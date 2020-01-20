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Новости
Arthur Khamzin
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Axios: США собрались ограничить выдачу виз тем, кто приезжает рожать детей для получения гражданства Материал редакции

Такой туризм популярен среди жителей России, Китая и Нигерии.

13 комментариев
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Власти США планируют ограничить выдачу виз для иностранцев, которые приезжают в страну рожать детей для получения гражданства. Об этом Axios рассказали три источника в администрации президента.

По данным издания, изменения относятся к выдаче краткосрочных виз класса B. Новый регламент позволит сотрудникам Госдепартамента отказывать людям в её получении, если они посчитают, что её могут использовать для автоматического получения гражданства США. Высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США заявил, что изменение направлено на устранение рисков, связанных с национальной безопасностью.

Бывший главный юрисконсульт Госдепартамента Джеффри Горски отметил, что немногие стремятся получить визу с целью рождения ребёнка в США. По его словам, у большинства туристов уже есть виза и они приезжают после рождения ребёнка.

В США нет официальной ежегодной статистики по рождению детей иностранными туристами. Центр иммиграционных исследований (Center for Immigration Studies), имеющий тесные связи с иммиграционными специалистами из администрации, оценивает этот показатель в диапазоне от 33 до 36 тысяч человек.

Как пишет AP, такой туризм популярен среди женщин из России, Китая и Нигерии. Россиянам это обходится в сумму от 20 до 50 тысяч долларов и как правило предпочитают останавливаться в Южной Флориде. Как сообщает издание, опрошенные россияне были честны в своих намерениях и при подаче на визу указали цель и даже предоставили копии договоров, заключённых с врачами.

В августе 2019 года Трамп заявил о планах отменить выдачу гражданства по рождению. Он предложил выдавать паспорта тем, чьи родственники уже являются гражданами США.

#новости #сша

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13 комментариев
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Алексѣй Бобковъ

5

вот суки а (все те кто успел)

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Станислав Ильин

Алексѣй
0

Моя знакомая так двух родила.

Ответить

Алексей Позитивный

2

Это реально один из самых раковых способов по получению гражданства в любой из стран.

Ответить

Goodsanta

Алексей
1

Не в любой, не утрируйте. 

Ответить

Hold my beer

Алексей
1

Этот способ обусловлен конституционной традицией и историей США. Все американцы изначально бежали из Англии и других стран в поисках новой лучшей жизни. В итоге в качестве одной из основ политики своего государства наряду со свободой слова и тп такой способ получения гражданства оставили.

Так что конкретно относительно Америки абсолютно адекватный способ получения гражданства был.

Проблема скорее в другом - до этого времени его гордо не меняли, так как это одна из основ американской культуры (приезжайте в страну оттуда, где вам было плохо, и здесь вместе мы построим идеальное общество). Когда первый раз читал об этом, подумал как круто, что американское общество до сих пор такое открытое и не изменяет своим идеалам.

По факту теперь они скатились в условную Японию, и от настоящей американской идеологии ничего не осталось. Теперь уже не нужно новым людям приезжать, мы и сами себе общество построим...(

Ответить

Dra

1

Блин, что же теперь наши патриоты делать будут?

Ответить

Boar Seller

0

Ещё б отменили тогда всем тем, кто успел..

Ответить

Денис Вселенский

Boar
0

О, сразу русской то душенкой запахло: раз не мне, значит никому! ммм

Ответить

Дмитрий Орлов

Денис
1

Одна из самых худших черт русни. 

Ответить

Boar Seller

Денис
0

Да ну, я-то не парюсь, ведь у кого сейчас нет родни в асашай? Да почти у всех есть тот самый успехан "живи там хорошо не возвращайся ни ка гда". Я за common sense!

Ответить

Никита Жуковский

Денис
0

Не русской душенкой, а подлой

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Алексѣй Бобковъ

Boar
–1

вот это заебись было бы, жаль не отменят(

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Миша Сергеев

0

Какой же Трамп ахуенный!

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