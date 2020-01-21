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Anna Begiashvili
1897

Сотрудника новосибирской ДПС уволили из-за видео, на котором он залил в служебную машину виски вместо стеклоочистителя Материал редакции

У автоинспектора не было «незамерзайки», и в ход пошёл Jack Daniel’s.

24 комментария
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Управление МВД по Новосибирской области уволило автоинспектора, который залил в служебную машину виски, сообщает ТАСС. Проверка установила, что он совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

В декабре 2019 года в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина, одетый в форму ДПС, достаёт из багажника машины бутылку виски и выливает её содержимое в бак для стеклоочистительной жидкости.

«Хотел на Новый год оставить, но работа важнее. „Замерзайки“ нету. А чё поделать? На самом деле, я могу себе позволить, работая в ДПС», — говорит герой видео. Другой голос добавляет: «Истинные мусора».

#новости #полиция

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24 комментария
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Ярослав

18

Уволили и уволили

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Олег Ивахнов

7

За реальные преступления выговор или ничего.

Снял видосик уволили. 

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пепси

Олег
0
Ответить

Олег Ивахнов

пепси
2

Эх сейчас бы уехать к бабушке на Украину. Там наверняка такого нет и все по справедливости и закону!

Ответить

пепси

Олег
1

Да (нет)

Ответить

Унылый Лось

пепси
1

Зато в TikTok все танцуют

Ответить

Дитковский

Олег
1

Ну в селе мне кажется всем похуй внезависимости от страны

Ответить

Олег Ивахнов

Дитковский
1

Всем похуй на что?

Ответить

bro mi

Олег
0

На нас

Ответить

пепси

Олег
0

На Ивахнова

Ответить

Олег Ивахнов

пепси
0

Нет ну вы видели?

Ответить

hyposlasher

Олег
1

Эт ты ещё госдолг сша не видел

Ответить

Илья Ильин

3

За дешманскую шляпу по акции уволили мужика)

Ответить

Goodsanta

0

Проверка установила, что он совершил «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

Не отдал взятку начальнику?

Ответить

Илья Ильин

Goodsanta
3

Бохатое бухло не выпил, а в тачку залил. Это, с точки зрения совков преступление, типо госизмены

Ответить

Eugen T

Илья
0

Он ищщо и в завязке! 

Ответить

Илья Ильин

Eugen
0

Очистили ряды от либераста

Ответить

Goodsanta

Илья
0

С другой стороны, вискарь-то АМЕРИКАНСКИЙ (если не паленка)

Ответить

Илья Ильин

Goodsanta
0

Тем более американский, а либераст-вредитель его перевел, нет что бы с коллегами поделиться. Гнать таких жлобов надо из органов.

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Vladic Samovar

0

А системе охлаждения пизда не придет? Или мусорам нельзя быть ближе чем на метр от бутылки с бухлом?

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Олег Ивахнов

Vladic
2

Какой еще системе охлаждения ечли он в бачек стеклоомывателя заливает

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Мошиндейр Омаев

0

В ФСКН тоже был как-то случай, вместо порошка порошок разнюхали всем отделом на НГ.

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George Weiller

0

Другой голос добавляет: «Истинные мусора».

Хотя бы не отрицают свою идентичность

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Konstantin Annikov

0

Акцизов то нет на бутылке. Вряд ли это оригинальный виски, скорее всего продаётся по цене хорошей незамерзайки 

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