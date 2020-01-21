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У автоинспектора не было «незамерзайки», и в ход пошёл Jack Daniel’s.
Управление МВД по Новосибирской области уволило автоинспектора, который залил в служебную машину виски, сообщает ТАСС. Проверка установила, что он совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
В декабре 2019 года в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, одетый в форму ДПС, достаёт из багажника машины бутылку виски и выливает её содержимое в бак для стеклоочистительной жидкости.
«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. „Замерзайки“ нету. А чё поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС», — говорит герой видео. Другой голос добавляет: «Истинные мусора».
За реальные преступления выговор или ничего.
Снял видосик уволили.
Эх сейчас бы уехать к бабушке на Украину. Там наверняка такого нет и все по справедливости и закону!
Ну в селе мне кажется всем похуй внезависимости от страны
Всем похуй на что?
Проверка установила, что он совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
Не отдал взятку начальнику?
Бохатое бухло не выпил, а в тачку залил. Это, с точки зрения совков преступление, типо госизмены
Тем более американский, а либераст-вредитель его перевел, нет что бы с коллегами поделиться. Гнать таких жлобов надо из органов.
А системе охлаждения пизда не придет? Или мусорам нельзя быть ближе чем на метр от бутылки с бухлом?
Какой еще системе охлаждения ечли он в бачек стеклоомывателя заливает
В ФСКН тоже был как-то случай, вместо порошка порошок разнюхали всем отделом на НГ.
Другой голос добавляет: «Истинные мусора».
Хотя бы не отрицают свою идентичность
Акцизов то нет на бутылке. Вряд ли это оригинальный виски, скорее всего продаётся по цене хорошей незамерзайки