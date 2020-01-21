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Новости
Arthur Khamzin
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IKEA отозвала серию кружек TROLIGTVIS из-за превышения уровня токсичных веществ Материал редакции

Речь идёт о кружках, произведённых в Индии.

11 комментариев
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Источник Unscrambled.sg

IKEA объявила об отзыве серии дорожных кружек под названием TROLIGTVIS из-за превышения уровня токсичных веществ в изделиях. Об этом сообщается на сайте компании.

Речи идёт о кружках розового, синего и бежевого цвета, изготовленных в Индии. Они продавались с октября по январь 2020 года. Компания получила данные анализов, согласно которым в них может быть превышен уровень дибутилфталата (пластификатор, используемый при производстве целлюлозы, каучука, полистирола и других материалов), который может быть опасен для человека.

Фирма призвала всех покупателей как можно быстрее отказаться от использования этих изделий. Любую из кружек можно вернуть в магазин с полным возвратом средств. При этом никаких подтверждений покупки не требуется.

Это не первый отзыв продукции от IKEA. В 2015 году компания объявила об отзыве 27 миллионов комодов после сообщений о гибели детей из-за падения изделия на них. Компания предлагала вернуть средства или получить комплект крепежей для безопасного использования комода.

#новости #ikea

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11 комментариев
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Игорь

6

Ну фотку-то приложите, несложно ведь

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Настя Иванова

2

А еще у них сливочный соус, которым они фрикадельки поливают из пальмового масла делается

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Sancta Sanctorum

Настя
7
Ответить

Ярослав

–9

Отозвала и отозвала

Ответить

Arthur Khamzin

Ярослав
7

Вас что, Лебедев всех покусал? 

Ответить

 Arthur
5

Покусал и покусал

Ответить

Goodsanta

Arthur
4

Это маркер недалеких, можно отсеивать

Ответить

Владимир Филатов

Arthur
1

нет, они сами выстраивались в очередь

Ответить

Alexander Golovnin

2

Добавьте что-ли фото это дорожной кружочки, и заодно ссылочку на ру сайт https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/newsroom/otzyvy-tovarov-pubcf48ad41 где Икеа публикует все что отзывает ,я где-то 3 года назад там свой светильник потолочно-настенный увидел который отзывали из-за того что плафон у кого-то падал(ножки наверное обламывалимь), но снимать и менять было таааак лень

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Василий Лебедев

2

Отозвала.

Надо своими ногами притопать в магазин, чтобы сдать кружку.

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Тимур Петров

1

Ikea worth

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