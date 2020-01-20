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ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.
Неизвестный вирус, обнаруженный в Китае, может передаваться от человека к человеку. Об этом пишет Global News со ссылкой на заключение Национальной комиссии здравоохранения Китая. Способ передачи не уточняется.
Власти Китая заявили, что вспышка нового коронавируса распространилась на другие китайские города, включая Шанхай и Пекин. Президент КНР Си Цзипинь пояснил, что сейчас главной задачей является сдерживание распространения болезни.
Всего в Китае подтверждено 217 случаев заболевания новым вирусом. Из них 198 случилось в городе Ухань. Во избежание эпидемии, на таможне усилились проверки китайских туристов.
Из-за неизвестного коронавируса ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания. Заседание состоится 23 января.
15 января один из жителей Китая скончался от пневмонии неизвестного происхождения. За две недели до смерти мужчину госпитализировали с нарушением функций почек и серьёзными повреждениями внутренних органов. 20 января скончался третий заболевший
За пределами Китая вирус диагностировали в двух соседних странах. Два случая заболевания обнаружены в Таиланде и ещё один — в Японии. Все пациенты были связаны с источником заражения — городом Ухань.
Исландию было тяжко одолеть
Просто начинаешь в Исландии, делов то.
Хм, может и не Третья мировая нас всех уничтожит в новом десятилетии.
Пара десятков ядерных бомб на Китай исправили бы это недоразумение
Для тебя главное, чтобы не передавалось от медведя к недочеловеку
Возможно, пока она не распространяется воздушно-капельным и воздушно-пылевым путём, иначе масштабы заражения были бы гораздо большими. А там уж неизвестно, может быстро успели изолировать больных.
В любом случае, нормально мыть руки никогда не помешает.
иначе масштабы заражения были бы гораздо большими
На самом деле, у вируса просто длительный инкубационный период. Заражены уже все, а это первые проявления симптомов и летальные исходы.
:)
Сейчас важно избегать поездов, да и любых мест скопления людей в Китае. Советую заранее купить одежду из кевлара, если собирайтесь туда ехать. Мы же знаем, чем это может закончится.
Держитесь подальше от ускоглазых.
да щас, вот встал и сам пошел в тц за своим бургером. да я лучше от пневмонии кони двину
Да наверняка из лаборатории по разработке биологического оружия утечка произошла, и в первое время боялись оглашать, чтобы не поднимать шумиху.
Китай - мировой спонсор терроризма и авторитаризма, и ВОЗ не должен помогать им.
терроризма и авторитаризма
Что-то про порвах и лигу авторов?
Белоусов, если ты думаешь, что переименовался и все резко тебя забыли и все твои грехи, то отвечаю: это не так.