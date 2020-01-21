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Ранее его осудили за избиение полицейского.
Моргаушский районный суд Чебоксар приговорил сына главы города Олега Ладыкова к трём годам и девяти месяцам колонии общего режима за то, что тот покинул место ДТП. Об этом пишет PRO Город. Также осуждённый обязан выплатить 600 тысяч рублей компенсации.
Летом 2019 года в Чебоксарах случилось ДТП с участием автомобилей УАЗ и Audi Q7. По версии следствия, виновным в происшествии является Ладыков, который находился за рулём иномарки. Он якобы влетел на большой скорости в стальное ограждение, после чего врезался в УАЗ и уехал с места происшествия.
Прокуратура обвинила его в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и оставлении места ДТП (пункт «Б» части 2 статьи 264 УК РФ). Ведомство запросило для него пять лет тюрьмы. Молодой человек вину не признал.
Это не первый срок для сына мэра города. В феврале 2019 года его приговорили к 1 году и 4 месяцам условно за избиение полицейского. В октябре суд заявил, что Ладыков дважды нарушил правила отбывания срока из-за чего заменил наказание на колонию-поселение.
Вообще так и должно быть. Странно, что в России это новость.
Когда я, будучи подростком, слушал "Голос Америки", меня сильно удивил полицейский, который в интервью на вопрос "Оштрафовали бы вы свою мать, если бы она перешла дорогу в неположенном месте?", удивлённо ответил: "Конечно!"
Вот если бы это был ответ на вопрос про посадить, то тогда было бы действительно печально.
Почему?
В феврале 2019 года его приговорили к 1 году и 4 месяцам условно за избиение полицейского
И его не посадили, потому что сынуле4kа чинушечки. А тебя посадят за пластиковый стаканчик в полицейского.
Хороший мальчик, човы. Достойная смена растет.
Гоняет на тачке, мусоров пиздит, не хипстота либеральная. Бумажные самолетики не клеет. Такими Сталинград отстояли и Россию отстоим!
Я искренне приношу свои извинения потерпевшему, приношу извинения его родным, близким. Но не я находился за рулем этого автомобиля и не я совершил это ДТП.
Я очень раскаиваюсь, извиняюсь, бью челом в пол, целую ноги близким и родным, готов выплатить потерпевшему компенсацию и обнимать его каждый раз, когда ему будет плохо, до конца его дней. Но не я находился за рулем этого автомобиля и не я совершил это ДТП.
Кстати, чем закончилась история, когда чуваки открыто угражали своему другу, приехали к нему домой и избили до смерти
Чувак не в теме хака с пожертвованием в благотворительный фонд?
Ждем следующего срока, как мы знаем, два срока — не предел
Такой совестливый. И не виновен же, и все равно искренне приносит извинения за произошедшее. Золотой человек, душевный. Хотя возможно он просто не различает извинения и соболезнования, чем, вероятно, очень огорчает своего адвоката.
приговорили к 1 году и 4 месяцам условно за избиение полицейского
ЯМЫ СынГлавыЧевоксар