Он вернул средства изначальной владелице, которой диван достался по наследству от деда.

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​Говард Кирби передаёт деньги предыдущей владелице Снимок Sally York/The Argus-Press via AP

Житель Мичигана Говард Кирби купил в комиссионном магазине диван, в котором нашёл спрятанными 43 тысяч долларов. Об этом пишет Fox News.

Кирби рассказал, что после того как купил его, он постоянно испытывал дискомфорт при сидении на нём. Дочь решила проверить подушки и когда расстегнула молнию, то обнаружила стопки купюр.

Когда она начала вытаскивать деньги, мне пришлось ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю или что-то в этом роде. Говард Кирби владелец дивана

Новые владельцы нашли в диване 43 170 долларов. После находки Кирби проконсультировался с юристом по поводу прав на эти деньги. Оказалось, что ему не нужно возвращать деньги, но он обратился в магазин, чтобы найти предыдущего владельца.