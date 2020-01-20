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Кандидатуру заместителя Бастрыкина предложил Путин.
Генпрокурор Юрий Чайка покидает пост. Владимир Путин предложил назначить на эту должность замглавы СК Игоря Краснова, сообщает РИА «Новости».
По данным информагентства, Совфед планирует рассмотреть освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова 22 января.
В пресс-службе президента рассказали, что Чайка переходит на другую работу. Он возглавлял Генпрокуратуру с июня 2006 года.
Краснов, работая в СК, возглавлял следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, вёл дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и о покушении на Анатолия Чубайса. Он также расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный».
Прокуратура и Следственный комитет несколько раз вступали в открытое противостояние. В 2011 году СК и ФСБ обвинили высокопоставленных прокуроров в крышевании игорного бизнеса. Чайка называл обвинения бездоказательными, прокуратура отменяла уголовные дела, которые возбуждали по этому поводу следователи. В 2018 году произошёл конфликт из-за процесса над офицерами СК, которых прокурор обвинил в получении взятки за освобождение участника преступной группировки.
Через час: Юрий Чайка назначен на должность министра спорта
Можно как-то попросить редакцию не отнимать у нас шутки?
ты вот шутки шутишь, а оно может так и произойти
Будет мусором заниматься. В МВД перейдет.
Продолжаем двигать кровати
Надеюсь, с пончиком всё будет в порядке
Краснов умеет изображения без лупы рассматривать!
Обратите внимание, Краснов служит за лупой Бастыркина.
У Краснова такой нет, эта лупа наградная.
Новый генпрокурор Краснов возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Это все, что вам нужно знать о новом прокуроре.
Станет министром экологии )
Юрий Чайка уйдёт с поста генпрокурора
И займет место министра рыбного хозяйства
Стоп. С цапками же работал как раз какой-то зам Чайки.
и зачем это с молнией в закрепе? неужели это важная новость?
прокуратура проиграла долгую борьбу со следаками
Я думаю, что у Краснова теперь резко изменится взгляд на роль прокуратуры. Когда человек заходит в свой кабинет самого главного его сознание меняется.
Предполагаем, что группа помощника президента Евгения Школова находится под ударом
В совет безопасности?
А чиновников из Кремля вообще увольняют? Или они просто перемещаются на новые выдуманные пяткой левой ноги должности и сидят там пока не помрут?
Минеры начали так хорошо работать, что оставили чайку без работы. Как же символично)