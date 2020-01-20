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Сергей Звезда
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В Москве эвакуировали более 10 тысяч человек. Анонимы сообщили о минировании школ, детсадов, ТЦ и всех станций метро Материал редакции

Ни одна угроза взрыва пока не подтверждена.

22 комментария
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Власти получили анонимные сообщения об угрозах взрывов по всей Москве, сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Оперативные службы начали проверки и, по данным агентств, в целях безопасности эвакуировали более 10 тысяч человек.

По данным РИА «Новости» и ТАСС, анонимы сообщили о минировании следующих объектов:

  • Всех станций московского метро;
  • Всех больниц Москвы;
  • Около 110 школ и детских садов;
  • 11 районных судов;
  • 20 торговых центров;
  • Всех магазинов сетей «Магнит» и «Пятёрочка».

В пресс-службе московского метро заявили, что подземка работает в обычном режиме. В ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что информация о минировании им пока не поступала.

Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. По данным Русской службы Би-би-си, автором той серии угроз был житель Киева Сергей.

#новости #эвакуации

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22 комментария
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Авдеев

6

 Всех магазинов сетей «Магнит» и «Пятёрочка».

Предполагаю, что имя заказчика начинается на Дик, заканчивается на Си

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Paul Derden

Авдеев
2

Слышъ...

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Пётр Козлов

Авдеев
1

Тогда уж dicksea

Ответить

Алексѣй Бобковъ

2

нужно начать прослушивать все телефоны и переписки и тогда победим террористов!

Ответить

Zoibana

Алексѣй
0

Оказалось, что недостаточно прослушивать всех россиян, придётся прослушивать весь мир

Ответить

Игорь

2

Да уже месяца два эвакуируют по паре раз в неделю, всемогущая полиция может только подкидывать наркоту

Ответить

Сергей Тогатов

Игорь
–1

А что с этим поделаешь? 

Ответить

Игорь

Сергей
–1

Вычислять виновников, это такая работа

Ответить

Сергей Тогатов

Игорь
0

Так уж давно известно, что они за границей сидят. 

Ответить

Игорь

Сергей
0

Все решается, при должном желании 

Ответить

Сергей Тогатов

Игорь
0

Да я тебя умоляю. С той же Украины их не выдернуть никак будет. Есть конечно мнение, что на этих эвакуациях неплохо так деньги пилят, но это уже другой разговор. 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

В смысле? Специально обученный агент едет в небольшую командировку в ходе которой ломает несколько рук и выдирает пару глаз. Вот и решение.

Ответить

Станислав Ильин

Игорь
0

Поэтому интернет и станет суверенным.

Ответить

Alter Ego

2

Закон Яровой снова показал свою эффективность 

Ответить

Unknown

1

Сергеи не дают спокойно жить.

Ответить

Boldyrew Sergey

1

По-моему, кто-то нашёл, как взломать систему

Ответить

Атлант поправил плечи

0

Готовятся к вводу ЧП, тренируются как быстро может пройти эвакуация? 

Ответить

Илья Тимофеев

0

По своему опыту: от сотрудников известно, что такие угрозы идут в Москве постоянно. Особенно "популярны" фаст-фуды (МакДональдс на первом месте). Очень сложно проводить эвакуацию из ресторанов питания: проводить ее надо оперативно и жестко, но люди в большинстве случаев не реагируют, либо еще хуже - начинают в ответ ругаться.

Ответить

Эдуард Гладышев

Илья
0

 По своему опыту

А какая у вас профессия?

Ответить

Илья Тимофеев

Эдуард
0

Опыту общения, уточню. Я не сотрудник органов.

Ответить

Чеширский

0

где то грабят банк 

Ответить

Disco Dinosaur

0

С этим ничего нельзя сделать, скажем можно с территории украины названивать хоть со своего домашнено и вряд ли что то будет, не говоря уже об инет звонках

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