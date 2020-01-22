Прямой эфир
Компания не готова перейти на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.
Coca-Cola заявила, что не планирует отказываться от использования пластиковых бутылок из-за большой популярности. Об этом пишет Би-би-си.
Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки. При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличения углеродного следа.
Компания также пообещала к 2030 году увеличить объём утилизации пластиковых бутылок до объёмов, сопоставимых с производством. Также фирма планирует увеличить использование перерабатываемых материалов, используемых в производстве, до 50%.
Защитники окружающей среды утверждают, что несмотря на обещание, большое количество пластиковых бутылок компании всё равно отправятся на свалку. По данным издания, Coca-Cola производит около трёх миллионов тонн пластиковых упаковок в год. Это эквивалентно 200 тысячам бутылок в минуту.
20 января китайские власти объявили о планах полностью запретить использование неразлагаемого пластика к 2025 году. В ближайшие два года в стране перестанут использовать пластиковые пакеты.
Жду радикальных ебанаток с плакатами «пиристаньти пить кока локу они убевают прероду!»
Save the planet, kill yourself.
The planet is fine, the people are fucked.
Этого никогда не будет.
Если только кто то не сделает это НУ ОЧЕНЬ МОДНЫМ
Ну не откажется и не откажется.
заебал.
А что разлагаемые стеклянные бутылки уже придумали? Ах да, стекло же не вызывает у пластикофобов приступы страха, поэтому стеклянный мусор пусть валяется.
Ну и правильно. Нет совершенно никакой причины, почему из-за экошизов нормальные люди должны терять удобство чего-либо.
Пластиковая бутылка Колы не раз помогала мне в хозяйстве. Допустим, там удобно держать мелочь - срезал крышку и засыпай себе, пока не заполнится. Еще туда удобно посадить цветы. Также это хорошая тара для разлива, например, воды в увлажнители воздуха.
Бахметьев, ты ли это? Как дела после "Пока все дома"?
А если под рукой есть ещё и фольга...
Глава отдела развития Беа Перес заявила, что людям нравится возможность повторного закрытия
Производители водки в курсе, что у них нет возможности повторного закручивания?
Отмазка пиздец конечно
Ну написано же в статье почему стекло не рассматривают
Комментарии пишу, статью не читаю
лёгкость упаковки
При этом Перес пояснила, что фирма не готова переходить на стеклянную или алюминиевую тару из-за риска увеличение углеродного следа.
Дело в этом
Так водка же исключительно в стеклянной таре, в отличии от производителей газировки. Да к тому же у колы алюминевые крышки одноразовые.
Ты просто не понял
Правильно че. С чего пацанам бытлы то делать да девайсы дивные? У колы самая сбалансированная толщина пластика.
да вы с пацанами средний класс получается))
Колу пьют все - хоть пацыки, разбавляющие акционный вискарь, или люди, одетые в гуччи
Зовите Грету! Грета памаги!
Пластик из кукурузного крахмала - и не будет вопросов. Ikea в помощь.
людям нравится возможность повторного закрытия и лёгкость упаковки.
Мне тоже
А ценник на напиток в этой упаковке ты видел?
Пидорасы
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПЕПСИ...
200000 в минуту это 105 млрд в год. Или я не правильно считаю?
Вы пьете колу?? Серьезно?
Стеклянная или пластиковая - разница не велика.
Главное одноразовая или многоразовая.
Можно было было делать многоразовые поликарбонатные бутылки.