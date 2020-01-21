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Его также оштрафовали на 290 тысяч долларов.
Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13 годам и 6 месяцам заключения по обвинению в получении взяток. Об этом пишет AFP.
Хунвэй совмещал работу в Интерполе с должностью замминистра общественной безопасности Китая. Обвинения ему выдвинули именно по этой работе.
Он признал себя виновным в получении взяток на 14 миллионов юаней, что равно двум миллионам долларов. Помимо заключения, его также оштрафовали на 290 тысяч долларов. Хунвэй согласился с приговором и не планирует подавать апелляцию.
Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году, в сентябре 2018 года его задержали. Изначально считалось, что Хунвэй пропал после поездки во Францию, а французские власти даже открыли расследование по делу о его исчезновении. Но после официальных разъяснений — закрыли.
Всегда, когда вижу в тексте дробное число лет, как например 13,6 лет, задаюсь вопросом: это значит 13 лет и 6 месяцев, или 13 лет и 6 десятых долей от 365 (366) дней? Нихуя не понятно.
В рашке парашке ему бы дали героя России и назначили главой госсовета