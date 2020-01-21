С 20 января посещать спа-центр «Арена» могут только мужчины.

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Бассейн в спа-центре «Арена» Фото «Анжи Арены»

Администрация бассейна в спа-центре «Арена» в Махачкале с 20 января запретила посещать его женщинам. Об этом говорится в инстаграме заведения. На момент написания новости доступ к странице ограничили.

TJ обратился за комментарием к администрации комплекса, которая подтвердила новые правила спа-центра. Администратор не назвал причины, по которым бассейн теперь могут посещать только мужчины, но предложил задать вопросы руководству спа-центра лично при встрече. Повторный звонок сбросили и перестали отвечать.

Учредителем «Анжи Арены» является дочь мэра Дербента Асият Абакарова.

​Скриншот инстаграма бассейна

Самый большой бассейн на Северном Кавказе, парные, соляная комната и кафе находятся в спа-центре «Арена». Центр открылся в июне 2019 года на территории спортивно развлекательного комплекса «Анжи Арена». Тогда все дни для посещения были общими.

Пользовательница TJ из Махачкалы подтвердила редакции, что спа-центр изначально был открыт для женщин, но в сопровождении мужчин.

Интересно то, что учредителем «Анжи Арены» является женщина — дочь мэра Дербента Асият Абакарова.

Руслан Магомедов @akhalchi



Накидайте им в комменты понятно чего.

https://instagram.com/bassein.arena/ https://t.co/N9EEesj5XV В Махачкале торжественно открыли "самый длинный бассейн на Северном Кавказе", а потом запретили женщинам его посещать.Накидайте им в комменты понятно чего.