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Новости
Arthur Khamzin
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Власти Китая подтвердили передачу неизвестного вируса от человека к человеку после смерти третьего заболевшего Материал редакции

ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.

22 комментария
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Неизвестный вирус, обнаруженный в Китае, может передаваться от человека к человеку. Об этом пишет Global News со ссылкой на заключение Национальной комиссии здравоохранения Китая. Способ передачи не уточняется.

Власти Китая заявили, что вспышка нового коронавируса распространилась на другие китайские города, включая Шанхай и Пекин. Президент КНР Си Цзипинь пояснил, что сейчас главной задачей является сдерживание распространения болезни.

Всего в Китае подтверждено 217 случаев заболевания новым вирусом. Из них 198 случилось в городе Ухань. Во избежание эпидемии, на таможне усилились проверки китайских туристов.

Из-за неизвестного коронавируса ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания. Заседание состоится 23 января.

15 января один из жителей Китая скончался от пневмонии неизвестного происхождения. За две недели до смерти мужчину госпитализировали с нарушением функций почек и серьёзными повреждениями внутренних органов. 20 января скончался третий заболевший

За пределами Китая вирус диагностировали в двух соседних странах. Два случая заболевания обнаружены в Таиланде и ещё один — в Японии. Все пациенты были связаны с источником заражения — городом Ухань.

В Китае от нового типа пневмонии умер второй…
В чём причина заболевания и стоит ли чего-то опасаться.
tjournal.ru

#новости #вирусы #китай

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22 комментария
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Vlad Rudych

10
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Zeleny Ded

Vlad
0

Исландию было тяжко одолеть

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Nick Rosenberg

Zeleny
0

Просто начинаешь в Исландии, делов то.

Ответить

Zeleny Ded

Nick
0

Я так и начал потом делать

Ответить

Игорь Туманов

9

Хм, может и не Третья мировая нас всех уничтожит в новом десятилетии. 

Ответить

Ноу Нейм

Игорь
0

Сколько шумели про Эболу, так и не дошла никуда 

Ответить

Дмитрий Орлов

–3

Пара десятков ядерных бомб на Китай исправили бы это недоразумение

Ответить

Александр Александров

Дмитрий
0

Для тебя главное, чтобы не передавалось от медведя к недочеловеку

Ответить

Михаил Фоменков

0

Возможно, пока она не распространяется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путём, иначе масштабы заражения были бы гораздо большими. А там уж неизвестно, может быстро успели изолировать больных.

 
В любом случае, нормально мыть руки никогда не помешает.

Ответить

Виолетта Макаревич

Михаил
2

 иначе масштабы заражения были бы гораздо большими

На самом деле, у вируса просто длительный инкубационный период. Заражены уже все, а это первые проявления симптомов и летальные исходы.

:)

Ответить

Джордж Харви

Виолетта
1

Я сначала качал пути распространения, а потом уже симптомы

Ответить

Анна Гласс

Виолетта
0

отпути, ни пугай(

Ответить

Виктор Васильев

0

Звучит как сюжет книги "Мировая война Z".

Ответить

Ешь Черри

0

Сейчас важно избегать поездов, да и любых мест скопления людей в Китае. Советую заранее купить одежду из кевлара, если собирайтесь туда ехать. Мы же знаем, чем это может закончится.

Ответить

the art of гепард

0

вы тоже услышали этот саундтрек?

Ответить

Джордж Харви

0

Давайте все скинемся на рейс до Гренландии

Ответить

Александр Александров

–1

Красная чума расползается

Ответить

Сергей Васильев

–1

Держитесь подальше от ускоглазых.

Ответить

сироп от щекотки

Сергей
0

да щас, вот встал и сам пошел в тц за своим бургером. да я лучше от пневмонии кони двину

Ответить

Православие. Патриотизм.

–1

Да наверняка из лаборатории по разработке биологического оружия утечка произошла, и в первое время боялись оглашать, чтобы не поднимать шумиху.

Китай - мировой спонсор терроризма и авторитаризма, и ВОЗ не должен помогать им.

Ответить

Taran Baranov

Православие.
0

терроризма и авторитаризма

Что-то про порвах и лигу авторов?

Ответить

Православие. Патриотизм.

Taran
0

Белоусов, если ты думаешь, что переименовался и все резко тебя забыли и все твои грехи, то отвечаю: это не так.

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