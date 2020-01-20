Новый пресс-секретарь Роскомнадзора с 1996 по 2000 годы работала помощником депутата Государственной думы. С 2000 по 2006 годы она занималась связями с общественностью в компаниях «Сибирский алюминий», «Русский алюминий» и «Русал» — их основал бизнесмен Олег Дерипаска.

Затем, с 2006 года Прохорова работала в «Вымпелкоме» — компании, которая владеет «Билайном». С 2010 по 2015 годы она занимала должность директора по внешним коммуникациям. С 2015 по 2018 годы она занималась консалтингом, а в 2019 работала в консалтинговой компании «Ре-Кон».

