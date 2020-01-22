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Сергей Звезда
10 715

Politico и WSJ: Трамп собрался добавить Белоруссию и Киргизию в список стран, гражданам которых ограничен въезд в США Материал редакции

Если верить журналистам, то всего список пополнится семью государствами.

43 комментария
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник Дональда Трампа Джон Болтон в Минске  Фото AP

Администрация Дональда Трампа намерена ограничить выдачу американских виз гражданам Белоруссии, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Об этом сообщила Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, а также Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома, которые ознакомились со списком.

Какими точно окажутся санкции, пока точно неизвестно, но СМИ утверждают, что бан будет не полным, а частичным. По данным WSJ, власти наложат ограничения на некоторые виды виз, например, на деловые или гостевые. Politico подтвердила эту информацию, а также допустила вариант, при котором ограничения направят только против определённых чиновников.

В Белом доме заявили журналистам, что список пока что не окончательный. Трамп лично подтвердил WSJ, что планирует добавить некоторые страны в свой список, но отказался уточнить, какие именно.

Представитель Белого дома отказался раскрыть подробности расширения запрета, но назвала действующий запрет в отношении нескольких государств «успешным для защиты нашей страны и в плане повышения базовой безопасности во всём мире».

Если какая-либо страна хочет участвовать в иммиграционных программах США в полной мере, то она должна соблюдать все меры безопасности и бороться с терроризмом. Потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединённые Штаты.

Хоган Гидли
заместитель пресс-секретаря Белого дома

Государственный департамент США отказался комментировать Reuters информацию СМИ. По данным изданий, власти планируют сделать официальное объявление в понедельник, 27 января.

Решение включить Белоруссию в список выглядит неожиданным, поскольку отношения страны с США, как подчеркнуло издание Onliner, «в последнее время стали теплеть». В феврале 2018 года после 10-летнего перерыва в Минске начали выдавать белорусам все типы американских виз. В августе 2019 года Белоруссию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В начале 2020 года планировался визит госсекретаря США Майкла Помпео, но его приезд отложили на неопределённый срок из-за ситуации на Ближнем Востоке.

С осени 2017 года в США ограничен въезд для граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Трамп объяснил введение санкций тем, что ставит вопросы безопасности в приоритет. В США также уверены, что эти страны не делятся информацией должным образом. Изначально, с января 2017 года, в списке находился ещё и Ирак, однако после резонанса и судебных разбирательств со страны сняли запрет гражданам на въезд.

#новости #трамп #сша #белоруссия #мигранты #политика

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43 комментария
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Женя Яночкин

42

Я: недавно решил попробовать впервые податься на американскую визу этим летом
Трамп:

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Митя Простомолотов

34

Беларусы на границе могут оперировать тем, что они из Беларуси, а не из Белоруссии. Не знаем такой страны,и вообще мы вас сами на подсайте за такое забаним

Ответить

Игорь Янович

Митя
0

Я как Белорус, могу ОПЕРИРОВАТЬ картошечку ножичком и вилочкой даже в чистом поле, не говоря уже про границу.

Ответить

Alex Blake

22

Белорусские террористы - новая угроза человечеству! 

Ответить

Keka Yobikov

Alex
16

Як выбухну!

Ответить

Артур Сакаев

Alex
3

Здоровенки були 🤓

Ответить

Александр Неви

Артур
0

Bully

Ответить

Mikhail Antonov

17

Лукашенко взбрыкнул объединяться с РФ и даже демонстративно закупил нефть не в РФ, а Норвегии. Пришлось Дональда попросить намекнуть 

Ответить

Yaroslav Maltsev

Mikhail
0

В Белоруссии активно Китай работает, так что возможно ещё из-за этого.

Ответить

Нейро Татьяныч

–30

Ну собрался и собрался.

Ответить

Станислав Ильин

Нейро
11

Давай хоты бы через раз или два.

