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Новости
Arthur Khamzin
1357

The Guardian: телефон Джеффа Безоса взломали после получения сообщения от принца Саудовской Аравии Материал редакции

Взлом связывают с убийством журналиста Джамала Хашукджи.

14 комментариев
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Телефон американского миллиардера Джеффа Безоса взломали в 2018 году после получения сообщения в WhatsApp от принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, это случилось 1 мая 2018 года в ходе дружеской беседы. Предположительно, сообщение от принца содержало вредоносный файл, который позволил проникнуть в телефон Безоса.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в следующие несколько часов в телефона миллиардера были отправлены большие объёмы данных. Что именно было отправлено и как это использовалось, не уточняется.

Предположительно, эти сведения могут привести к повторному расследованию деталей смерти журналиста Джамала Хашукджи, которого убили через пять месяцев после взлома. Это связано с тем, что Безос владеет The Washington Post, где работал Хашукджи. Бизнесмен приобрёл издание в 2013 году за 250 миллионов долларов.

В посольстве Саудовской Аравии назвали абсурдными предположения СМИ о виновности принца во взломе телефона Джеффа Безоса.

В марте 2019 года консультант Безоса по безопасности Гэвин де Беккер заявил, что телефон миллиардера взломали аравийские хакеры. Он посчитал, что взлом связан с работой Хашукджи в The Washington Post.

#новости #хашукджи

Спасибо за наводку gemozlobin
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14 комментариев
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Александр

–12

Ну взломали и взломали.

Ответить

Александр

Александр
18

Ну минусы и минусы

Ответить

Джордж Харви

Александр
2

Вышел в ноль, и даже окупился

Ответить

Александр

Джордж
0
Ответить

Сергей Васильев

Александр
1

Последние часы жизни мема — с агонией и в постиронии...

Ответить

Павел Смородин

5

Интересно, Безоса не напрягло, что принц послал ему открытку "С крещением" в вацапе

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Whatsup
Саудовская разработка?

Ответить

Димно Сижо

Vadim
6

Tiligram

соудовская розработка

Ответить

Kyler

Vadim
0

Ресерчеры нашли уязвимость и продали Иранским хакерам, обычная практика в этой сфере. Такие 0-day уязвимости могут стоить от 100к $

Ответить

Сергей Васильев

Kyler
0

Иранским?

Ответить

Universaw

2

То самое сообщение с трояном от принца

Ответить

Илья Ильин

Universaw
0

Да, пред таким сложно устоять

Ответить

Kyler

0

Сообщите на всякий случай, что эта уязвимость давно исправлена

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Максим Костюков

0

"По словам источника, знакомого с ситуацией, в следующие несколько часов в телефона миллиардера были отправлены большие объёмы данных." С телефона?

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