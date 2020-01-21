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Артём Мазанов
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В Китае бывший глава Интерпола получил 13,5 лет заключения за взятки на два миллиона долларов Материал редакции

Его также оштрафовали на 290 тысяч долларов.

15 комментариев
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Мэн Хунвэй  Снимок AP

Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13 годам и 6 месяцам заключения по обвинению в получении взяток. Об этом пишет AFP.

Хунвэй совмещал работу в Интерполе с должностью замминистра общественной безопасности Китая. Обвинения ему выдвинули именно по этой работе.

Он признал себя виновным в получении взяток на 14 миллионов юаней, что равно двум миллионам долларов. Помимо заключения, его также оштрафовали на 290 тысяч долларов. Хунвэй согласился с приговором и не планирует подавать апелляцию.

Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, в сентябре 2018 года его задержали. Изначально считалось, что Хунвэй пропал после поездки во Францию, а французские власти даже открыли расследование по делу о его исчезновении. Но после официальных разъяснений — закрыли.

#новости #китай

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15 комментариев
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Роман Белоус

13

Всегда, когда вижу в тексте дробное число лет, как например 13,6 лет, задаюсь вопросом: это значит 13 лет и 6 месяцев, или 13 лет и 6 десятых долей от 365 (366) дней? Нихуя не понятно.

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Goodsanta

Роман
8

В оригинальной новости написано - 13 лет и 6 месяцев. Мазанову надо просто объяснить соотношение дробной части к 12 месяцам в году.

Ответить

Дмитрий Орлов

Goodsanta
2

13,12 лет

Ответить

Станислав Есин

Роман
1
Ответить

Станислав Есин

Станислав
1
Ответить

Станислав Есин

Станислав
1
Ответить

Роман Белоус

Станислав
3

Ёбушки-воробушки

Ответить

Rudolf Cunningham

Станислав
1

Потрясающе.

Ответить

Андрей Королёв

Станислав
0
Ответить

Дмитрий Орлов

6

В рашке парашке ему бы дали героя России и назначили главой госсовета

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Lofoten Forsake

Дмитрий
2

Толсто.

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Лев Люкшин

Дмитрий
0

УУУ РАШКУ ПРИПЛЕТАЕМ

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
0

@Александр Хнычков забаньте @Не говорить за преследование минусами

Ответить

Goodsanta

2

Хунвэй согласился с приговором и не планирует подавать апелляцию.

Еще бы - не расстреляли и хорошо.

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Eugen T

Goodsanta
0

Выстрел ещё отработать надо, а так, крути себе педали на генераторе. 

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