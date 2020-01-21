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К работе над вакциной от этого вируса также приступил американский Национальный институт здравоохранения.
Минздрав пообещал в феврале разработать экспресс-тест на выявление нового коронавируса из Китая. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замруководителя министерства Олега Салагай.
Разработкой теста занимается Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава.
К работе над созданием вакцины против нового коронавируса из Китая также приступил Американский Национальный институт здравоохранения (NIH). Там рассказали, что до первой фазы клинических испытаний — несколько месяцев. Вакцина может стать доступна только через год.
15 января один из жителей Китая скончался от пневмонии неизвестного происхождения. За две недели до смерти мужчину госпитализировали с нарушением функций почек и серьёзными повреждениями внутренних органов. По официальным данным, общее число заболевших в стране достигло 217 человек, четверо — умерли.
20 января власти Китая подтвердили передачу неизвестного вируса от человека к человеку, а ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.
Я так понял с Алика пока не стоит ничего заказывать
Большинство известных науке вирусов долго за пределами благоприятной среды человеческого организма не живут. Некоторые бактерии типа золотистого стафилококка могут держаться очень долго, но вирусам обычно кирдык через пару часов наступает. Можно дополнительно обезопасить себя и протереть полученные вещи спиртовой салфеточкой, например.
В прошлом году мы жили в антиутопии, в этом начнем жить в хорроре с элементами выживания. Надеюсь следующим на очереди стоит эротика, а лучше порно, причем от браззерс.
порно, причем от браззерс.
Фу
Ладно, специально для тебя будет blacked
Вакцина может стать доступна только через год
А товары из Китая едут уже сейчас)
У китайцев что, нет Оциллококцинума? Как они живут там в своём каменном веке...