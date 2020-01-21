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Указ о его назначении пока ещё не подписан.
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился на предложение президента стать полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом пишет «Коммерсантъ».
Президент предложил ему должность на встрече с заместителем председателя СКР Игорем Красновым. Путин напомнил Чайке о проблемах региона с терроризмом, коррупцией и социальной сферой. Чайка заявил, что уделит внимание «вопросам жизни в регионе».
20 января пресс-служба администрации президента сообщила об уходе Юрия Чайки с должности генпрокурора. Они заявили, что его переведут на другую работу.
Владимир Путин предложил назначить на должность главы прокуратуры замглавы СК Игоря Краснова. Во время работы в следственном комитете Краснов занимался расследованием убийства адвоката Станислава Маркелова, Бориса Немцова, журналистки Анастасии Бабуровой и покушении на Анатолия Чубайса.
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Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.
Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.
Есть мнение, то нынешний полпред не нашел общий язык с руководством ЧР
Поэтому ставят Чайку, с одной стороны он там уважаем потому что человек Путина, с другой стороны его должность не предполагает начальства кроме президента РФ
А есть полпреды, которые не люди путина?