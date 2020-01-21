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Артём Мазанов
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В Томской области при пожаре в общежитии на территории частной пилорамы погибли 11 человек Материал редакции

В доме могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана.

2 комментария
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Видео МЧС​

В посёлке Причулымский Асиновского района Томской области при пожаре в частном доме погибли 11 человек. Здание использовалось как общежитие. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.

В районной администрации рассказали, что владелец одноэтажного дома сдавал его компании из Китая, там могли проживать граждане КНР, Таджикистана и Узбекистана. Генеральный консул Узбекистана в Новосибирске Юсуп Кабулжанов сообщил ТАСС, что пятеро погибших — граждане республики.

Площадь пожара составила 208 квадратных метров, из горящего здания удалосьэвакуироваться двум людям. Власти уточнили, что пожар произошёл на территории частной пилорамы, в доме проживали работники предприятия. Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

#новости #происшествия

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2 комментария
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Лев Люкшин

0

Ахуенный новый год

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Илья Ильин

–1

Ну погибли и погибли

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