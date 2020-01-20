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Новости
Arthur Khamzin
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Житель Мичигана купил подержанный диван, в котором было спрятано 43 тысячи долларов Материал редакции

Он вернул средства изначальной владелице, которой диван достался по наследству от деда.

18 комментариев
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​Говард Кирби передаёт деньги предыдущей владелице Снимок Sally York/The Argus-Press via AP

Житель Мичигана Говард Кирби купил в комиссионном магазине диван, в котором нашёл спрятанными 43 тысяч долларов. Об этом пишет Fox News.

Кирби рассказал, что после того как купил его, он постоянно испытывал дискомфорт при сидении на нём. Дочь решила проверить подушки и когда расстегнула молнию, то обнаружила стопки купюр.

Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю или что-то в этом роде.

Говард Кирби
владелец дивана

Новые владельцы нашли в диване 43 170 долларов. После находки Кирби проконсультировался с юристом по поводу прав на эти деньги. Оказалось, что ему не нужно возвращать деньги, но он обратился в магазин, чтобы найти предыдущего владельца.

Оказалось, что диван достался по наследству девушке, после смерти её деда. Она не знала, что внутри деньги и отдала его в комиссионный магазин. После этого Кирби передал деньги бывшей владелице. Он заявил, что думал о том, чтобы использовать деньги для того, чтобы постелить новую крышу, но рад, что средства вернулись к своей владелице.

#новости #сша

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18 комментариев
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RJ

27

На самом деле там было 143к

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Лев Шутов

7

Честный поступок.

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Дитковский

Лев
0

Класс, уже и комментарии в стиле Пикабу!

Ответить

Дмитрий Орлов

Дитковский
1

Хохлораб поляков запрещает писать обычные нейтральные комментарии? Жаль

Ответить

Kirill Polyakov

Дмитрий
1

Я не хохлораб

Ответить

Дитковский

Дмитрий
0

Жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

Дитковский
1

Согласен

Ответить

Volodya Nebilet

–15

Долбоеб.

Ответить

jackyres

Volodya
18

От русского человека больше ждать не приходится.

Ответить

Сергей Тверденко

jackyres
0

Русофобом быть не круто

Ответить

Хан Теодор V

0

Прославиться на весь мир за чужие 43к. Done

Ответить

Dra

Хан
11

Удостоиться заметки на различных сайтах и стать забытым через неделю скорее.

Ответить

Хан Теодор V

Dra
0

У него будет хоть что-то. 

Ответить

Павел Мухунов

Хан
0

А было 43k :D

Ответить

Андрей Рядькин

0

Еще в Англии есть интересный прецедент
 
https://esquire.ru/articles/149414-nashlis-blagotvoriteli-kotorye-6-let-podbrasyvali-dengi-zhitelyam-derevni-v-anglii-oni-pravda-delali-eto-beskorystno/

Ответить

Александр Антонов

0

Если бы нашли 75к, они 
благодарили Путина

Ответить

Атлант поправил плечи

0

А потом они задонатили эту сумму на спасение коал

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Eugene Panfilov

0

Девушка могла бы и поровну разделить найденные деньги. По-моему справедливо было бы.

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