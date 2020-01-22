Взлом связывают с убийством журналиста Джамала Хашукджи.

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Телефон американского миллиардера Джеффа Безоса взломали в 2018 году после получения сообщения в WhatsApp от принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, это случилось 1 мая 2018 года в ходе дружеской беседы. Предположительно, сообщение от принца содержало вредоносный файл, который позволил проникнуть в телефон Безоса.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в следующие несколько часов в телефона миллиардера были отправлены большие объёмы данных. Что именно было отправлено и как это использовалось, не уточняется.

Предположительно, эти сведения могут привести к повторному расследованию деталей смерти журналиста Джамала Хашукджи, которого убили через пять месяцев после взлома. Это связано с тем, что Безос владеет The Washington Post, где работал Хашукджи. Бизнесмен приобрёл издание в 2013 году за 250 миллионов долларов.

В посольстве Саудовской Аравии назвали абсурдными предположения СМИ о виновности принца во взломе телефона Джеффа Безоса.

В марте 2019 года консультант Безоса по безопасности Гэвин де Беккер заявил, что телефон миллиардера взломали аравийские хакеры. Он посчитал, что взлом связан с работой Хашукджи в The Washington Post.