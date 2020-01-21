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Пациент заразился им после поездки в Китай.
В США обнаружен первый человек, заболевший неизвестным коронавирусом в Китае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.
Пациентом стал 30-летний мужчина, который заразился болезнью в ходе поездки в родной город в Китае. Название города не уточняется. Инсли заявил, что поводов для беспокойства нет. Сейчас заражённый находится в хорошем состоянии в медицинском центре. По мнению губернатора, маловероятно, что он заразил им кого-либо ещё.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США объявил о подготовке к регистрации новых случаев заражения. На пресс-конференции в Сиэтле медицинский представитель ЦКПЗ Сатиш Пиллаи сообщил, что все путешественники из Ухани будут направлены для проверки в пять аэропортов США — в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте и Сан-Франциско.
Вспышка неизвестной пневмонии началась в декабре 2019 года. В начале января в Китае госпитализировали заражённого мужчину с нарушенными функциями почек и повреждёнными внутренними органами. 15 января он скончался.
20 января власти Китая подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку. 22 января умер девятый пациент, а число заражённых выросло до 440 человек.
За пределами Китая, кроме США, заболевших обнаружили в Таиланде, Тайвани, Южной Корее и Японии. Три случая было в Таиланде и по одному заражённому в остальных странах.
Если из Китая, то давно уже есть на дальнем востоке рф.
Просто некому диагноз поставить
Если из Китая, то давно уже есть в Москве и в Питере.
Сапсаном в ближайшее время лучше не пользоваться.
Да и Ленинградский и Московский вокзалы тоже по возможности обходить стороной.
Пора
На AliExpress уже можно заказать вакцину?
Я позавчера ел в китайской забегаловке, вчера был в китайском магазине, сегодня китаянка на кассе обслуживала. Сейчас себя очень странно чувствую. Какова вероятность заболеть?
Нулевая.
А если этот вирус - оружие?🤔 Вдруг торговая война резко так заканчивается, не успев начаться из-за... этой мааленькой болячки?
Ждём новый тип вируса в Петербурге
Красные пидорасы
А учитывая, что китайцы ездят по всему миру, то вирус распространится в мгновение ока.
Вообще жутковато. Вирусы любят путешествовать в посылках, мягких игрушках.
Интересно, сколько времени прошло с тех пор как пропала эбола и птичий грипп ?
Завтра прилетаю в Москву после Бангкока и 24 часовой перасадки в Сингапуре, так что может я уже носитель, потому что тут очень много китайцев
Не забудь их всех персонально поздравить с наступающим китайским новым годом!
Ну чё, народ, что думаете, долетит или нет?
Я живу в городе с больше чем половиной населения азиатов, удачи мне