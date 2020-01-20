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Anna Begiashvili
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Юрий Чайка уйдёт с поста генпрокурора. Его место займёт замглавы СК Материал редакции

Кандидатуру заместителя Бастрыкина предложил Путин.

55 комментариев
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Юрий Чайка​

Генпрокурор Юрий Чайка покидает пост. Владимир Путин предложил назначить на эту должность замглавы СК Игоря Краснова, сообщает РИА «Новости».

По данным информагентства, Совфед планирует рассмотреть освобождение Чайки от обязанностей и назначение Краснова 22 января.

В пресс-службе президента рассказали, что Чайка переходит на другую работу. Он возглавлял Генпрокуратуру с июня 2006 года.

Краснов, работая в СК, возглавлял следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, вёл дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой и о покушении на Анатолия Чубайса. Он также расследовал хищения при строительстве космодрома «Восточный».

Прокуратура и Следственный комитет несколько раз вступали в открытое противостояние. В 2011 году СК и ФСБ обвинили высокопоставленных прокуроров в крышевании игорного бизнеса. Чайка называл обвинения бездоказательными, прокуратура отменяла уголовные дела, которые возбуждали по этому поводу следователи. В 2018 году произошёл конфликт из-за процесса над офицерами СК, которых прокурор обвинил в получении взятки за освобождение участника преступной группировки.

#новости #прокуратура #политика

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55 комментариев
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Артём Мазанов

43

Через час: Юрий Чайка назначен на должность министра спорта 

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Дитковский

Артём
32

Можно как-то попросить редакцию не отнимать у нас шутки?

Ответить

Victor Malov

Дитковский
0

Не отнимайте у нас последнее!

Ответить

empSokol

Артём
15

Лучше его сына министром спорта.

Ответить

Владимир Дыркин

empSokol
4

ты вот шутки шутишь, а оно может так и произойти

Ответить

Kyler

Владимир
0

Там вдруг у него в прошлом были успехи в сумо?

Ответить

Сергей Рязанцев

Kyler
1

А если не было, то будут

Ответить

George Weiller

Kyler
1

они у него и в будущем могут быть)

Ответить

Litnikov Danil

empSokol
1

Будет покровительствовать прыжкам в воду

Ответить

Dmitiry Uzlov

empSokol
0

Или в министры здравоохранения

Ответить

Goodsanta

Артём
3

Скорее замзампреда Совета безопасности

Ответить

Станислав Ильин

Артём
1

Будет мусором заниматься. В МВД перейдет.

Ответить

Сергей Рязанцев

Станислав
1

Это и есть та самая мусорная реформа?

Ответить

Андрей Заварзин

Артём
0

МВД

Ответить

Ruslan Sviridov

38

Продолжаем двигать кровати

Ответить

Litnikov Danil

Ruslan
0

Левее или правее?

Ответить

rossoshmap

Litnikov
3

По вертикали

Ответить

Gleb Eltsov

18

Надеюсь, с пончиком всё будет в порядке

Ответить

Московский

Gleb
14
Ответить

Александр Хнычков

Московский
5
Ответить

Gleb Eltsov

Московский
1

Повод уж очень большой

Ответить

PK

10

Краснов умеет изображения без лупы рассматривать!

Ответить

Настя Иванова

PK
6

Обратите внимание, Краснов служит за лупой Бастыркина.

Ответить

Антон Самохин

Настя
0

Ахх ты

Ответить

Андрей Коршев

PK
3

У Краснова такой нет, эта лупа наградная.

Ответить

rossoshmap

Андрей
0

.

Ответить

PK

Андрей
0

Единственный уник на всем ру-сервере.

Ответить

Настя Иванова

10

Новый генпрокурор Краснов возглавлял следственную группу по делу об убийстве Бориса Немцова. Это все, что вам нужно знать о новом прокуроре.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Настя
1

т. е. своих не сдает и предан начальству, хороший сотрудник

Ответить

Владислав Сластушевский

9

Как ему теперь сына кормить? Бездушные твари...

Ответить

rossoshmap

8

Симонян уже написала, что с детства за Краснова?

Ответить

Дитковский

7

Из пустого в порожнее

Ответить

Миша Сергеев

2

Ну чайка не плохо блестяшки пособирала

Ответить

Yaroslav Maltsev

2
Ответить

Alexander Golovnin

1

Станет министром экологии )

Ответить

Goodsanta

Alexander
0

*Кекологии

Ответить

Oldfag TV

Goodsanta
0

*Олологии

Ответить

Goodsanta

1

Юрий Чайка уйдёт с поста генпрокурора

И займет место министра рыбного хозяйства

Ответить

Роман Андронов

0

Стоп. С цапками же работал как раз какой-то зам Чайки.

Ответить

Эдуард Гладышев

Роман
2

А тут про зама Бастрыкина речь. Хотя какая разница...

Ответить

Roma Dmitriev

0

и зачем это с молнией в закрепе? неужели это важная новость?

Ответить

Сергей Звезда

Roma
2

прокуратура проиграла долгую борьбу со следаками

Ответить

Станислав Ильин

Сергей
0

Я думаю, что у Краснова теперь резко изменится взгляд на роль прокуратуры. Когда человек заходит в свой кабинет самого главного его сознание меняется.

Ответить

Антон Сциталов

Roma
0

И зачем итё с мойнийей в закйепе? Ниузели итё вазьняя нёвьость?

Ответить

Станислав Ильин

0

Предполагаем, что группа помощника президента Евгения Школова находится под ударом

Ответить

Лев Люкшин

0

Спасибо!!!!!!!

Ответить

Иван Семёныч

0

Нихуясе, СК же долго бодался с прокуратурой

Ответить

Дмитрий Городских

0

В совет безопасности?

Ответить

Сергей Клабуков

Дмитрий
0

В Политбюро

Ответить

Тарас Кузнецов

0

А чиновников из Кремля вообще увольняют? Или они просто перемещаются на новые выдуманные пяткой левой ноги должности и сидят там пока не помрут?

Ответить

Константин Дараган

0
Ответить

Дмитрий Соловьев

0

Как теперь сына-то прокормит?

Ответить

Александр Воскресенский

0
Ответить

Хан Теодор V

–1

Минеры начали так хорошо работать, что оставили чайку без работы. Как же символично) 

Ответить

Годов Юрий

–1

Сбросил балласт

Ответить
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