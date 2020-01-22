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Сергей Звезда
2020

МВД потребовало от петербургского бара предоставить сведения об Александре Долгополове из-за его стендапа Материал редакции

«Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь».

56 комментариев
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Петербургский бар HopHead Tap Room получил запрос от ГУ МВД по Московской области с требованием рассказать о выступлении московского стендап-комика Александра Долгополова и о нём самом. Об этом рассказал он сам в своём инстаграме.

Долгополов рассказал, что узнал об интересе полиции от организаторов концерта в HopHead и отметил, что на него «теперь охотится целое государство». Он подчеркнул, что «Россия всё ещё на пути к бездонной пропасти безумия» и понадеялся, что ему «не придётся прятаться в лесу».

Сегодня в моей жизни случилось важнейшее событие. Видимо, Путин посмотрел моё выступление и спустил своих цепных псов, чтобы они разнюхали всю подробную информацию обо мне [...]

Явно ничего хорошего ждать не стоит. Вряд ли они хотят узнать, где я живу, чтобы прийти и сделать фанатское селфи. Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь, я не удивлён, этого стоило ожидать. Но я уверен, что эти бандиты просто так не остановятся.

Александр Долгополов

В подтверждение своих слов стендап-комик опубликовал копию уведомления МВД. В документе говорится, что полиция просит подтвердить у бара, что выступление снималось именно там, указать дату съёмки и предоставить полные сведения о «лице, выступающем на видео», то есть о Долгополове.

@sankldive

МВД прислало претензию из-за стендапа под названием «Новый час шуток», который опубликовали на YouTube-канале клуба Stand-Up Club #1 5 апреля 2019 года. В подписи к ролику напрямую указывается, где и когда сняли это выступление.

Точно неизвестно, из-за каких именно шуток МВД направило свои претензии, однако в своём выступлении Долгополов шутил в том числе и про Владимира Путина. Уведомление ему направили из управления по подмосковному городу Орехово-Зуево, что, вероятно, объясняется тем, что именно там поступила какая-то жалоба на стендап-комика. Однако это пока ничем не подтверждено.

TJ спросил Долгополова и его концертного директора о том, с какими шутками может быть связано уведомление МВД, но пока не получил ответа. В этом же баре стендап-комик намерен выступить 4 и 5 февраля.

Александр Долгополов в комментариях под своим постом в Инстаграме​

Ранее к Долгополову уже предъявляли претензии из-за его шуток, но о вопросах со стороны властей пока не становилось известно ни разу. В 2017 году он пошутил про название посёлка Дербышки на выступлении в Казани, после чего ему поступили угрозы от местных жителей и требования извиниться.

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#новости #стендап #полиция

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56 комментариев
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Нейро Татьяныч

4

Ну потребовало и потребовало.

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Nikita Zubkov

Нейро
7

Топ 1 пранков вышедших из под контроля

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Нейро Татьяныч

Nikita
0

̶з̶а̶г̶о̶л̶о̶в̶о̶к̶ ̶и̶з̶м̶е̶н̶и̶л̶с̶я̶,̶ ̶а̶ ̶б̶о̶т̶ ̶у̶ж̶е̶ ̶к̶о̶м̶м̶е̶н̶т̶н̶у̶л̶ ̶п̶о̶ ̶с̶т̶а̶р̶о̶м̶у̶ ̶:̶/̶

поправил ручками

Ответить

Taktischer Corgi

Нейро
0

Так это изначально не бот

Ответить

Нейро Татьяныч

Taktischer
0

а что считается ботом?

Ответить

Taktischer Corgi

Нейро
0

запрограммированная хуйня, которая комментит без участия человека

Ответить

Нейро Татьяныч

Taktisc…
1

ну тогда это бот ¯\_(ツ)_/¯

просто пока дебажу его, фейлы комменчу

Ответить

Taktischer Corgi

Нейро
1

значит пока не бот

а хуй те в рот )))))

редактировать комменты после редактирования заголовка - просто немыслимая хуйня для бота, извени

Ответить

Нейро Татьяныч

Taktisc…
0

ну я же написал, что пока ручками поправил)

Ответить

Taktischer Corgi

Нейро
0

не стоит этого делать, чесслово

Ответить

Taktischer Corgi

Taktisc…
0

написал и написал

Ответить

Паша Красников

Taktisc…
0

не стоит этого делать и не стоит

Ответить

Taktischer Corgi

Паша
0

щас он ручками ответ что-нибудь, жаль

Ответить

Кеша Шушпанов

Нейро
0

Ну поправил и поправил

Ответить

ouxen

Нейро
0

срывай маску, падонок!

Ответить

Паша Красников

Нейро
0
Ответить

Антон Самохин

5

Долгопопов

Ответить

3AHO3A

Антон
0

Я/МЫ

Ответить

Amentessa

3

Надо впрягаться, ребят. За себя и за Сашку!

Ответить

Игорь Талько

2

Ну Долгополов и фрик конечно

Ответить

Times Roman

Игорь
0

Брат говорит, что я и фрик, почище этого Долгополова.

Ответить

Times Roman

Times
0

Блядь, шо, никто не понял отсылки?

Ответить

Taktischer Corgi

Игорь
0

да ну какой он фрик

Ответить

Игорь Талько

Taktischer
0

Да эт так прекол. Я прост видосов пересмотрел дохуя с этими стендапёрами

Ответить

Taktischer Corgi

Игорь
0

после интервью дудю любой бы себя возомнил хуй знает кем

Ответить

Taktischer Corgi

–2

Случей с довыдовидовичем показывает, что всем будет похуй, даже если ситуация эскалируется
.
Лишний раз хотелось бы напомнить, что благодаря Дудю Долгополов как комик существенно переоценён.

