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С 20 января посещать спа-центр «Арена» могут только мужчины.
Администрация бассейна в спа-центре «Арена» в Махачкале с 20 января запретила посещать его женщинам. Об этом говорится в инстаграме заведения. На момент написания новости доступ к странице ограничили.
TJ обратился за комментарием к администрации комплекса, которая подтвердила новые правила спа-центра. Администратор не назвал причины, по которым бассейн теперь могут посещать только мужчины, но предложил задать вопросы руководству спа-центра лично при встрече. Повторный звонок сбросили и перестали отвечать.
Учредителем «Анжи Арены» является дочь мэра Дербента Асият Абакарова.
Самый большой бассейн на Северном Кавказе, парные, соляная комната и кафе находятся в спа-центре «Арена». Центр открылся в июне 2019 года на территории спортивно развлекательного комплекса «Анжи Арена». Тогда все дни для посещения были общими.
Пользовательница TJ из Махачкалы подтвердила редакции, что спа-центр изначально был открыт для женщин, но в сопровождении мужчин.
Интересно то, что учредителем «Анжи Арены» является женщина — дочь мэра Дербента Асият Абакарова.
Это не первый случай в Махачкале, когда женщинам запрещают ходить в бассейн. В 2011 году в спортивный комплекса «Хазар» не пустили женщину, которая купила абонемент. Руководство объяснило это тем, что мужчин смущает вид полураздетой женщины.
Атдуши, вот это правильно!
ты тшорт штоли?
ну запретили и запретили
Да заебали форсить этот тупой мем
ну заебали и заебали
Дорогие мои соплеменнки! Хуемрази!
Это лишь победа в одной битве! Победа в войне еще впереди!
зовите залину
золите завину
кормите лавину
спасите долину
лолите ангину
ларису
ивановну?
я никого не рожал
перенесите найтмареза
порвался опять, нужно заклеить
Не, у нее дела поважнее, надо доказать, что феминистки не тупые
Перенесите сюда:
Это частная дискриминация, значит все нормально! (С)
Это дискриминация кого надо дискриминация.