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Arthur Khamzin
2875

Coca-Cola не откажется от использования пластиковых бутылок из-за большого спроса на них Материал редакции

Компания не готова перейти на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.

49 комментариев
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Coca-Cola заявила, что не планирует отказываться от использования пластиковых бутылок из-за большой популярности. Об этом пишет Би-би-си.

Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки. При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.

Компания также пообещала к 2030 году увеличить объём утилизации пластиковых бутылок до объёмов, сопоставимых с производством. Также фирма планирует увеличить использование перерабатываемых материалов, используемых в производстве, до 50%.

Защитники окружающей среды утверждают, что несмотря на обещание, большое количество пластиковых бутылок компании всё равно отправятся на свалку. По данным издания, Coca-Cola производит около трёх миллионов тонн пластиковых упаковок в год. Это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.

20 января китайские власти объявили о планах полностью запретить использование неразлагаемого пластика к 2025 году. В ближайшие два года в стране перестанут использовать пластиковые пакеты.

#новости #экология

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49 комментариев
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Дитковский

10

Жду радикальных ебанаток с плакатами «пиристаньти пить кока локу они убевают прероду!»

Ответить

Валерий Никнейм

Дитковский
4

Save the planet, kill yourself.

Ответить

Tagir Chus

Валерий
0

Помоему это еще Аристотель сказал;)

Ответить

Михаил Басараб

Валерий
0

"Гринписовцы гонят, - скажу вам я.
Убей планету - спаси себя!"

Ответить

badkid

Дитковский
4

The planet is fine, the people are fucked. 

Ответить

Tagir Chus

badkid
0

Она просто стряхнет вас всех н@.уй! Прям так и сказал...

Ответить

пепси

Дитковский
3

Пейте Пепси!

Ответить

Артур Сакаев

Дитковский
0

Все мы их ждем :)

Ответить

DESAAD LXI

Дитковский
0

Этого никогда не будет.

Если только кто то не сделает это НУ ОЧЕНЬ МОДНЫМ

Ответить

Нейро Татьяныч

–33

Ну не откажется и не откажется.

Ответить

Илья Тимофеев

Нейро
9

заебал.

Ответить

Tagir Chus

Илья
8

Ну не заебал прям ЗАЕБАЛ, но подзаебать - подзаебал.

Ответить

Артур Сакаев

Нейро
0

праздник к нам приходит

Ответить

Ded Pihto

9

А что разлагаемые стеклянные бутылки уже придумали? Ах да, стекло же не вызывает у пластикофобов приступы страха, поэтому стеклянный мусор пусть валяется.

Ответить

InD1G0X .

Ded
0

Дак надо всё перерабатывать, весь мусор. А так согласен, по поводу пластика больше всего шума

Ответить

Ded Pihto

InD1G0X
0

Пластик можно делать из кукурузы а потом закапывать. Так можно уменьшить содержание углерода в атмосфере обратить глобальное потепление и спасти барьерный риф.

Ответить

rdkl

Ded
0

уменьшить содержание углерода в атмосфере

Выброшенный в атмосферу СO2 при производстве энергии для выращивания кукурузы и производства пластика ты решил не учитывать?

Ответить

Никита Громов

7

Ну и правильно. Нет совершенно никакой причины, почему из-за экошизов нормальные люди должны терять удобство чего-либо.

Ответить

Илья Тимофеев

2

Пластиковая бутылка Колы не раз помогала мне в хозяйстве. Допустим, там удобно держать мелочь - срезал крышку и засыпай себе, пока не заполнится. Еще туда удобно посадить цветы. Также это хорошая тара для разлива, например, воды в увлажнители воздуха.

Ответить

Timur Muratshin

Илья
13

Бахметьев, ты ли это? Как дела после "Пока все дома"?

Ответить

Илья Тимофеев

Timur
2

Все дома.

Ответить

Georgiy Batalov

Илья
1

пока...

Ответить

Oleg Vorogushin

Илья
5

А если под рукой есть ещё и фольга...

Ответить

Илья Тимофеев

Oleg
0

Не понимаю, о чем вы! ))

Ответить

Роман Белоус

4

Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия

Производители водки в курсе, что у них нет возможности повторного закручивания?
Отмазка пиздец конечно

Ответить

Ded Pihto

Роман
2

Почему они вообще должны оправдываться перед пластикофобами?

Ответить

Леонид Федотов

Роман
0

Ну написано же в статье почему стекло не рассматривают
Комментарии пишу, статью не читаю

Ответить

Tagir Chus

Роман
0

Нихуя не понял, но очень интересно!

Ответить

Georgiy Batalov

Роман
0

лёгкость упаковки

При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличение углеродного следа.

Дело в этом

Ответить

Владимир Земсков

Роман
0

Так водка же исключительно в стеклянной таре, в отличии от производителей газировки. Да к тому же у колы алюминевые крышки одноразовые.

Ты просто не понял

Ответить

Игнат Синицын

3

Правильно че. С чего пацанам бытлы то делать да девайсы дивные? У колы самая сбалансированная толщина пластика. 

Ответить

Иван Семёныч

Игнат
2

да вы с пацанами средний класс получается))

Ответить

Dmitry Shiryaev

Иван
2

Колу пьют все - хоть пацыки, разбавляющие акционный вискарь, или люди, одетые в гуччи

Ответить

DESAAD LXI

Игнат
1

Ты про этих пацанов?

https://m.vk.com/video-97103701_171134847?list=8768232547c12e58d4&from=wall-97103701_910

Ответить

Джордж Харви

1

Зовите Грету! Грета памаги!

Ответить

Иван Семёныч

Джордж
0

она в Давосе, ей некогда 

Ответить

Vasiliy Drobovskiy

2

Пластик из кукурузного крахмала - и не будет вопросов. Ikea в помощь.

Ответить

Ded Pihto

Vasiliy
0

Вот именно, делать пластик из кукурузы а потом закапывать на свалке. Только так можно уменьшить содержание углерода в атмосфере

Ответить

Neketa Fo

1

людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки.

Мне тоже

Ответить

Alex Sharp

Neketa
–1

А ценник на напиток в этой упаковке ты видел?

Ответить

Neketa Fo

Alex
3

Ровно такой же как за тот же объём в алюминиевой банке. У колы, если я не ошибаюсь, в банках тоже цена не отличается от пластиковой бутылки. Конские цены у них только на стеклянные чекалики

Ответить

пепси

0

Пидорасы

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПЕПСИ...

Ответить

Игорь

пепси
2

Тем временем пепси никто не пьёт 

Ответить

Unknown

0

200000 в минуту это 105 млрд в год. Или я не правильно считаю?

Ответить

InD1G0X .

Unknown
1

А что тебя смутило? Все так

Ответить

Oleg Vorogushin

Unknown
0

Я что тебе Конфуций что ли на такие вопросы отвечать

Ответить

Anton Vladimirovich

0

Вы пьете колу?? Серьезно?

Ответить

Игорь

Anton
1

Ну не пепси же

Ответить

Nikita B

0

Стеклянная или пластиковая - разница не велика.

Главное одноразовая или многоразовая.
Можно было было делать многоразовые поликарбонатные бутылки.

Ответить
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