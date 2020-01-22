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К этой работе будут допускать только профессиональных коллекторов, зарегистрированных в госреестре.
Рабочая группа разработала новый вариант законопроекта о регулировании коллекторской деятельности, в котором коллекторам разрешается взимание задолженностей в сфере ЖКХ. Об этом пишет «Коммерсантъ». Это не заключительная версия документа — он находится на доработке.
Взыскание долгов за жилое помещение и коммунальные услуги вошло в отдельную статью закона. В документе отмечается, что к работе с такими задолженностями будут допускаться только профессиональные коллекторы и досудебный порядок возврата не будет обязательным. Собеседник издания пояснил, что участники рынка ЖКХ выступили категорически против досудебных методов взыскания средств.
Новый вариант законопроекта предполагает создание двух государственных реестров. В один из них будут вноситься профессиональные коллекторские агентства, а во второй — другие юридические лица, занимающиеся возвратом долгов. Кто войдёт во вторую категорию, не уточняется. Несмотря на это, все организации, занимающиеся возвратом долгов, обяжут в течении двух лет хранить аудиозаписи разговоров с должниками.
В Минюсте уточнили, что текущая версия закона не является окончательной. Сейчас документ дорабатывается с учётом замечаний соисполнителей и других предложений.
Эксперты назвали предложение целесообразным. По мнению руководителя ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева такие инициативы помогут навести порядок. Он заявил, что управляющие компании и другие ресурсоснабжающие организации часто привлекают к взысканию долгов лиц, имеющих криминальное прошлое.
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