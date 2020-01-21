Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
1238

Минздрав пообещал в феврале разработать экспресс-тест на новый коронавирус из Китая Материал редакции

К работе над вакциной от этого вируса также приступил американский Национальный институт здравоохранения.

17 комментариев
В закладки

Минздрав пообещал в феврале разработать экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя министерства Олега Салагай.

Разработкой теста занимается Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава.

Это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований, применяемой министерством.

Олег Салагай
замруководителя Минздрава

К работе над созданием вакцины против нового коронавируса из Китая также приступил Американский Национальный институт здравоохранения (NIH). Там рассказали, что до первой фазы клинических испытаний — несколько месяцев. Вакцина может стать доступна только через год.

Транспортировка инфицированного пациента

15 января один из жителей Китая скончался от пневмонии неизвестного происхождения. За две недели до смерти мужчину госпитализировали с нарушением функций почек и серьёзными повреждениями внутренних органов. По официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, четверо — умерли.

20 января власти Китая подтвердили передачу неизвестного вируса от человека к человеку, а ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.

В Китае от нового типа пневмонии умер второй…
В чём причина заболевания и стоит ли чего-то опасаться.
tjournal.ru

#новости #вирусы #китай

Новости
Подписан
Отписаться
Глава ПФР: в 2019 году на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше, чем было бы, если бы пенсионный возраст​ не повысили
В 2020 году выход на пенсию отложится ещё у 445 тысяч человек.
1
2
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439","\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u044b"], "comments": 17, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 137588, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Jan 2020 10:43:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137588, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137588\/get","add":"\/comments\/137588\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137588"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Thomas O'Harriedge

7
Ответить

Джордж Харви

Thomas
0
Ответить

Thomas O'Harriedge

Джордж
0

Ты ковбой

Ответить

Goodsanta

4

Минздрав пообещал в феврале разработать экспресс-тест

Ответить

Kyler

2

Я так понял с Алика пока не стоит ничего заказывать

Ответить

Micro

Kyler
3

Большинство известных науке вирусов долго за пределами благоприятной среды человеческого организма не живут. Некоторые бактерии типа золотистого стафилококка могут держаться очень долго, но вирусам обычно кирдык через пару часов наступает. Можно дополнительно обезопасить себя и протереть полученные вещи спиртовой салфеточкой, например.

Ответить

Kyler

Micro
6

Я пытался шутить, но за развернутый ответ спасибо

Ответить

Micro

Kyler
0

¯\_(ツ)_/¯

Ответить

DESAAD LXI

1

В прошлом году мы жили в антиутопии, в этом начнем жить в хорроре с элементами выживания. Надеюсь следующим на очереди стоит эротика, а лучше порно, причем от браззерс. 

Ответить

Сергей Васильев

DESAAD
2

Выжившим придется потрудиться...

Ответить

Дмитрий Орлов

DESAAD
0

порно, причем от браззерс.

Фу

Ответить

DESAAD LXI

Дмитрий
0

Ладно, специально для тебя будет blacked

Ответить

Дмитрий Орлов

DESAAD
0

Студийные извращения для говноедов

Ответить

George Weiller

1

Вакцина может стать доступна только через год

А товары из Китая едут уже сейчас)

Ответить

Dra

1

У китайцев что, нет Оциллококцинума? Как они живут там в своём каменном веке...

Ответить

Kyler

Dra
0

Надо им срочно поставку Арбидола и Кагоцела наладить

Ответить

Джордж Харви

0
Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Глава Чувашии потребовал «мочить» за критику власти: «Родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе и Америке»
Так он «поздравил» журналистов и блогеров с Днём печати.
111
Новости
Власти Китая подтвердили передачу неизвестного вируса от человека к человеку после смерти третьего заболевшего
ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.
137
Новости
В хостеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком
По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.
151
Популярное за три дня
Ретро
«Выборов вообще не будет»: Жириновский ещё в 2018 году рассказал о создании Госсовета и «пожизненном» правлении Путина
Но, кажется, никто его тогда серьёзно не воспринял.
41
Интернет и мемы
Узнай себя
28
Интернет и мемы
Aww, you got me man!🤪
61

Прямой эфир

Константин Курасов

Абсурд, ностальгия по 90-м и…

Дмитрий Кораблёв

Колонки с «Алисой» научились…

Дитковский

Абсурд, ностальгия по 90-м и…

Православие…

инвестиции атлантов

Дмитрий Кораблёв

Колонки с «Алисой» научились…

Курбангалы…

К вопросу о лидерах протеста

Дмитрий Кораблёв

РЖД закупит 15 000 компьютеров…

Данила Степовой

Колонки с «Алисой» научились…

Станислав Ильин

Колонки с «Алисой» научились…

Alexei Kuksin

Запись в подсайте Twitter

Cyril Schemelev

Кандидат в президенты США Джо…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]