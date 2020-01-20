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Актрису задержали в сентябре 2019 года с пакетиком кокаина.
Преображенский суд Москвы оштрафовал актрису Наталью Бочкарёву на 30 тысяч рублей за приобретение и хранение наркотиков (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из зала заседания.
Как уточняет издание, актриса признала свою вину. Дело против артистки закрыли. Её также освободили от уголовной ответственности. Дознаватель, выступивший в суде, пояснил, что актриса уже загладила свою вину «путём перевода средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского».
28 сентября 2019 года сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находилась Бочкарёва. Видеозапись задержания опубликовал телеканал РЕН ТВ. Согласно заявлению МВД, у актрисы обнаружили пакетик с наркотическим веществом весом 0,69 грамма. Оказалось, что это был кокаин.
Актриса отрицала информацию о задержании с наркотиками. Она пообещала найти «откуда растут ноги у этой новости» и привлечь виновных к ответственности.
Я ору с этой страны) Кому-то подбрасываю и сажают на долго, а тут с поличным и штраф)) Каждый день все больше осознаю, что живу в каком-то сюре...
Сажают чаще наркош всяких непонятных, ну или журналистов, а тут актриса всё-таки
всё-таки
?
Иро́ния (от др.-греч. εἰρωνεία «притворство») — сатирический приём, в котором истинный смысл скрыт или противоречит (противопоставляется) явному смыслу.
КАКАЯ ЖЕ ОНА СОЧНАЯ МИЛФА
Это трап.
Так даже лучше.
С пальца снял.
Как цинично об нас снова вытерли ноги 👍
Кстати, а можно расценки на перевод в этот фонд по остальным статьям УК РФ?
Считаю, что за это даже штрафовать не нужно, да и сажать, т.к. лучшее средство от наркомании - социальное признание человека как не конченного и встречная помощь в преодолении зависимости. А наказания ведут только к изоляции, к интровертности
Так это же отличные новости, но только не для тжшников, к сожалению.
мда.. какая благодеятельная мадам оказывается... но мелочная. 50к конечно на дороге не валяется, но этих денег хватит на несколько дней. помогла так помогла. исповедалась наверно заодно, так что больше грехов не имеет за собой... до следующего раза.