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Такой туризм популярен среди жителей России, Китая и Нигерии.
Власти США планируют ограничить выдачу виз для иностранцев, которые приезжают в страну рожать детей для получения гражданства. Об этом Axios рассказали три источника в администрации президента.
По данным издания, изменения относятся к выдаче краткосрочных виз класса B. Новый регламент позволит сотрудникам Госдепартамента отказывать людям в её получении, если они посчитают, что её могут использовать для автоматического получения гражданства США. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США заявил, что изменение направлено на устранение рисков, связанных с национальной безопасностью.
Бывший главный юрисконсульт Госдепартамента Джеффри Горски отметил, что немногие стремятся получить визу с целью рождения ребёнка в США. По его словам, у большинства туристов уже есть виза и они приезжают после рождения ребёнка.
В США нет официальной ежегодной статистики по рождению детей иностранными туристами. Центр иммиграционных исследований (Center for Immigration Studies), имеющий тесные связи с иммиграционными специалистами из администрации, оценивает этот показатель в диапазоне от 33 до 36 тысяч человек.
Как пишет AP, такой туризм популярен среди женщин из России, Китая и Нигерии. Россиянам это обходится в сумму от 20 до 50 тысяч долларов и как правило предпочитают останавливаться в Южной Флориде. Как сообщает издание, опрошенные россияне были честны в своих намерениях и при подаче на визу указали цель и даже предоставили копии договоров, заключённых с врачами.
В августе 2019 года Трамп заявил о планах отменить выдачу гражданства по рождению. Он предложил выдавать паспорта тем, чьи родственники уже являются гражданами США.
вот суки а (все те кто успел)
Это реально один из самых раковых способов по получению гражданства в любой из стран.
Этот способ обусловлен конституционной традицией и историей США. Все американцы изначально бежали из Англии и других стран в поисках новой лучшей жизни. В итоге в качестве одной из основ политики своего государства наряду со свободой слова и тп такой способ получения гражданства оставили.
Так что конкретно относительно Америки абсолютно адекватный способ получения гражданства был.
Проблема скорее в другом - до этого времени его гордо не меняли, так как это одна из основ американской культуры (приезжайте в страну оттуда, где вам было плохо, и здесь вместе мы построим идеальное общество). Когда первый раз читал об этом, подумал как круто, что американское общество до сих пор такое открытое и не изменяет своим идеалам.
По факту теперь они скатились в условную Японию, и от настоящей американской идеологии ничего не осталось. Теперь уже не нужно новым людям приезжать, мы и сами себе общество построим...(
Ещё б отменили тогда всем тем, кто успел..
О, сразу русской то душенкой запахло: раз не мне, значит никому! ммм
Да ну, я-то не парюсь, ведь у кого сейчас нет родни в асашай? Да почти у всех есть тот самый успехан "живи там хорошо не возвращайся ни ка гда". Я за common sense!