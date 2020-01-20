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Месяцем ранее аналогичное ведомство появилось в США.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о создании в стране специального подразделения по защите от космических угроз. Об этом пишет Associated Press.
Чиновник заявил, что Япония вынуждена защищаться от киберугроз и электромагнитных помех, которые могут применяться против японских спутников.
Новое подразделение будет базироваться на авиабазе Футю, к западу от Токио. В состав ведомства войдут 20 человек, которых обеспечат всеми необходимыми инструментами. Организация начнёт работать в 2022 году. Абэ заявил о выделении на эти цели 50,6 миллиардов иен (около 460 миллионов долларов США). Сейчас утверждение бюджета находится на одобрении в парламенте.
Глава правительства объявил о необходимости сотрудничества с США в этой сфере. Он подчеркнул, что совместная работа с американскими коллегами укрепит возможности и потенциал Японии на фоне растущих возможностей Китая и Северной Кореи.
В декабре 2019 года Дональд Трамп подписал закон об учреждении космических сил. Новое ведомство будет состоять из 200 человек. На работу подразделения в 2020 году выделили 40 миллионов долларов. В будущем его штат расширится до 16 тысяч сотрудников.
По фото подумалось Украина
Япония создаст подразделение по защите хикк от одиночества и будет выписывать им тяночек.
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