Пациент заразился им после поездки в Китай.

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В США обнаружен первый человек, заболевший неизвестным коронавирусом в Китае. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на губернатора штата Вашингтон Джея Инсли.

Пациентом стал 30-летний мужчина, который заразился болезнью в ходе поездки в родной город в Китае. Название города не уточняется. Инсли заявил, что поводов для беспокойства нет. Сейчас заражённый находится в хорошем состоянии в медицинском центре. По мнению губернатора, маловероятно, что он заразил им кого-либо ещё.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) в США объявил о подготовке к регистрации новых случаев заражения. На пресс-конференции в Сиэтле медицинский представитель ЦКПЗ Сатиш Пиллаи сообщил, что все путешественники из Ухани будут направлены для проверки в пять аэропортов США — в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Чикаго, Атланте и Сан-Франциско.

Вспышка неизвестной пневмонии началась в декабре 2019 года. В начале января в Китае госпитализировали заражённого мужчину с нарушенными функциями почек и повреждёнными внутренними органами. 15 января он скончался.

20 января власти Китая подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку. 22 января умер девятый пациент, а число заражённых выросло до 440 человек.