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Новости
Сергей Звезда
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В Роскомнадзоре сменили пресс-секретаря. Им стала бывшая сотрудница «Русала» Дерипаски и компании-владельца «Билайна» Материал редакции

Вадим Ампелонский ушёл спустя чуть более чем два года после того, как стал фигурантом дела о растрате — сейчас оно прекращено.

3 комментария
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский покинул должность после более чем шести лет работы. Вместо него помощником руководителя главы ведомства стала Елена Прохорова, сообщили в пресс-службе регулятора.

Ампелонский подтвердил свой уход в комментарии vc.ru. О причинах отставки и дальнейших планах он не рассказал. Прохорова приступила к работе 20 января.

Новый пресс-секретарь Роскомнадзора с 1996 по 2000 годы работала помощником депутата Государственной думы. С 2000 по 2006 годы она занималась связями с общественностью в компаниях «Сибирский алюминий», «Русский алюминий» и «Русал» — их основал бизнесмен Олег Дерипаска.

Затем, с 2006 года Прохорова работала в «Вымпелкоме» — компании, которая владеет «Билайном». С 2010 по 2015 годы она занимала должность директора по внешним коммуникациям. С 2015 по 2018 годы она занималась консалтингом, а в 2019 работала в консалтинговой компании «Ре-Кон».

Осенью 2017 года Ампелонский стал фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате в Роскомнадзоре. На тот момент пресс-секретарю вменили два эпизода на шесть миллионов рублей: по версии следствия, сотрудники ведомства получали зарплаты нанятых, но не работавших людей на общую сумму в 58 миллионов.

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tjournal.ru

До конца сентября 2018 года Ампелонский находился под домашним арестом, после чего вышел на свободу под подписку о невыезде. В том же месяце он вернулся на работу. В декабре 2018 года Следственный комитет закрыл дело из-за отсутствия состава преступления. «Мы сумели доказать, что Ампелонский ни в чём не виновен», — отметил его адвокат.

#новости #роскомнадзор

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3 комментария
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Stan Islav

0

Ну где фотки-то её

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Владимир Дыркин

0

 Русал, билайн, ркн

столько говна в одном заголовке 

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Дмитрий Орлов

–1

Лайк, если похуй

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