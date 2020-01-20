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Сергей Звезда
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Роскомнадзор сменил пресс-секретаря. Им стала бывшая сотрудница «Русала» Дерипаски и компании-владельца «Билайна» Материал редакции

Вадим Ампелонский ушёл спустя чуть более чем два года после того, как стал фигурантом дела о растрате — сейчас оно прекращено.

28 комментариев
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский покинул должность после более чем шести лет работы. Вместо него помощником руководителя главы ведомства стала Елена Прохорова, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru. О причинах отставки и дальнейших планах он не рассказал. Прохорова приступила к работе 20 января.

Новый пресс-секретарь Роскомнадзора с 1996 по 2000 годы работала помощником депутата Государственной думы. С 2000 по 2006 годы она занималась связями с общественностью в компаниях «Сибирский алюминий», «Русский алюминий» и «Русал» — их основал бизнесмен Олег Дерипаска.

Затем, с 2006 года Прохорова работала в «Вымпелкоме» — компании, которая владеет «Билайном». С 2010 по 2015 годы она занимала должность директора по внешним коммуникациям. С 2015 по 2018 годы она занималась консалтингом, а в 2019 работала в консалтинговой компании «Ре-Кон».

Осенью 2017 года Ампелонский стал фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в Роскомнадзоре. На тот момент пресс-секретарю вменили два эпизода на шесть миллионов рублей: по версии следствия, сотрудники ведомства получали зарплаты нанятых, но не работавших людей на общую сумму в 58 миллионов.

Ампелонский и мошенничество: что мы знаем о деле…
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tjournal.ru

До конца сентября 2018 года Ампелонский находился под домашним арестом, после чего вышел на свободу под подписку о невыезде. В том же месяце он вернулся на работу. В декабре 2018 года Следственный комитет закрыл дело из-за отсутствия состава преступления. «Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чём не виновен», — отметил его адвокат.

#новости #роскомнадзор

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28 комментариев
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Владимир Дыркин

7

 Русал, билайн, ркн

столько говна в одном заголовке 

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Дмитрий Орлов

5

Лайк, если похуй

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Stan Islav

0

Ну где фотки-то её

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Станислав Ильин

Stan
4
Ответить

rossoshmap

Станислав
1

Так это старый, а нового пресс-секретаря где?

Ответить

Станислав Ильин

rossoshmap
13
Ответить

George Weiller

Станислав
0

хотел перевернуть, но ленивая жопа)

Ответить

Станислав Ильин

George
0

хе-хе

Ответить

rossoshmap

Станислав
0

И тут кумовство.

Ответить

George Weiller

rossoshmap
0

Сообщение удалено

Ответить

Kyler

Станислав
0

Как называется эта болезнь?

Ответить

Александр Александров

0

"русал" былядь, какая деградированная блядота на россии придумывает такие названия?

Ответить

Всё, что я умею

Александр
1

Русский алюминий как бы :o

Ответить

Stas Kartuzov

Александр
1
Ответить

Stas Kartuzov

Stas
0

версия для анимешников 

Ответить

Александр Александров

Stas
0

вот и я о том же, русал-бурят

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Скорее всего и Жаров уходит

Ответить

Сергей Звезда

Yaroslav
0

не, уже подтвердили, что пока остаётся

Ответить

Oldfag TV

Сергей
0

до завтра ещё поработает?

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
4

конечно, я обязан запостить подтверждение того, что ваш генератор рандома любит мои плоские шутки

Ответить

Evgeny Petrov

Сергей
0

безумие продолжается

Ответить

Andre

0

Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru. О причинах отставки и дальнейших планах он не рассказал.

Защитил Россию, можно и в Европу сваливать.

Ответить

Goodsanta

0

Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru.

Комитет выходит на федеральный уровень. Ждем комментов от нового Генпрокурора на vc.ru

Ответить

Kyler

Goodsanta
0

Я ща него могу, если что

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rossoshmap

Kyler
0

Хочешь смотреть весь день на хуи на работе

Ответить

Pavel Averyanov

Goodsanta
0

Госуслуги уже переводят на основу

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Oldfag TV

Pavel
0

Главное, чтобы мессенджер прикрутить не забыли.

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Ilya Grigöryev

0

начал узнавать заезду по заголовку))) есть русал не дерипаски?

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