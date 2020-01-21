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В 2020 году выход на пенсию отложится ещё у 445 тысяч человек.
Глава ПФР Антон Дроздов сообщил о сокращении числа пенсионеров после пенсионной реформы. Об этом он рассказал в интервью «РГ-Неделя».
Дроздов сообщил, что в 2019 году на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Он добавил, что в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия годом ранее.
Он также отметил рост числа тех, кто уйдёт на пенсию досрочно.
3 октября 2018 года Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Для постепенного его повышения предусмотрен переходный период в 10 лет. Для мужчин пенсионный возраст повысится с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 60 лет.
Это же что, экономия всего 4 млн в месяц? Ни на какую яхту, самолёт или заде не хватит
Откуда 4 млн? 355 000 человек, если допустим средняя пенсия в месяц 10 000, уже 3,5 млрд в месяц получается, или я не так все понял?
в частности, за счёт многодетных матерей.
...но в основном за счёт жирных бездельников в погонах.