирующие образ мимими-ребенка родители, затирающие прохладные истории про "сына расстроился и мы решили лепить коал"

Ответить

Anna Luben

Goodsanta
0

а каждый день убиваться в зале и восстанавливаться после ножа пластического хирурга - тяжкая физическая работа, нужна большая сила духа и выносливость!

Ответить

Georgiy Batalov

Goodsanta
0

Чтобы сделать норм нюдс, красивый надо дохуя чего учесть.

Ответить

Это не шутки

Georgiy
0

Трусы как минимум постирать надо

Ответить

Тим Муталов

Goodsanta
0
Ответить

Goodsanta

Тим
0

Не люблю шлемы

Ответить

Unnamed Creature

Goodsanta
0

Почему?

Ответить

Andrey Voronin

Goodsanta
0

Нет.

Ответить

Alexander Balan

Виталий
3

ну завод построил не он лично, ему строители помогали

ну одежду носит он не свою лично, ему швеи сшили

ну по дороге он ходит не своей лично, ему дорожники помогали

...

Ответить

Виталий Лановой

Alexander
3

Дело в том, что таких историй стало очень много в сети. То одного и того же котенка спасают, то ребенок делает игрушки, то бездомному помогают с квартирой. Все эти истории объединяют пожертвования с непрозрачной тратой денег в дальнейшем.

Ответить

badkid

Виталий
0

Пусть будет больше таких историй, чем сплошное гавно беспросветное. Так хоть вера в людей появляется. 

Даже вомбаты смогли как-то объединиться и начали помогать другим животным, спасая их от пожаров в своих норах. 
А люди, имея все блага цивилизации, всё никак не могут. 

Ответить

Thomas O'Harriedge

3

А это точно мальчик?

Ответить

Argumenta Ambigua

Thomas
3

Что то не бинарное

Ответить

Человек-человек

0

Молодец, без разницы сам все делал или нет, просто молодец. А все ноющие в комментах пусть захлебнутся собственной желчью

Ответить

Mikhail Lukup

0

Начались пожары, люди начали движуху по сбору средств. Почему никто не собирал так же деньги для пострадавших в Сибири? Все знали, что тольку будет ноль, чиновники на местах просто все что можно спиздят?

Ответить

Унылый Лось

Mikhail
5

Потому что такова жизнь ¯\_(ツ)_/¯

Ты что забыл?

Ответить

Mikhail Lukup

Унылый
0

Нет, это немного не то, россияне о своих согражданах острее переживают. 

Ответить

Унылый Лось

Mikhail
0

Я не знаю насколько о GoFundMe знают и не в курсе делали местные СМИ какую-то компанию по этому поводу, но, к сожалению, обычно чаще собирают деньги на лечение каких-то медийных личностей.

Ответить

Хан Теодор V

Mikhail
1

Зачем собирать деньги с бедных, если можно попросить у Безоса условного отщипнуть от котлеты? 

Ответить

Roman Golovin

Mikhail
0

Потому что их тушить экономически не выгодно.
Потому что "ситуация под контролем".

Ответить

сироп от щекотки

1

А мог бы собирать гораздо больше, если б..

Ответить

the.nightmarez

0

Вышлю глиняную модельку макбука за донаты на макбук.

Ответить

Mikhail Lukup

the.nightmarez
1

Почему именно МакБук? Самсунг не прокатит?

Ответить

NiemandDa

Mikhail
3

Да он по всему тж бегает и ноет, что папочка ему макбук зажал. 

Ответить

Mikhail Lukup

NiemandDa
2

Жить не посредствам - это потреблядство.

Ответить

NiemandDa

Mikhail
0

Нет! Папа виноват!!!! 

Ответить

the.nightmarez

Mikhail
–1

Кушать доширак – вот истинная жизнь по средствам в РФ 

Ответить

the.nightmarez

Mikhail
0

Потому что чтобы писать под эпл стек.

Ответить

Mikhail Lukup

the.nightmarez
1

Если так важно, что в кредит не возьмёшь?

Ответить

the.nightmarez

Mikhail
0

А кто мне его даст? Я же в статусе почти беженца. Не, ну если честно уж совсем, у меня сейчас уже есть кредитный лимит на 8к гривен, только хуле с них толку.

Ответить

Унылый Лось

the.nig…
0

Да, с таким лимитом только квартиру в Киеве снять да  ̶д̶о̶ш̶и̶к̶а̶ мивины купить.

Ответить

the.nightmarez

Унылый
0

На квартиру с коммуналкой 11 уходит.

Ответить

Унылый Лось

the.nig…
0

Переезжай в Харьков. Там все дешевле.

Ответить

the.nightmarez

Унылый
0

Там работы меньше и вообще нахуй.

Ответить

Mikhail Lukup

the.nig…
0

А что с подработками вообще глухо? Там, где ты сейчас живёшь.

Ответить

Унылый Лось

the.nightmarez
1

Вышлю глиняную модельку макбука за твои нюдсы.

Ответить

Станислав Ильин

the.nightmarez
0

пришли лучше из СНЕГА!

Ответить

1 2

0

Всё ясно, юный глиномес

Ответить

DESAAD LXI

0

Почему у мальчика женская прическа? О чем думают его родители? Учителя в школе не могут что-ли пожаловаться? Сразу видно не мужик.... 

Ответить

Matthew Kazimirov

DESAAD
1

Ну да, лучше так

Ответить

Mansur Nizamov

DESAAD
0

Ты тоже не мужик.

Ответить

DESAAD LXI

Mansur
0

Я не мужик 

Ответить

Eugen T

0

Серьезный бизнес

Ответить

Bitchcraft

–1

Какие же тупые комментарии о внешности или том, что он делает

Ответить

Атлант поправил плечи

Bitchcraft
0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Маск запланировал отправить миллион человек на Марс к 2050 году
С использованием системы запуска Big Falcon Rocket и корабля Starship, каждый из которых можно использовать многократно.
95
Интернет и мемы
Репортаж из соцсетей: Крещенские купания-2020 в аномально тёплую зиму
Праздник отменили на многих площадках из-за слишком высоких температур и тонкого льда. Но для тысяч людей он состоялся.
76
Новости
В хостеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком
По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.
107
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Причина, по которой мы все ещё здесь
87
Интернет и мемы
Aww, you got me man!🤪
65
Новости
Умер Кристофер Толкин — сын автора «Властелина колец» и «Хоббита»
Он закончил романы «Дети Хурина» и «Сильмариллион» на основе черновиков отца.
53

Прямой эфир

[Unknown]

SpaceX успешно испытала систему…

Гриша Почуев

Маск запланировал отправить…

Станислав Ильин

Оппозиция подала заявку на Марш…

badkid

Репортаж из соцсетей…

Атлант поправил…

Шестилетний мальчик из США…

Хан Теодор V

Шестилетний мальчик из США…

Давид Гобронидзе

Оппозиция подала заявку на Марш…

Просто Тимуррр

В хостеле в Перми пять человек…

Илья Ильин

Шестилетний мальчик из США…

Дмитрий…

«Ъ»: Минэкономики предложило…

DESAAD LXI

Шестилетний мальчик из США…

Виталий Ситников

Репортаж из соцсетей…

Сергей Морозов

Шестилетний мальчик из США…

Илюша, 13 лет

Оппозиция подала заявку на Марш…

Дмитрий…

Шестилетний мальчик из США…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]