И после этого один из этих праведных людей сказал мне что-то вроде: «Мы — двигатель экономики Америки. Мы одни». К счастью, я немного подготовился заранее, поэтому ответил, что это поразительно. Я сложил данные семи компаний, там были все, кроме Microsoft и сказал, что у них в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале. Так что не читайте мне лекций, как вы создаёте все эти рабочие места.