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Новости
Arthur Khamzin
669

Япония создаст подразделение по защите от космических угроз Материал редакции

Месяцем ранее аналогичное ведомство появилось в США.

13 комментариев
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Премьер-министр Японии​ Синдзо Абэ во время выступления Снимок Koji Sasahara​, AP Photo

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о создании в стране специального подразделения по защите от космических угроз. Об этом пишет Associated Press.

Чиновник заявил, что Япония вынуждена защищаться от киберугроз и электромагнитных помех, которые могут применяться против японских спутников.

Новое подразделение будет базироваться на авиабазе Футю, к западу от Токио. В состав ведомства войдут 20 человек, которых обеспечат всеми необходимыми инструментами. Организация начнёт работать в 2022 году. Абэ заявил о выделении на эти цели 50,6 миллиардов иен (около 460 миллионов долларов США). Сейчас утверждение бюджета находится на одобрении в парламенте.

Глава правительства объявил о необходимости сотрудничества с США в этой сфере. Он подчеркнул, что совместная работа с американскими коллегами укрепит возможности и потенциал Японии на фоне растущих возможностей Китая и Северной Кореи.

В декабре 2019 года Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил. Новое ведомство будет состоять из 200 человек. На работу подразделения в 2020 году выделили 40 миллионов долларов. В будущем его штат расширится до 16 тысяч сотрудников.

#новости #япония #космос

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13 комментариев
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Антон Самохин

3

По фото подумалось Украина 

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пепси

Антон
0

ЩЕЕЕЕЕЕЕЕЕ НЕ ВМЕРЛА УКРАЇНА...

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Александр Александров

пепси
0

щеня вмерло?

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пепси

Александр
0
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Мощный Каковощи

2

Судя по камуфляжу, US Space Force собираются воевать в лесах Пандоры

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dmzkrsk

1

Аниме было правдой!

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Александр Гонтарев

1

прототип уже есть

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Данила Крупин

1

Промо-акция к выходу новой части?

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Nick Rosenberg

1
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Миша Давыдов

1

Япония создаст подразделение по защите хикк от одиночества и будет выписывать им тяночек.

Ответить

Станислав Ильин

Миша
0

Тогда это будет социальная программа.

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DESAAD LXI

0

Началось? Пришельцы с Нибиру все таки здесь???

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rossoshmap

0
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