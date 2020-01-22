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Если верить журналистам, то всего список пополнится семью государствами.
Администрация Дональда Трампа намерена ограничить выдачу американских виз гражданам Белоруссии, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Об этом сообщила Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, а также Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома, которые ознакомились со списком.
Какими точно окажутся санкции, пока точно неизвестно, но СМИ утверждают, что бан будет не полным, а частичным. По данным WSJ, власти наложат ограничения на некоторые виды виз, например, на деловые или гостевые. Politico подтвердила эту информацию, а также допустила вариант, при котором ограничения направят только против определённых чиновников.
В Белом доме заявили журналистам, что список пока что не окончательный. Трамп лично подтвердил WSJ, что планирует добавить некоторые страны в свой список, но отказался уточнить, какие именно.
Представитель Белого дома отказался раскрыть подробности расширения запрета, но назвала действующий запрет в отношении нескольких государств «успешным для защиты нашей страны и в плане повышения базовой безопасности во всём мире».
Государственный департамент США отказался комментировать Reuters информацию СМИ. По данным изданий, власти планируют сделать официальное объявление в понедельник, 27 января.
Решение включить Белоруссию в список выглядит неожиданным, поскольку отношения страны с США, как подчеркнуло издание Onliner, «в последнее время стали теплеть». В феврале 2018 года после 10-летнего перерыва в Минске начали выдавать белорусам все типы американских виз. В августе 2019 года Белоруссию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В начале 2020 года планировался визит госсекретаря США Майкла Помпео, но его приезд отложили на неопределённый срок из-за ситуации на Ближнем Востоке.
С осени 2017 года в США ограничен въезд для граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Трамп объяснил введение санкций тем, что ставит вопросы безопасности в приоритет. В США также уверены, что эти страны не делятся информацией должным образом. Изначально, с января 2017 года, в списке находился ещё и Ирак, однако после резонанса и судебных разбирательств со страны сняли запрет гражданам на въезд.
Я: недавно решил попробовать впервые податься на американскую визу этим летом
Трамп:
Беларусы на границе могут оперировать тем, что они из Беларуси, а не из Белоруссии. Не знаем такой страны,и вообще мы вас сами на подсайте за такое забаним
Я как Белорус, могу ОПЕРИРОВАТЬ картошечку ножичком и вилочкой даже в чистом поле, не говоря уже про границу.
Белорусские террористы - новая угроза человечеству!
Здоровенки були 🤓
Лукашенко взбрыкнул объединяться с РФ и даже демонстративно закупил нефть не в РФ, а Норвегии. Пришлось Дональда попросить намекнуть
В Белоруссии активно Китай работает, так что возможно ещё из-за этого.
Ну собрался и собрался.
Давай хоты бы через раз или два.
да не, он может быть везде
просто надо не сразу
если это первый коммент - то бесит. Не-первый - не будет бесить
Ну хз, жалко просто. Он еще пару часов назад казался смешным. Просто общеупотребительных глаголов, как и в других языках не так много и уже кажется что он повторяется.
Гражданам которыХ
Какая блять страна прям хочет участвовать в иммиграционной программе сша? Мне кажется наоборот, любая страна хочет, чтобы холопы сидели на месте ровно и платили налоги.
Как известно, жизнь на Земле началась с киргизов и код будущего тоже у них. Видимо поэтому Трамп их так боится. Как Гитлер евреев.
Лол, недавно пересматривал как раз.
Так и не понял что это за люди и кто их за микрофон пустил...🤣
Кто не знает - есть ещё зима не будет 2 и зима не будет 3, всё жду 4 части!)
а ведь "зима не будет" был прав...
Киргизы, конечно, подозрительные пиздец. 😓
Если какая-либо страна хочет участвовать в иммиграционных программах США в полной мере, то она должна соблюдать все меры безопасности и бороться с терроризмом.
Логика охуенная.
Страна то хочет чтобы люди наоборот сидели и не рыпались
поверхностное сходство : у сомали пираты, ливия сирия,судан мьянма -охвачены гражданской войной , с кндр,ираном венесуэлой конфликт и боятся разведок (кгб беларусов).А в йемен идет вторжение их подручных саудитов .
А упомянутые террористы ?Саудиты подорвали близнецы ,но вторжение устроили в ирак,хотя в пакистан было больше поводов для борьбы с терроризмом.
Интересно чем им киргизы не угодили
Странно, я вроде никому не говорил что уже 2 года вынашиваю план, и собираю банду чтобы напасть на США и захватить там власть. Откуда они про это узнали.
Теперь, очевидно, белорусская оппозиция рьяно и открыто выступит против ущемления граждан своей страны, показав трампу, что нельзя так поступать с независимой страной.
Или не выступит?
КОЛХОЗНИКИ недоделанные, когда вы уже научитесь правильно писать БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСИ!