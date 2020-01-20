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Использование пластиковых пакетов запретят в стране уже к 2022 году.
Китай планирует прекратить использование неразлагаемого пластика до 2025 года. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на отчёт Национальной комиссии по развитию и реформам Китая.
Согласно утверждённому плану, до конца 2020 года все крупные китайские города откажутся от использования неразлагаемых пластиковых пакетов и трубочек. К 2022 году их планируют запретить по всей стране.
Вся ресторанная индустрия должна сократить использование пластиковых изделий на 30%. Кроме этого, гостиницы также обязаны отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов к 2025 году.
Издание напомнило, что Китай является одним из крупнейших потребителей пластика. Из-за невероятных объёмов отходов, крупнейшая китайская свалка площадью в 100 футбольных полей исчерпала свой объём на 25 лет раньше запланированного срока.
Это не первая попытка борьбы КНР с ростом пластиковых отходов. В 2008 году власти запретили торговцам бесплатно раздавать пластиковые пакеты. Кроме этого, правительство запретило производство ультратонких пакетов.
В Непале давно уже на разлагаемые перешли. По индусской традиции принято все кидать под ноги, и срач невероятный, даже в их скудных реках. Поняли что скрепы не победить и зашли с другой стороны. Теперь в реках цветные пакетики из ткани плавают.
Хм, идея интересная конечно.. Вот только что теперь делать с сотней футбольных полей, заваленных пластиковыми бутылками?
Отвезти в рф, лес в обмен на пластик
ну шутка в том что коррумпированные чиновники и лес продадут в китай с откатами, и мусор из китая примут на складирование с теми же откатами, в этом была шутка ) Типа обмен, но типа рф ничего хорошего не получает. Ну теперь когда ее размусолили, можешь не говорить что она не смешная.
Дед, ты где? Пора вставить свои 5 копеек про бумажные пакеты.
На самом деле разлагаемые пакеты такая же хрень, тк на свалке в отсутствии воды и кислорода, не разлагается даже газета. Не говоря уже о превращении «разлагаемого» пластика в микропластик, которого все боятся.