Ответить

Taktischer Corgi

Станислав
3

да не, он может быть везде

просто надо не сразу

если это первый коммент - то бесит. Не-первый - не будет бесить

Ответить

Станислав Ильин

Taktischer
3

Ну хз, жалко просто. Он еще пару часов назад казался смешным. Просто общеупотребительных глаголов, как и в других языках не так много и уже кажется что он повторяется.

Ответить

Андрей Ионов

Нейро
0

Кринж

Ответить

Bremedy

4

Гражданам которыХ

Ответить

Magomed Kodzima

Bremedy
6
Ответить

Bremedy

Magomed
0

Пока вы спали было написано гражданам которЫМ

Ответить

Мощный Каковощи

5

Добавил Белоруссию.
А БЕЛАРУСЬ НЕ ДОБАВИЛ!!!
Ыыыы

Ответить

Mikki Rurk

4

Какая блять страна прям хочет участвовать в иммиграционной программе сша? Мне кажется наоборот, любая страна хочет, чтобы холопы сидели на месте ровно и платили налоги.

Ответить

Артур Сакаев

Mikki
3

Нологи 

Ответить

Ded Pihto

3
Ответить

Oleg Vorogushin

2

Как известно, жизнь на Земле началась с киргизов и код будущего тоже у них. Видимо поэтому Трамп их так боится. Как Гитлер евреев. 

 

https://youtu.be/aSCDhc7s5cY

Ответить

Александр Неви

Oleg
1

Лол, недавно пересматривал как раз.

Так и не понял что это за люди и кто их за микрофон пустил...🤣
Кто не знает - есть ещё зима не будет 2 и зима не будет 3, всё жду 4 части!)

Ответить

Kir Kirsky

Александр
0

а ведь "зима не будет" был прав...

Ответить

Александр Неви

Kir
0

В том что пукин - биоробот?

Ответить

Marko

2

Киргизы, конечно, подозрительные пиздец. 😓

Ответить

ExiLove

Marko
0

Ну они взрываются периодически

Ответить

Marko

ExiLove
0

Это те, у которых срок годности подходит к концу?

Ответить

ExiLove

Marko
0

Этого я уже не знаю 

Ответить

пепси

1

Trump2020

Ответить

Олег Ивахнов

1

Если какая-либо страна хочет участвовать в иммиграционных программах США в полной мере, то она должна соблюдать все меры безопасности и бороться с терроризмом.

Логика охуенная.
Страна то хочет чтобы люди наоборот сидели и не рыпались

Ответить

Odin Dodin

1

  поверхностное сходство : у сомали пираты, ливия сирия,судан мьянма -охвачены гражданской войной , с кндр,ираном венесуэлой конфликт  и боятся разведок (кгб беларусов).А в йемен идет вторжение их подручных саудитов .

А упомянутые террористы ?Саудиты подорвали близнецы ,но вторжение устроили в ирак,хотя в пакистан было больше поводов для борьбы с терроризмом.

Интересно чем им киргизы не угодили

Ответить

Игорь Янович

1

Странно, я вроде никому не говорил что уже 2 года вынашиваю план, и собираю банду чтобы напасть на США и захватить там власть. Откуда они про это узнали.

Ответить

Андрей Ионов

0

Ответить

the.nightmarez

0

Wall Street TJournal

Ответить

Миржан Досымбаев

0

Значит экспортировать можно а импортировать нет ?!

Ответить

Ешь Черри

0

За что белорусов то? 

Ответить

Артур Сакаев

0

Неееэт 😭

Ответить

Ксения Перрер

0

Аль Бульбаида

Ответить

Oleg Vorogushin

0

Киргизы конечно безумно опасные. Ось мирового зла

Ответить

Владимир Александрович

0

Теперь, очевидно, белорусская оппозиция рьяно и открыто выступит против ущемления граждан своей страны, показав трампу, что нельзя так поступать с независимой страной. 

Или не выступит?

Ответить

Игорь Янович

0

КОЛХОЗНИКИ недоделанные, когда вы уже научитесь правильно писать БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСИ, БЕЛАРУСИ!

Ответить

Владимир Чернышов

0

Дональд! Я,просто в шоке,нет я плачу! Катастрофа!

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