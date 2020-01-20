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Ни одна угроза взрыва пока не подтверждена.
Власти получили анонимные сообщения об угрозах взрывов по всей Москве, сообщили РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники. Оперативные службы начали проверки и, по данным агентств, в целях безопасности эвакуировали более 10 тысяч человек.
По данным РИА «Новости» и ТАСС, анонимы сообщили о минировании следующих объектов:
В пресс-службе московского метро заявили, что подземка работает в обычном режиме. В ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что информация о минировании им пока не поступала.
Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. По данным Русской службы Би-би-си, автором той серии угроз был житель Киева Сергей.
Всех магазинов сетей «Магнит» и «Пятёрочка».
Предполагаю, что имя заказчика начинается на Дик, заканчивается на Си
нужно начать прослушивать все телефоны и переписки и тогда победим террористов!
Да уже месяца два эвакуируют по паре раз в неделю, всемогущая полиция может только подкидывать наркоту
А что с этим поделаешь?
Так уж давно известно, что они за границей сидят.
Да я тебя умоляю. С той же Украины их не выдернуть никак будет. Есть конечно мнение, что на этих эвакуациях неплохо так деньги пилят, но это уже другой разговор.
В смысле? Специально обученный агент едет в небольшую командировку в ходе которой ломает несколько рук и выдирает пару глаз. Вот и решение.
Готовятся к вводу ЧП, тренируются как быстро может пройти эвакуация?
По своему опыту: от сотрудников известно, что такие угрозы идут в Москве постоянно. Особенно "популярны" фаст-фуды (МакДональдс на первом месте). Очень сложно проводить эвакуацию из ресторанов питания: проводить ее надо оперативно и жестко, но люди в большинстве случаев не реагируют, либо еще хуже - начинают в ответ ругаться.
По своему опыту
А какая у вас профессия?
С этим ничего нельзя сделать, скажем можно с территории украины названивать хоть со своего домашнено и вряд ли что то будет, не говоря уже об инет звонках