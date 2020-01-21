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Новости
Arthur Khamzin
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В США обнаружили первого заболевшего неизвестным коронавирусом Материал редакции

Пациент заразился им после поездки в Китай.

38 комментариев
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В США обнаружен первый человек, заболевший неизвестным коронавирусом в Китае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.

Пациентом стал 30-летний мужчина, который заразился болезнью в ходе поездки в родной город в Китае. Название города не уточняется. Инсли заявил, что поводов для беспокойства нет. Сейчас заражённый находится в хорошем состоянии в медицинском центре. По мнению губернатора, маловероятно, что он заразил им кого-либо ещё.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США объявил о подготовке к регистрации новых случаев заражения. На пресс-конференции в Сиэтле медицинский представитель ЦКПЗ Сатиш Пиллаи сообщил, что все путешественники из Ухани будут направлены для проверки в пять аэропортов США — в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте и Сан-Франциско.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в декабре 2019 года. В начале января в Китае госпитализировали заражённого мужчину с нарушенными функциями почек и повреждёнными внутренними органами. 15 января он скончался.

20 января власти Китая подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку. 22 января умер девятый пациент, а число заражённых выросло до 440 человек.

За пределами Китая, кроме США, заболевших обнаружили в Таиланде, Тайвани, Южной Корее и Японии. Три случая было в Таиланде и по одному заражённому в остальных странах.

В Китае от нового типа пневмонии умер второй…
В чём причина заболевания и стоит ли чего-то опасаться.
tjournal.ru

#новости #вирусы #сша #китай

Спасибо за наводку Yaroslav Maltsev
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38 комментариев
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Taktischer Corgi

24

Если из Китая, то давно уже есть на дальнем востоке рф.

Просто некому диагноз поставить

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Бдительный Бородавочник

Taktischer
5

Если из Китая, то давно уже есть в Москве и в Питере.
Сапсаном в ближайшее время лучше не пользоваться.
Да и Ленинградский и Московский вокзалы тоже по возможности обходить стороной.

Ответить

Artyom Zagorovsky

Бдительный
0

Пожалуй...

Ответить

ouxen

Taktischer
–1

все умерли и отпеты

Ответить

Rerpetual Junior

15

Пора

Ответить

Kyler

Rerpetual
7

С Али заказать можно?

Ответить

Artyom Zagorovsky

Kyler
0

Валяй!

Ответить

Алексей Нездайминов

0

На AliExpress уже можно заказать вакцину?

Ответить

Заур Зауров

Алексей
22

Пока только сам вирус

Ответить

RJ

0

Я позавчера ел в китайской забегаловке, вчера был в китайском магазине, сегодня китаянка на кассе обслуживала. Сейчас себя очень странно чувствую. Какова вероятность заболеть?

Ответить

Бдительный Бородавочник

RJ
16

Ты спутал их с казахами. Всё в порядке.

Ответить

Аркадий Иванов

RJ
0

Нулевая.

Ответить

Dev

Аркадий
0

От куда такие выводы

Ответить

Александр Антонов

5

Фармацевтика давно не пополняла баланс. Ждемс

Ответить

Timur Khakimov

2
Ответить

Vladislav Obraztsov

4

А если этот вирус - оружие?🤔 Вдруг торговая война резко так заканчивается, не успев начаться из-за... этой мааленькой болячки?

Ответить

Дима Поршуков

2

Ждём новый тип вируса в Петербурге

Ответить

Прекрасен, как Иисус

Дима
0

И в Шереметьево.

Ответить

Дмитрий Орлов

–1

Красные пидорасы

Ответить

Ешь Черри

Дмитрий
4
Ответить

Dragan Velimirovic

Ешь
0

Что за мисгендеринг?

Ответить

Ешь Черри

Dragan
6

Fixed

Ответить

Владимир Филатов

1

А учитывая, что китайцы ездят по всему миру, то вирус распространится в мгновение ока.

Ответить

Dev

Владимир
0

Бля вот туристы зачем были везде, фоткают, ходят, типо не видели ничего отродясь, просто собирали данные для атаки

Ответить

Vasiliy Drobovskiy

1

Вообще жутковато. Вирусы любят путешествовать в посылках, мягких игрушках.

Ответить

Миржан Досымбаев

1

Интересно, сколько времени прошло с тех пор как пропала эбола и птичий грипп ?

Ответить

Андрей Заварзин

1

Завтра прилетаю в Москву после Бангкока и 24 часовой перасадки в Сингапуре, так что может я уже носитель, потому что тут очень много китайцев

Ответить

Павел Милованов

Андрей
0

Не забудь их всех персонально поздравить с наступающим китайским новым годом!

Ответить

Серебряный Джонни

0

Ну выявлен и выявлен

Ответить

dmzkrsk

0

из Китая

Почему я не удивлён?

Ответить

Александр Антонов

0

Свинной грипп еще актуален?

Ответить

Kir Kirsky

0

Надеюсь до выхода третьего сезона Westworld дотянем. 

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Ну чё, народ, что думаете, долетит или нет?

Ответить

ouxen

Artyom
0

прямые поставки в воронеж

Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Блинчик вот реально, меньше недели назад купил Plague Inc.....

Ответить

Dev

0

Я живу в городе с больше чем половиной населения азиатов, удачи мне

Ответить

vanoc

Dev
0

Удачи

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Хан Теодор V

0

Когда умрёт хотя-бы миллиард, тогда и пишите! 

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