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В доме могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.
В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области при пожаре в частном доме погибли 11 человек. Здание использовалось как общежитие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
В районной администрации рассказали, что владелец одноэтажного дома сдавал его компании из Китая, там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил ТАСС, что пятеро погибших — граждане республики.
Площадь пожара составила 208 квадратных метров, из горящего здания удалосьэвакуироваться двум людям. Власти уточнили, что пожар произошёл на территории частной пилорамы, в доме проживали работники предприятия. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).