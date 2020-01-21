В 2020 году выход на пенсию отложится ещё у 445 тысяч человек.

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Глава ПФР Антон Дроздов сообщил о сокращении числа пенсионеров после пенсионной реформы. Об этом он рассказал в интервью «РГ-Неделя».

Дроздов сообщил, что в 2019 году на заслуженный отдых вышло примерно на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы не повысился пенсионный возраст. Он добавил, что в 2020 году отложится выход на пенсию у 800 тысяч человек, с учётом тех, у кого сдвинулась пенсия годом ранее.

Он также отметил рост числа тех, кто уйдёт на пенсию досрочно.

В последующие годы мы ждем увеличения числа «досрочников» — в частности, за счёт многодетных матерей. С 2021 года в 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырёх и более детей. А с 2023 года в 57 лет — матери троих детей. Антон Дроздов глава ПФР