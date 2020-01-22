Сегодня в моей жизни случилось важнейшее событие. Видимо, Путин посмотрел моё выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне [...]

Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлён, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся.