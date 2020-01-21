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Arthur Khamzin
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Бывший генпрокурор России Юрий Чайка согласился стать полпредом президента на Северном Кавказе Материал редакции

Указ о его назначении пока ещё не подписан.

10 комментариев
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Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка согласился на предложение президента стать полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Президент предложил ему должность на встрече с заместителем председателя СКР Игорем Красновым. Путин напомнил Чайке о проблемах региона с терроризмом, коррупцией и социальной сферой. Чайка заявил, что уделит внимание «вопросам жизни в регионе».

20 января пресс-служба администрации президента сообщила об уходе Юрия Чайки с должности генпрокурора. Они заявили, что его переведут на другую работу.

Владимир Путин предложил назначить на должность главы прокуратуры замглавы СК Игоря Краснова. Во время работы в следственном комитете Краснов занимался расследованием убийства адвоката Станислава Маркелова, Бориса Немцова, журналистки Анастасии Бабуровой и покушении на Анатолия Чубайса.

#новости #кавказ #регионы

Спасибо за наводку hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
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10 комментариев
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Dmitry Shiryaev

9

Звучит как ссылка

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Станислав Ильин

Dmitry
0

Пусть и вправду, Постум, курица не птица,
но с куриными мозгами хватишь горя.

Если выпало в Империи родиться,
лучше жить в глухой провинции у моря.

Ответить

Алексѣй Бобковъ

Dmitry
0

ссылочка в описании

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Сергей Рязанцев

6

Орлам чайки не указ

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Боярин

2
Ответить

Артём Мазанов

2

Слили Чайку, в общем 

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Yaroslav Maltsev

1

Не Сейшелы, конечно, но тоже курорт

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Артур Сакаев

0

Есть мнение, то нынешний полпред не нашел общий язык с руководством ЧР

Поэтому ставят Чайку, с одной стороны он там уважаем потому что человек Путина, с другой стороны его должность не предполагает начальства кроме президента РФ

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Никита Федоров

Артур
2

А есть полпреды, которые не люди путина?

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Станислав Ильин

Никита
0

В России все люди принадлежат Путину.

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