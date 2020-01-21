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Речь идёт о кружках, произведённых в Индии.
IKEA объявила об отзыве серии дорожных кружек под названием TROLIGTVIS из-за превышения уровня токсичных веществ в изделиях. Об этом сообщается на сайте компании.
Речи идёт о кружках розового, синего и бежевого цвета, изготовленных в Индии. Они продавались с октября по январь 2020 года. Компания получила данные анализов, согласно которым в них может быть превышен уровень дибутилфталата (пластификатор, используемый при производстве целлюлозы, каучука, полистирола и других материалов), который может быть опасен для человека.
Фирма призвала всех покупателей как можно быстрее отказаться от использования этих изделий. Любую из кружек можно вернуть в магазин с полным возвратом средств. При этом никаких подтверждений покупки не требуется.
Это не первый отзыв продукции от IKEA. В 2015 году компания объявила об отзыве 27 миллионов комодов после сообщений о гибели детей из-за падения изделия на них. Компания предлагала вернуть средства или получить комплект крепежей для безопасного использования комода.
А еще у них сливочный соус, которым они фрикадельки поливают из пальмового масла делается
Отозвала и отозвала
Добавьте что-ли фото это дорожной кружочки, и заодно ссылочку на ру сайт https://www.ikea.com/ru/ru/this-is-ikea/newsroom/otzyvy-tovarov-pubcf48ad41 где Икеа публикует все что отзывает ,я где-то 3 года назад там свой светильник потолочно-настенный увидел который отзывали из-за того что плафон у кого-то падал(ножки наверное обламывалимь), но снимать и менять было таааак лень