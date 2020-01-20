Прямой эфир
Вадим Ампелонский ушёл спустя чуть более чем два года после того, как стал фигурантом дела о растрате — сейчас оно прекращено.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский покинул должность после более чем шести лет работы. Вместо него помощником руководителя главы ведомства стала Елена Прохорова, сообщили в пресс-службе регулятора.
Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru. О причинах отставки и дальнейших планах он не рассказал. Прохорова приступила к работе 20 января.
Осенью 2017 года Ампелонский стал фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в Роскомнадзоре. На тот момент пресс-секретарю вменили два эпизода на шесть миллионов рублей: по версии следствия, сотрудники ведомства получали зарплаты нанятых, но не работавших людей на общую сумму в 58 миллионов.
До конца сентября 2018 года Ампелонский находился под домашним арестом, после чего вышел на свободу под подписку о невыезде. В том же месяце он вернулся на работу. В декабре 2018 года Следственный комитет закрыл дело из-за отсутствия состава преступления. «Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чём не виновен», — отметил его адвокат.
Ну где фотки-то её
Так это старый, а нового пресс-секретаря где?
хотел перевернуть, но ленивая жопа)
"русал" былядь, какая деградированная блядота на россии придумывает такие названия?
Скорее всего и Жаров уходит
Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru. О причинах отставки и дальнейших планах он не рассказал.
Защитил Россию, можно и в Европу сваливать.
Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru.
Комитет выходит на федеральный уровень. Ждем комментов от нового Генпрокурора на vc.ru
Госуслуги уже переводят на основу
www.imsdb.com