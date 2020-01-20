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Политик считает, что они преувеличивают свой вклад в экономику страны.
Бывший вице-президент США и кандидат в президенты США 2020 года Джо Байден в интервью The New York Times назвал представителей игровой индустрии «мелкими гадами». Такое впечатление сложилось у политика после встречи с разработчиками из Кремниевой долины в 2013 году.
На мероприятии Байден обсуждал с лидерами технологических компаний права на интеллектуальную собственность. Но среди всех участников встречи ему больше всех запомнился неназванный игровой разработчик.
Репортёр отдельно уточнил, точно ли Байден говорит о видеоиграх, кандидат в президенты США это подтвердил. После этого он раскритиковал технологическую индустрию в целом.
Байден не назвал имён тех, кого упомянул в интервью. Однако он не впервые выступает с критикой игровой и технологической индустрий.
Например, в 2013 году на посту вице-президента Байден предложил обложить налогами «жестокие медиа». Тогда он заявил, что не видит в этом юридических проблем.
Старик кричит на облако
Игровые разработчики и игроки со всего мира: "Окей, бумер"
Пенсионеры во власти всех стран, объединяйтесь! И идите на покой
Я посмотрю на вас когда ваши ITлидеры с фейковым позитивом завтра начнут требовать от "бумерпроизводств" минимизировать издержки при производстве всяких гаджетов и в работе интернетуслуг за счёт уменьшения рабочей силы внедрения ИИ вами любимого. Будете рады любой работе на "бумеровском" производстве лижбы оплатить месяц подписки игровой консоли. И будете ходить с улыбкой и без работы а не улыбаться не сможете иначе смартфон ваш не разблокируется потому что очередной зумер миллиардер с поехавшей от миллиардов крышей, решит что все должны быть "счастливы" и ходить с улыбкой и обязует вас разблокировать телефоны только улыбкой.
очередной зумер миллиардер с поехавшей от миллиардов крышей
Я не уверен, что поехавший зумер со смартфоном, хуже поехавшего бумера с ядерными ракетами.
Ну он прав как бы . По мне пусть будет 100000 человек с 1000$ рабочих чем 10 по 10000000$ которые их в крипте прячут
Председатель Международного валютного фонда недавно говорил о увеличившемся расслоении общества развитых стран. Из этого и выходит, что небогатые слои голосуют за Трампа и Брекзит. Им хочется защитить себя
Обидно, что в самой развитой стране мира в президенты рвутся такие некомпетентные старики.
Обидно
нет
Почему в "самой развитой стране мира", не может рваться к власти какой-нибудь старый пердун? Все равно он не победит, а такие заявления лишь повышают коэф у букмекеров.
хм, хотел доебаться за "самую развитую", но в списке ВВП (ППС) на душу населения за исключением государств <6 млн чел, США действительно первые.
Например, в 2013 году на посту вице-президента Байден предложил обложить налогами «жестокие медиа»
Люди проявляют жестокость всю свою историю. Более того, сейчас вообще самое спокойное время, относительно всех остальных периодов. Но во всем виноваты именно жестокие медиа и видеоигры.
Понятно, что он имел ввиду, что они не создают осязаемой добавленной стоимости. Старых убеждений был дед. Игры создают в сознании миры, иначе где бы ты никогда не очутился, ну а затем игроки творят уже существующую реальность из того, что почерпнули в играх, книги тоже в этот ряд.
дождался пока сериал "Кремниевую долину" закроют. Теперь-то не смогут обстебать его в сериале
И в какой-то момент один из этих сидящих за столом мелких гадов, который был близок к статусу миллиардера, сказал мне, что он художник, потому что смог придумать игры, которые научили тебя убивать людей.
Какие-то прохладные истории без пруфов
Я сложил данные семи компаний, там были все, кроме Microsoft и сказал, что у них в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале.
Речь шла про экономику вроде, не? Ну и богатые хипстеры чаще ходят в заведения, магазины, так что рабочие места таки создаются хоть и не напрямую
Мы — двигатель экономики Америки
Если уж не двигатель, то топливо точно. Рабочие места хоть и не создаются, но создаются рабочие процессы, поскольку они зачастую проходят на аутсорсе (юристы, бухгалтерия и т.д.).Там в штате то сами разработчики, маркетологи, и лидеры (продюссеры и т.д.)
Ну ну! что бы на рынке появился миллион таких как вы нужно 10 чувачков а раньше 50 человек . Остальным что делать ? Кофе для вас жарить и суши крутить ?
Ну как-то оскорбительно про "мелких гадов": просто же инфантильная хипстота, искренне считающая себя некоей илиткой...