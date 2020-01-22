Если верить журналистам, то всего список пополнится семью государствами.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко и советник Дональда Трампа Джон Болтон в Минске Фото AP

Администрация Дональда Трампа намерена ограничить выдачу американских виз гражданам Белоруссии, Киргизии, Эритреи, Мьянмы, Нигерии, Судана и Танзании. Об этом сообщила Politico со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, а также Wall Street Journal со ссылкой на сотрудников Белого дома, которые ознакомились со списком.

Какими точно окажутся санкции, пока точно неизвестно, но СМИ утверждают, что бан будет не полным, а частичным. По данным WSJ, власти наложат ограничения на некоторые виды виз, например, на деловые или гостевые. Politico подтвердила эта информацию, а также допустила вариант, при котором ограничения направят только против определённых чиновников.

В Белом доме заявили журналистам, что список пока что не окончательный. Трамп лично подтвердил WSJ, что планирует добавить некоторые страны в свой список, но отказался уточнить, какие именно.

Представитель Белого дома отказалась раскрыть подробности расширения запрета, но назвала действующий запрет в отношении нескольких государств «успешным для защиты нашей страны и в плане повышения базовой безопасности во всём мире».

Если какая-либо страна хочет участвовать в иммиграционных программах США в полной мере, то она должна соблюдать все меры безопасности и бороться с терроризмом. Потому что мы не хотим импортировать терроризм или любую другую угрозу национальной безопасности в Соединённые Штаты. Хоган Гидли заместитель пресс-секретаря Белого дома

Государственный департамент США отказался комментировать Reuters информацию СМИ. По данным изданий, власти планируют сделать официальное объявление в понедельник, 27 января.

Решение включить Белоруссию в список выглядит неожиданным, поскольку отношения страны с США, как подчеркнуло издание Onliner, «в последнее время стали теплеть». В феврале 2018 года после 10-летнего перерыва в Минске начали выдавать белорусам все типы американских виз. В августе 2019 года Белоруссию посетил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. В начале 2020 года планировался визит госсекретаря США Майкла Помпео, но его приезд отложили на неопределённый срок из-за ситуации с Ираком.

С осени 2017 года в США ограничен въезд для граждан Венесуэлы, Ирана, Йемена, КНДР, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Трамп объяснил введение санкций тем, что ставит вопросы безопасности в приоритет. В США также уверены, что эти страны не делятся информацией должным образом. Изначально, с января 2017 года, в списке находился ещё и Ирак, однако после резонанса и судебных разбирательств со страны сняли запрет на въезд.