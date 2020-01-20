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Дамир Камалетдинов
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Кандидат в президенты США Джо Байден назвал игровых разработчиков из Кремниевой долины «мелкими гадами» Материал редакции

Политик считает, что они преувеличивают свой вклад в экономику страны.

27 комментариев
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​Джо Байден Фото AP 

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты США 2020 года Джо Байден в интервью The New York Times назвал представителей игровой индустрии «мелкими гадами». Такое впечатление сложилось у политика после встречи с разработчиками из Кремниевой долины в 2013 году.

На мероприятии Байден обсуждал с лидерами технологических компаний права на интеллектуальную собственность. Но среди всех участников встречи ему больше всех запомнился неназванный игровой разработчик.

И в какой-то момент один из этих сидящих за столом мелких гадов, который был близок к статусу миллиардера, сказал мне, что он художник, потому что смог придумать игры, которые научили тебя убивать людей.

Джо Байден в интервью NYT

Репортёр отдельно уточнил, точно ли Байден говорит о видеоиграх, кандидат в президенты США это подтвердил. После этого он раскритиковал технологическую индустрию в целом.

И после этого один из этих праведных людей сказал мне что-то вроде: «Мы — двигатель экономики Америки. Мы одни». К счастью, я немного подготовился заранее, поэтому ответил, что это поразительно. Я сложил данные семи компаний, там были все, кроме Microsoft и сказал, что у них в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале. Так что не читайте мне лекций, как вы создаёте все эти рабочие места.

Джо Байден в интервью NYT

Байден не назвал имён тех, кого упомянул в интервью. Однако он не впервые выступает с критикой игровой и технологической индустрий.

Например, в 2013 году на посту вице-президента Байден предложил обложить налогами «жестокие медиа». Тогда он заявил, что не видит в этом юридических проблем.

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#политика #игры #новости

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27 комментариев
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Gleb Eltsov

17

Старик кричит на облако

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Ринат Вакилов

Gleb
16
Ответить

dimap

Gleb
4

Старик теряет избирателей

Ответить

Goodsanta

18

Игровые разработчики и игроки со всего мира: "Окей, бумер"

Ответить

Сергей Васильев

Goodsanta
1

Журналисты с DTF: "Окей, тж"

Ответить

Мощный Каковощи

9

Пенсионеры во власти всех стран, объединяйтесь! И идите на покой

Ответить

Заур Зауров

Мощный
0

Я посмотрю на вас когда ваши ITлидеры с фейковым позитивом завтра начнут требовать от "бумерпроизводств" минимизировать издержки при производстве всяких гаджетов и в работе интернетуслуг за счёт уменьшения рабочей силы внедрения ИИ вами любимого. Будете рады любой работе на "бумеровском" производстве лижбы оплатить месяц подписки игровой консоли. И будете ходить с улыбкой и без работы а не улыбаться не сможете иначе смартфон ваш не разблокируется потому что очередной зумер миллиардер с поехавшей от миллиардов крышей, решит что все должны быть "счастливы" и ходить с улыбкой и обязует вас разблокировать телефоны только улыбкой.

Ответить

the.nightmarez

Заур
0

 очередной зумер миллиардер с поехавшей от миллиардов крышей

Я не уверен, что поехавший зумер со смартфоном, хуже поехавшего бумера с ядерными ракетами.

Ответить

Заур Зауров

4

Ну он прав как бы . По мне пусть будет 100000 человек с 1000$ рабочих чем 10 по 10000000$ которые их в крипте прячут

Ответить

Андрей Рядькин

Заур
1

Председатель Международного валютного фонда недавно говорил о увеличившемся расслоении общества развитых стран. Из этого и выходит, что небогатые слои голосуют за Трампа и Брекзит. Им хочется защитить себя 

Ответить

Super 72

4

Обидно, что в самой развитой стране мира в президенты рвутся такие некомпетентные старики. 

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Глеб Орлов

Super
0

Обидно

нет

Почему в "самой развитой стране мира", не может рваться к власти какой-нибудь старый пердун? Все равно он не победит, а такие заявления лишь повышают коэф у букмекеров.

Ответить

Kir Kirsky

Super
0

хм, хотел доебаться за "самую развитую", но в списке ВВП (ППС) на душу населения за исключением государств <6 млн чел, США действительно первые. 

Ответить

Георгий Турманидзе

3

Например, в 2013 году на посту вице-президента Байден предложил обложить налогами «жестокие медиа»

Люди проявляют жестокость всю свою историю. Более того, сейчас вообще самое спокойное время, относительно всех остальных периодов. Но во всем виноваты именно жестокие медиа и видеоигры. 

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Мошиндейр Омаев

2

Он уже мёртв.

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Roman Sapon

2

Понятно, что он имел ввиду, что они не создают осязаемой добавленной стоимости. Старых убеждений был дед. Игры создают в сознании миры, иначе где бы ты никогда не очутился, ну а затем игроки творят уже существующую реальность из того, что почерпнули в играх, книги тоже в этот ряд. 

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Курбангалы Алибердыев

1

дождался пока сериал "Кремниевую долину" закроют. Теперь-то не смогут обстебать его в сериале 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Курбангалы
1

Там у Apple в январе на TV+ выходит замена «Кремниевой долине», как раз про игровую индустрию, кстати

Ответить

Паша Красников

0

И в какой-то момент один из этих сидящих за столом мелких гадов, который был близок к статусу миллиардера, сказал мне, что он художник, потому что смог придумать игры, которые научили тебя убивать людей.

Какие-то прохладные истории без пруфов

Ответить

Goodsanta

Паша
3

Он кандидат в президенты, какие там пруфы

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Yaroslav Brandtner

1

Странный чувак, вроде и кандидат, а жопу всем не лижет за голоса 

Ответить

Илья Гераськин

0

Я сложил данные семи компаний, там были все, кроме Microsoft и сказал, что у них в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале.

Речь шла про экономику вроде, не? Ну и богатые хипстеры чаще ходят в заведения, магазины, так что рабочие места таки создаются хоть и не напрямую

Ответить

Goodsanta

0

Мы — двигатель экономики Америки

Если уж не двигатель, то топливо точно. Рабочие места хоть и не создаются, но создаются рабочие процессы, поскольку они зачастую проходят на аутсорсе (юристы, бухгалтерия и т.д.).Там в штате то сами разработчики, маркетологи, и лидеры (продюссеры и т.д.)

Ответить

Заур Зауров

Goodsanta
0

Ну ну! что бы на рынке появился миллион таких как вы нужно 10 чувачков а раньше 50 человек . Остальным что делать ? Кофе для вас жарить и суши крутить ?

Ответить

Goodsanta

Заур
0

Кричать "свободная касса" всегда почетно и перспективно для молодого (и не очень) специалиста

Ответить

Евгений Мартынов

0

Ну как-то оскорбительно про "мелких гадов": просто же инфантильная хипстота, искренне считающая себя некоей илиткой... 

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Иван Семёныч

0

Заигрывает с электоратом консерваторов 😀

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