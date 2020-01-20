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Новости
Arthur Khamzin
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Китай полностью запретит использование неразлагаемого пластика к 2025 году Материал редакции

Использование пластиковых пакетов запретят в стране уже к 2022 году.

10 комментариев
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Снимок Randy Olson, National Geographic

Китай планирует прекратить использование неразлагаемого пластика до 2025 года. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на отчёт Национальной комиссии по развитию и реформам Китая.

Согласно утверждённому плану, до конца 2020 года все крупные китайские города откажутся от использования неразлагаемых пластиковых пакетов и трубочек. К 2022 году их планируют запретить по всей стране.

Вся ресторанная индустрия должна сократить использование пластиковых изделий на 30%. Кроме этого, гостиницы также обязаны отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов к 2025 году.

Издание напомнило, что Китай является одним из крупнейших потребителей пластика. Из-за невероятных объёмов отходов, крупнейшая китайская свалка площадью в 100 футбольных полей исчерпала свой объём на 25 лет раньше запланированного срока.

Это не первая попытка борьбы КНР с ростом пластиковых отходов. В 2008 году власти запретили торговцам бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Кроме этого, правительство запретило производство ультратонких пакетов.

#новости #экология #китай

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10 комментариев
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Станислав Ильин

1

В Непале давно уже на разлагаемые перешли. По индусской традиции принято все кидать под ноги, и срач невероятный, даже в их скудных реках. Поняли что скрепы не победить и зашли с другой стороны. Теперь в реках цветные пакетики из ткани плавают.

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Goodsanta

0

Хм, идея интересная конечно.. Вот только что теперь делать с сотней футбольных полей, заваленных пластиковыми бутылками?

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Алексѣй Бобковъ

Goodsanta
1

Отвезти в рф, лес в обмен на пластик

Ответить

jackyres

Алексѣй
0

и зачем рф пластик? херню ляпнул.

Ответить

Сергей

jackyres
1

ето шутка типа китайцам продают лес, вырубая тайгу, и еще разрешат складывать свое говно на территории рф ))0

Ответить

jackyres

Сергей
–1

Это ты не понял, не смешно, потому что тупо. Какая выгода РФ в этом? 

Ответить

Игорь Харченко

jackyres
0

за это можно брать деньги 

Ответить

Михаил Ширай

jackyres
0

На лапу дал, вот и выгода

Ответить

Сергей

jackyres
0

ну шутка в том что коррумпированные чиновники и лес продадут в китай с откатами, и мусор из китая примут на складирование с теми же откатами, в этом была шутка )  Типа обмен, но типа рф ничего хорошего не получает. Ну теперь когда ее размусолили, можешь не говорить что она не смешная.

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Nikita B

0

Дед, ты где? Пора вставить свои 5 копеек про бумажные пакеты.

На самом деле разлагаемые пакеты такая же хрень, тк на свалке в отсутствии воды и кислорода, не разлагается даже газета. Не говоря уже о превращении «разлагаемого» пластика в микропластик, которого все боятся.

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