Хоть сажать за это конечно не стоит никого.

Ответить

Андрей Парусников

Taktischer
4

Ты считаешь Давидыча достойным человеком, чтобы впрягаться за него всей страной?))))

Ответить

Taktischer Corgi

Андрей
0

Нет, он просто был уверен, что впряжётся каждый.

Тут такой же случай.

Ответить

Андрей Парусников

Taktischer
0

ты бежишь впереди паровоза. может они беседу хотят с ним провести просто

Ответить

Taktischer Corgi

Андрей
0

если хотят беседу провести, то с адвокатом надо договариваться, а не с подпищиками.

Ответить

Атлант поправил плечи

Андрей
0

О феминизме?

Ответить

Андрей

Атлант
0

о сексе втроем)

Ответить

Хан Теодор V

Андрей
0

Возможно у него на наших глазах канал отжтмают, а он всеми силами пытается его слить - дискридитировав свою личность в том числе. 

Ответить

Атлант поправил плечи

Taktischer
1

Я посмотрел Дудя с ним, и уже там Долгополова называли гениальным комиком. Затем я посмотрел его стендапы. Почему к нему столько внимания я так понять и не смог

Ответить

Taktischer Corgi

Атлант
0
Ответить

Андрей Парусников

Атлант
0

Дудь это личное , а не только общественное. Это его личное мнение. Он просто один из юмористов, который говорит про путина дерзкие вещи. 

Ответить

Kyler

0

Шутит он кстати хуево

Ответить

Times Roman

Kyler
1

Все они такие. Не знаю ни одного нормально русского стэндапера. У них нет диалога как такого, как у западных крутых челов. Есть набор заготовленных шуток, которые они чередуют в зависимости от ситуации.

Ответить

Times Roman

Times
1

Некоторые шутки бывают действительно смешными в отдельности, а выступления в целом комканные и хуёвые.

Ответить

Серебряный Джонни

Kyler
–1

Ну хуево и хуево 

Ответить

Times Roman

Серебряный
0

Когда шутит не он и не бот, то уже не смешно.

Ответить

Константин Усов

1

Столько хейта к Саше, он хороший комик. Но это не важно. А главное тут ,что пытаются создать прецедент, очень хитро зайти через площадки «мол не хотите проблем тогда Долгополова не нужно пускать. А ещё Понятное дело что они не будут указывать напрямую что им не понравились шутки про Путина - Путину совсем не обязательно смотреть материал чтобы псы режима По команде фас Побежали решать проблемы с Сашей и обучали его любви к РОДИНЕ. Сейчас много кто захочет перед Путиным выслужиться. Если сегодня задавят Саню Завтра будут давить всех комиков,Дальше пойдут по всем остальным. Ты либо любишь «отца нации» Либо тебе в этой стране плохо...

Ответить

Times Roman

0

И тебе "ё", Звезда!

Ответить

Times Roman

Times
0

(я не доебываюсь на этот раз, Сережа)

Ответить

Антон Самохин

0

Или это пиар?

Ответить

Андрей Парусников

Антон
0

в 2020 ВСЁ можно считать пиаром! Просто один пиар доставляет тебе проблемы, а другой пиар дарит радость и счастье

Ответить

A.A.

0

Снова Долгопопову Дербышки поднасрали, или когда он там осознает, что у него не стендапы, а сплошной кринж?

Ответить

Victor Malov

0

Когда всех стендап-комиков пересажают - возьмутся и за шутников на TJ. Который с радостью нас сдаст. Чувствую, надо начинать жить как при диктатуре и тоталитаризме 

Ответить

Православие. Патриотизм.

0

Дебил, вали скорее из страны, пока не нашли.

Ответить

Хан Теодор V

–5

Хороший юморист. Придумал что он кому-то нужен. Ну как кому-то, самому Путину🤣

Ответить

Андрей Парусников

Хан
0

странные люди тут сидят. То есть просто так пришел Агент смит?

Ответить

Хан Теодор V

Андрей
–4

Вот например мне шутка не понравилась, а я хоть и не Путин, но кое какое влияние у меня есть. Может бар аренду не заплатил за 2 месяца, может пожарникам не отстегнул в этом квартале. И ещё таких может у меня 100 наберётся. Но нет, какой-то петушок случайно выступил со своим коротким номером и нужно срочно связать эту новость с заказным от Самого Путина на вчерашнего школьника потому что он ОСТРО ШУТИТ!

Да, очень странные люди тут сидят. 

Ответить

Андрей Парусников

Хан
0

под Путиным подразумевается система власти и контроля общества. Не стоит понимать всё буквально что сам путин смотрит сидит. 

 А по вашей версии пажарные и налоговые только и заняты отсмотром несмешных шуток современных юмористов?))) 

Ответить

Хан Теодор V

Андрей
0

Нет, в этом списке ещё сутенеры и продавцы наркотой, ещё это мог быть соседний конкурирующий бар и много каких факторов, которые могли обеспечить маскишоу в какой-то там бар. 

Ответить

Keka Yobikov

Хан
0

Иди дальше немагию смотри ;)

Ответить

Zzzzzzz

Хан
0

3,5 ляма просмотров на первом стендапе, 2,5 на втором, 6,9 лямов у Дудя

Придумал что он кому-то нужен

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