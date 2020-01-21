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Новости
Екатерина Кузнецова
387

В бассейн Махачкалы запретили вход женщинам Материал редакции

С 20 января посещать спа-центр «Арена» могут только мужчины.

35 комментариев
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Бассейн в спа-центре «Арена» Фото «Анжи Арены»

Администрация бассейна в спа-центре «Арена» в Махачкале с 20 января запретила посещать его женщинам. Об этом говорится в инстаграме заведения. На момент написания новости доступ к странице ограничили.

TJ обратился за комментарием к администрации комплекса, которая подтвердила новые правила спа-центра. Администратор не назвал причины, по которым бассейн теперь могут посещать только мужчины, но предложил задать вопросы руководству спа-центра лично при встрече. Повторный звонок сбросили и перестали отвечать.

Учредителем «Анжи Арены» является дочь мэра Дербента Асият Абакарова.

​Скриншот инстаграма бассейна

Самый большой бассейн на Северном Кавказе, парные, соляная комната и кафе находятся в спа-центре «Арена». Центр открылся в июне 2019 года на территории спортивно развлекательного комплекса «Анжи Арена». Тогда все дни для посещения были общими.

Пользовательница TJ из Махачкалы подтвердила редакции, что спа-центр изначально был открыт для женщин, но в сопровождении мужчин.

Интересно то, что учредителем «Анжи Арены» является женщина — дочь мэра Дербента Асият Абакарова.

Руслан Магомедов @akhalchi
В Махачкале торжественно открыли "самый длинный бассейн на Северном Кавказе", а потом запретили женщинам его посещать.

Накидайте им в комменты понятно чего.
https://instagram.com/bassein.arena/ https://t.co/N9EEesj5XV

Это не первый случай в Махачкале, когда женщинам запрещают ходить в бассейн. В 2011 году в спортивный комплекса «Хазар» не пустили женщину, которая купила абонемент. Руководство объяснило это тем, что мужчин смущает вид полураздетой женщины.

#новости #дагестан

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35 комментариев
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Gleb Eltsov

11

Атдуши, вот это правильно!

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4 shizzle ma nizzle

Gleb
1

ты тшорт штоли?

Ответить

Мошиндейр Омаев

4
1

Ниабисуй пабратски!

Ответить

4 shizzle ma nizzle

6

ну запретили и запретили

Ответить

Лев Люкшин

4
4

Да заебали форсить этот тупой мем

Ответить

Константин Курасов

Лев
8

ну заебали и заебали

Ответить

Andrew Kook

Константин
1

ну и ну

Ответить

Константин Курасов

Andrew
0

ну ну и ну и ну и ну

Ответить

Victor Malov

Лев
1

Это уже не мем

Ответить

Олег Ивахнов

6

Дорогие мои соплеменнки! Хуемрази!

Это лишь победа в одной битве! Победа в войне еще впереди!

Ответить

Константин Курасов

4

ну запретили и запретили

Ответить

4 shizzle ma nizzle

4

зовите залину

Ответить

George Weiller

4
–1

золите завину

Ответить

4 shizzle ma nizzle

George
0

кормите лавину

Ответить

Иван Гессе

4
0

спасите долину

Ответить

4 shizzle ma nizzle

Иван
0

лолите ангину

Ответить

Ярослав

4
3

берите волыну

Ответить

George Weiller

Ярослав
0

поймали маслину

Ответить

Иван Гессе

Иван
0

ларису

Ответить

4 shizzle ma

Иван
0

ивановну?

Ответить

Иван Гессе

4
0

я никого не рожал

Ответить

Иван Гессе

Иван
0

перенесите найтмареза 

Ответить

George Weiller

Иван
0

порвался опять, нужно заклеить

Ответить

Иван Гессе

George
–1

заткнуть*

трусами

Ответить

Andrew Kook

4
0

хочу

Ответить

Настя Иванова

4
0

Не, у нее дела поважнее, надо доказать, что феминистки не тупые

Ответить

the.nightmarez

Настя
0

Благодаря этим дебатам я была на дебатах.

Ответить

N/a

4

Мужской сейфспейс

Ответить

Иван Семёныч

3

Либертарианцы хуле

Ответить

Артём Сухомлинов

2

Еще бы им ограничили доступ в другие регионы, было бы вообще хорошо. 

Ответить

the.nightmarez

0

Перенесите сюда:

https://tjournal.ru/animals

Ответить

Andrew Kook

the.nightmarez
0

хаус оф зе райзин сан!

Ответить

Илья Ильин

1

Это частная дискриминация, значит все нормально! (С)

Ответить

the.nightmarez

Илья
1

Это дискриминация кого надо дискриминация.

Ответить

Andrew Kook

the.nightmarez
0

Ап! Ап! От винта!

Ответить
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