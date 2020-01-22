Прямой эфир
«Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь».
Петербургский бар HopHead Tap Room получил запрос от ГУ МВД по Московской области с требованием рассказать о выступлении московского стендап-комика Александра Долгополова и о нём самом. Об этом рассказал он сам в своём инстаграме.
Долгополов рассказал, что узнал об интересе полиции от организаторов концерта в HopHead и отметил, что на него «теперь охотится целое государство». Он подчеркнул, что «Россия всё ещё на пути к бездонной пропасти безумия» и понадеялся, что ему «не придётся прятаться в лесу».
В подтверждение своих слов стендап-комик опубликовал копию уведомления МВД. В документе говорится, что полиция просит подтвердить у бара, что выступление снималось именно там, указать дату съёмки и предоставить полные сведения о «лице, выступающем на видео», то есть о Долгополове.
МВД прислало претензию из-за стендапа под названием «Новый час шуток», который опубликовали на YouTube-канале клуба Stand-Up Club #1 5 апреля 2019 года. В подписи к ролику напрямую указывается, где и когда сняли это выступление.
Точно неизвестно, из-за каких именно шуток МВД направило свои претензии, однако в своём выступлении Долгополов шутил в том числе и про Владимира Путина. Уведомление ему направили из управления по подмосковному городу Орехово-Зуево, что, вероятно, объясняется тем, что именно там поступила какая-то жалоба на стендап-комика. Однако это пока ничем не подтверждено.
TJ спросил Долгополова и его концертного директора о том, с какими шутками может быть связано уведомление МВД, но пока не получил ответа. В этом же баре стендап-комик намерен выступить 4 и 5 февраля.
Ранее к Долгополову уже предъявляли претензии из-за его шуток, но о вопросах со стороны властей пока не становилось известно ни разу. В 2017 году он пошутил про название посёлка Дербышки на выступлении в Казани, после чего ему поступили угрозы от местных жителей и требования извиниться.
Ну потребовало и потребовало.
Топ 1 пранков вышедших из под контроля
̶з̶а̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶к̶ ̶и̶з̶м̶е̶н̶и̶л̶с̶я̶,̶ ̶а̶ ̶б̶о̶т̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶к̶о̶м̶м̶е̶н̶т̶н̶у̶л̶ ̶п̶о̶ ̶с̶т̶а̶р̶о̶м̶у̶ ̶:̶/̶
поправил ручками
Так это изначально не бот
а что считается ботом?
запрограммированная хуйня, которая комментит без участия человека
ну тогда это бот ¯\_(ツ)_/¯
просто пока дебажу его, фейлы комменчу
значит пока не бот
а хуй те в рот )))))
редактировать комменты после редактирования заголовка - просто немыслимая хуйня для бота, извени
ну я же написал, что пока ручками поправил)
не стоит этого делать, чесслово
не стоит этого делать и не стоит
Долгопопов
Ну Долгополов и фрик конечно
Брат говорит, что я и фрик, почище этого Долгополова.
да ну какой он фрик
Да эт так прекол. Я прост видосов пересмотрел дохуя с этими стендапёрами
Случей с довыдовидовичем показывает, что всем будет похуй, даже если ситуация эскалируется
.
Лишний раз хотелось бы напомнить, что благодаря Дудю Долгополов как комик существенно переоценён.
Хоть сажать за это конечно не стоит никого.
Ты считаешь Давидыча достойным человеком, чтобы впрягаться за него всей страной?))))
Нет, он просто был уверен, что впряжётся каждый.
Тут такой же случай.
ты бежишь впереди паровоза. может они беседу хотят с ним провести просто
если хотят беседу провести, то с адвокатом надо договариваться, а не с подпищиками.
О феминизме?
Возможно у него на наших глазах канал отжтмают, а он всеми силами пытается его слить - дискридитировав свою личность в том числе.
Я посмотрел Дудя с ним, и уже там Долгополова называли гениальным комиком. Затем я посмотрел его стендапы. Почему к нему столько внимания я так понять и не смог
Дудь это личное , а не только общественное. Это его личное мнение. Он просто один из юмористов, который говорит про путина дерзкие вещи.
Шутит он кстати хуево
Все они такие. Не знаю ни одного нормально русского стэндапера. У них нет диалога как такого, как у западных крутых челов. Есть набор заготовленных шуток, которые они чередуют в зависимости от ситуации.
Некоторые шутки бывают действительно смешными в отдельности, а выступления в целом комканные и хуёвые.
Ну хуево и хуево
Столько хейта к Саше, он хороший комик. Но это не важно. А главное тут ,что пытаются создать прецедент, очень хитро зайти через площадки «мол не хотите проблем тогда Долгополова не нужно пускать. А ещё Понятное дело что они не будут указывать напрямую что им не понравились шутки про Путина - Путину совсем не обязательно смотреть материал чтобы псы режима По команде фас Побежали решать проблемы с Сашей и обучали его любви к РОДИНЕ. Сейчас много кто захочет перед Путиным выслужиться. Если сегодня задавят Саню Завтра будут давить всех комиков,Дальше пойдут по всем остальным. Ты либо любишь «отца нации» Либо тебе в этой стране плохо...
И тебе "ё", Звезда!
Или это пиар?
в 2020 ВСЁ можно считать пиаром! Просто один пиар доставляет тебе проблемы, а другой пиар дарит радость и счастье
Снова Долгопопову Дербышки поднасрали, или когда он там осознает, что у него не стендапы, а сплошной кринж?
Когда всех стендап-комиков пересажают - возьмутся и за шутников на TJ. Который с радостью нас сдаст. Чувствую, надо начинать жить как при диктатуре и тоталитаризме
Хороший юморист. Придумал что он кому-то нужен. Ну как кому-то, самому Путину🤣
странные люди тут сидят. То есть просто так пришел Агент смит?
Вот например мне шутка не понравилась, а я хоть и не Путин, но кое какое влияние у меня есть. Может бар аренду не заплатил за 2 месяца, может пожарникам не отстегнул в этом квартале. И ещё таких может у меня 100 наберётся. Но нет, какой-то петушок случайно выступил со своим коротким номером и нужно срочно связать эту новость с заказным от Самого Путина на вчерашнего школьника потому что он ОСТРО ШУТИТ!
Да, очень странные люди тут сидят.
под Путиным подразумевается система власти и контроля общества. Не стоит понимать всё буквально что сам путин смотрит сидит.
А по вашей версии пажарные и налоговые только и заняты отсмотром несмешных шуток современных юмористов?)))
Нет, в этом списке ещё сутенеры и продавцы наркотой, ещё это мог быть соседний конкурирующий бар и много каких факторов, которые могли обеспечить маскишоу в какой-то там бар.