Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
151

Жительница Чечни обратилась в СК из-за попыток изгнать из неё джинна. Её избивали, читая параллельно Коран Материал редакции

Девушку дважды отдавали в психиатрические медицинские учреждения из-за сексуальной ориентации и отказа от ислама.

10 комментариев
В закладки

Жительница Грозного Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на пытки и избиения из-за сексуальной ориентации и отказа от ислама. Об этом «Коммерсанту» рассказали в «Российской ЛГБТ-сети». При помощи насилия из неё якобы пытались изгнать джинна.

Лорсанова требует возбудить уголовное дело в отношении своих родителей. Она утверждает, что они дважды поместили её в психиатрические медицинские учреждения, где девушку подвергали пыткам и истязаниям. В августе 2018 года Лорсанова провела 25 дней в Клинике пограничных состояний имени Боева в Грозном, а позже — ещё четыре месяца в Республиканском психоневрологическом диспансере Грозного.

Она пояснила, что знакомый её отца за это время несколько раз избивал её палкой, читая попутно Коран. Она утверждает, что мужчина делал это чтобы изгнать из неё джинна. С этой же целью, по её словам, отец надевал на неё наручники и делал уколы транквилизатора.

В апреле 2019 года Лорсанова покинула Чечню. «Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать из страны.

Представитель ЛГБТ-организации Вероника Лапина заявила, что в республике очень распространена практика изгнания джиннов из людей гомосексуальной ориентации. По её словам, людей не соответствующих «неотрадиционалистской морали, повсеместно насаждаемой в Чечне», объявляют одержимыми джиннами.

#новости #чечня #регионы #лгбт

Новости
Подписан
Отписаться
В бассейн Махачкалы запретили вход женщинам
С 20 января посещать спа-центр «Арена» могут только мужчины.
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u0447\u0435\u0447\u043d\u044f","\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043b\u0433\u0431\u0442"], "comments": 10, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 137625, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 21 Jan 2020 14:39:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137625, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137625\/get","add":"\/comments\/137625\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137625"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
10 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Гессе

9

какой хороший сегодня набор новостей

Ответить

Константин Курасов

2

Жительница Чечни обратилась в СК из-за попыток изгнать из неё джинна. Её избивали, читая параллельно Коран

это похоже на сюжет клипа местного рейпера-муллы

Ответить

Ярослав

0

Что с джинном то?

Ответить

Иван Гессе

Ярослав
3

эмигрировал вместе с ней

Ответить

Yaroslav Maltsev

0

Знакомый отца много курил?

Ответить

fox_rus

Yaroslav
1

Пил джин тоник

Ответить

Дмитрий Орлов

0

Ебучий совок обосрался с религией и дружбой народов + пропагандировал ненависть к гомоеблистам. Вот и получается, что в России одно быдло и отбросы

Ответить

Сергей Ляхов

0

блять, почему джиннами? потому что он голубого цвета что ли..

Ответить

Владимир Дыркин

–1

  «Российская ЛГБТ-сеть» помогла ей уехать из страны.

В ближайшее время будет обнародовано расследование про коррупцию в лгбт-сети. Много денег распилили на Чечне, а самое ужасное сливали инфу про геев  "кому надо". Ну и гранты заграничные тратили  совершенно не на  защиту  лгбт. 

Ответить

Иван Гессе

Владимир
0

как добропорядочный путинопоклонец ты обязан написать на них заявление в ск

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Глава Чувашии потребовал «мочить» за критику власти: «Родились на нашей земле, а пишут, как хорошо в Европе и Америке»
Так он «поздравил» журналистов и блогеров с Днём печати.
111
Интернет и мемы
Короткая история о неудавшемся бизнесе и попытке вернуть деньги — в нескольких скриншотах
«Бизнес не пошёл, а теперь мне не на что жить. Я подсчитала, вы должны мне 200 тысяч рублей»
138
Кино и сериалы
Обсуждение: Худший тип людей, с которыми вы смотрели фильмы
Расстрельный список врагов, которые портили вам просмотр.
283
Популярное за три дня
Животные
Бездомная хаски Джубили прославилась в сети из-за необычных глаз. Это помогло ей найти новую семью
Собаку из-за вечно «удивлённой» морды сдали в приют, но интернет помог ей оказаться у новых хозяев.
66
Интернет и мемы
Aww, you got me man!🤪
61
Интернет и мемы
[Данные удалены]
Аудио сделано с помощью @ChastushkiBot
22

Прямой эфир

Дмитрий Орлов

В бассейн Махачкалы запретили…

bro mi

В бассейн Махачкалы запретили…

fox_rus

Жительница Чечни обратилась в…

Иван Гессе

Жительница Чечни обратилась в…

Andrew Kook

В бассейн Махачкалы запретили…

Виталий Иванович…

Обсуждение: Худший тип людей, с…

Ded Pihto

Абсурд, ностальгия по 90-м и…

Дмитрий Орлов

В бассейн Махачкалы запретили…

Виталий Иванович…

Обсуждение: Худший тип людей, с…

Yaroslav Maltsev

Жительница Чечни обратилась в…

Владимир Дыркин

Жительница Чечни обратилась в…

Константин Курасов

Абсурд, ностальгия по 90-м и…

0 Yeblonski

Принц Гарри и Меган Маркл…

Konstantin Annikov

Сотрудника новосибирской ДПС…

Виталий Иванович…

Обсуждение: Худший тип людей, с…

Ёжик-под-левой-сисей

Абсурд, ностальгия по 90-м и…

Сергей Ляхов

Жительница Чечни обратилась в…

Дмитрий Орлов

Жительница Чечни обратилась в…

Иван Гессе

Жительница Чечни обратилась в…

Олег Ивахнов

инвестиции атлантов
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]