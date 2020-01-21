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Девушку дважды отдавали в психиатрические медицинские учреждения из-за сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Жительница Грозного Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на пытки и избиения из-за сексуальной ориентации и отказа от ислама. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Российской ЛГБТ-сети». При помощи насилия из неё якобы пытались изгнать джинна.
Лорсанова требует возбудить уголовное дело в отношении своих родителей. Она утверждает, что они дважды поместили её в психиатрические медицинские учреждения, где девушку подвергали пыткам и истязаниям. В августе 2018 года Лорсанова провела 25 дней в Клинике пограничных состояний имени Боева в Грозном, а позже — ещё четыре месяца в Республиканском психоневрологическом диспансере Грозного.
Она пояснила, что знакомый её отца за это время несколько раз избивал её палкой, читая попутно Коран. Она утверждает, что мужчина делал это чтобы изгнать из неё джинна. С этой же целью, по её словам, отец надевал на неё наручники и делал уколы транквилизатора.
В апреле 2019 года Лорсанова покинула Чечню. «Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать из страны.
Представитель ЛГБТ-организации Вероника Лапина заявила, что в республике очень распространена практика изгнания джиннов из людей гомосексуальной ориентации. По её словам, людей не соответствующих «неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне», объявляют одержимыми джиннами.
Жительница Чечни обратилась в СК из-за попыток изгнать из неё джинна. Её избивали, читая параллельно Коран
это похоже на сюжет клипа местного рейпера-муллы
Что с джинном то?
Знакомый отца много курил?
Ебучий совок обосрался с религией и дружбой народов + пропагандировал ненависть к гомоеблистам. Вот и получается, что в России одно быдло и отбросы
«Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать из страны.
В ближайшее время будет обнародовано расследование про коррупцию в лгбт-сети. Много денег распилили на Чечне, а самое ужасное сливали инфу про геев "кому надо". Ну и гранты заграничные тратили совершенно не на защиту лгбт.
как добропорядочный путинопоклонец ты обязан написать на них заявление в ск