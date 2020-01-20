Кандидатуру заместителя Бастрыкина предложил Путин.

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Юрий Чайка​

Генпрокурор Юрий Чайка покидает пост. Владимир Путин предложил назначить на эту должность замглавы СК Игоря Краснова, сообщает РИА «Новости».

По данным информагентства, Совфед планирует рассмотреть освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова 22 января.

В пресс-службе президента рассказали, что Чайка переходит на другую работу. Он возглавлял Генпрокуратуру с июня 2006 года.

Краснов, работая в СК, возглавлял следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, вёл дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и о покушении на Анатолия Чубайса. Он также расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный».