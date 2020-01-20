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Словесный Интервент
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Актрису Наталью Бочкарёву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков Материал редакции

Актрису задержали в сентябре 2019 года с пакетиком кокаина.

24 комментария
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​Снимок Борис Кудрявов, «Комсомольская правда»

Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису Наталью Бочкарёву на 30 тысяч рублей за приобретение и хранение наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала заседания.

Как уточняет издание, актриса признала свою вину. Дело против артистки закрыли. Её также освободили от уголовной ответственности. Дознаватель, выступивший в суде, пояснил, что актриса уже загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

28 сентября 2019 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находилась Бочкарёва. Видеозапись задержания опубликовал телеканал РЕН ТВ. Согласно заявлению МВД, у актрисы обнаружили пакетик с наркотическим веществом весом 0,69 грамма. Оказалось, что это был кокаин.

Актриса отрицала информацию о задержании с наркотиками. Она пообещала найти «откуда растут ноги у этой новости» и привлечь виновных к ответственности.

#новости #наркотики

Материал дополнен редакцией
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24 комментария
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Pod I

23

Я ору с этой страны) Кому-то подбрасываю и сажают на долго, а тут с поличным и штраф)) Каждый день все больше осознаю, что живу в каком-то сюре...

Ответить

Унылый Лось

Pod
5

Она просто знала в какой благотворительный фонд деньги переводить.

Ответить

Человек-человек

Pod
2

Сажают чаще наркош всяких непонятных, ну или журналистов, а тут актриса всё-таки

Ответить

Станислав Есин

Человек-человек
2

 всё-таки

?

Ответить

Унылый Лось

Станислав
8

Иро́ния (от др.-греч. εἰρωνεία «притворство») — сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу.

Ответить

пепси

14

КАКАЯ ЖЕ ОНА СОЧНАЯ МИЛФА 

Ответить

Мошиндейр Омаев

пепси
10

Ещё и нарко-шлюха, что может быть лучше?! 😍

Ответить

Станислав Есин

пепси
9
Ответить

Мошиндейр Омаев

Станислав
3
Ответить

Православие. Патриотизм.

пепси
0

Это трап.

Ответить

Унылый Лось

Православие.
7

Так даже лучше.

Ответить

Мошиндейр Омаев

Унылый
2

С пальца снял.

Ответить

Унылый Лось

Мошиндейр
2

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Мошиндейр Омаев

Унылый
3

ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ

Ответить

Атлант поправил плечи

пепси
0

Вот и следователь так подумал, на том они и сошлись.

Ответить

Александр Вижуткин

3

Как цинично об нас снова вытерли ноги 👍
Кстати, а можно расценки на перевод в этот фонд по остальным статьям УК РФ?

Ответить

evseev_dima

Александр
0

Об Вас ноги вытирают, сочувствую, дружище.

Ответить

Словесный Интервент

3

 Дознаватель, выступивший в суде, пояснил, что актриса уже загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».

А почему редакция переписав статью убрали сумму, которую Бочкарева перевела в фонд? Я считаю это важно, 50 тысяч рублей существенная деталь.

Ответить

Roman Sapon

2

Считаю, что за это даже штрафовать не нужно, да и сажать, т.к. лучшее средство от наркомании - социальное признание человека как не конченного и встречная помощь в преодолении зависимости. А наказания ведут только к изоляции, к интровертности

Ответить

Хан Теодор V

0

Так это же отличные новости, но только не для тжшников, к сожалению. 

Ответить

Паша Красников

Хан
4

Ты, кстати, тоже тжшник

Ответить

Goodsanta

Паша
0

и тоже к сожалению

Ответить

Матвей Синицин

1

мда.. какая благодеятельная мадам оказывается... но мелочная. 50к конечно на дороге не валяется, но этих денег хватит на несколько дней. помогла так помогла. исповедалась наверно заодно, так что больше грехов не имеет за собой... до следующего раза. 

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сироп от щекотки

1
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