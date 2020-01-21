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Артём Мазанов
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Глава ПФР: в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы пенсионный возраст​ не повысили Материал редакции

В 2020 году выход на пенсию отложится ещё у 445 тысяч человек.

10 комментариев
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Глава ПФР Антон Дроздов сообщил о сокращении числа пенсионеров после пенсионной реформы. Об этом он рассказал в интервью «РГ-Неделя».

Дроздов сообщил, что в 2019 году на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Он добавил, что в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия годом ранее.

Он также отметил рост числа тех, кто уйдёт на пенсию досрочно.

В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» — в частности, за счёт многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырёх и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей.

Антон Дроздов
глава ПФР

3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Для постепенного его повышения предусмотрен переходный период в 10 лет. Для мужчин пенсионный возраст повысится с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.

#новости #пенсия

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10 комментариев
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Владимир Дыркин

24

Этот долбаёб этим гордится или что?

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Игорь

8

Это же что, экономия всего 4 млн в месяц? Ни на какую яхту, самолёт или заде не хватит

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Игорь

Игорь
4

Расходимся, я ошибся, на все хватит!

Ответить

3216q114

Игорь
1

Как ты считал ?

Ответить

Игорь

3216q114
0

Опа, чот я и правда промахнулся, миллиарды. Тогда нормул.

Ответить

DoubleDors

Игорь
1

Откуда 4 млн? 355 000 человек, если допустим средняя пенсия в месяц 10 000, уже 3,5 млрд в месяц получается, или я не так все понял?

Ответить

Игорь

DoubleDors
0

Да-да, я чот облажался, уже не могу поправить коммент :{

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плюшевый батон

Игорь
1

На эти два процента и живем

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Myemptyblog

5

в частности, за счёт многодетных матерей.

...но в основном за счёт жирных бездельников в погонах.

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Андрей Николаевич

3
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