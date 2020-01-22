Прямой эфир
Они просят проверить администрацию «Анжи Арены» на признаки дискриминации женщин.
В прокуратуру Дагестана поступило три заявления от местных жительниц на администрацию спорткомплекса «Анжи Арена». Они просят проверить, нет ли в действиях администрации признаков дискриминации женщин, а также вынести руководству комплекса постановление об устранении дискриминации, сообщает «МБХ медиа».
Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сообщила, что организация продолжит заниматься другими заявлениями женщин, чтобы таких ситуаций больше не возникало, а запрет на посещение бассейна сняли.
21 января стало известно, что руководство самого большого бассейна на Северном Кавказе запретило вход женщинам.
Администрация спорткомплекса «Анжи Арена» утверждает, что запрет ввели по просьбе посетителей: «У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй — он чуть меньше — только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно».
Первый гей-френдли бассейн на Кавказе.
Ну хорошо, мужчин смущает вид полураздетых женщин в бассейне. А почему не приветствуется нахождение мужчины в шортах на улице?