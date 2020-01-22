Компания не готова перейти на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.

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Coca-Cola заявила, что не планирует отказываться от использования пластиковых бутылок из-за большой популярности. Об этом пишет Би-би-си.

Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки. При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.

Компания также пообещала к 2030 году увеличить объём утилизации пластиковых бутылок до объёмов, сопоставимых с производством. Также фирма планирует увеличить использование перерабатываемых материалов, используемых в производстве, до 50%.

Защитники окружающей среды утверждают, что несмотря на обещание, большое количество пластиковых бутылок компании всё равно отправятся на свалку. По данным издания, Coca-Cola производит около трёх миллионов тонн пластиковых упаковок в год. Это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.