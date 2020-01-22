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Екатерина Кузнецова
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Три жительницы Дагестана обратились в прокуратуру из-за запрета на посещение бассейна в Махачкале Материал редакции

Они просят проверить администрацию «Анжи Арены» на признаки дискриминации женщин.

5 комментариев
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В прокуратуру Дагестана поступило три заявления от местных жительниц на администрацию спорткомплекса «Анжи Арена». Они просят проверить, нет ли в действиях администрации признаков дискриминации женщин, а также вынести руководству комплекса постановление об устранении дискриминации, сообщает «МБХ медиа».

Уже отправлены три заявления — одно с адвокатом Ольгой Гнездиловой из «Правовой инициативы». А потом присоединились ещё две барышни. Я думаю, что больше будет.

Светлана Анохина
шеф-редактор интернет-издания Daptar, посвященного проблемам дагестанских женщин

Пресс-секретарь «Правовой инициативы» Ксения Бабич сообщила, что организация продолжит заниматься другими заявлениями женщин, чтобы таких ситуаций больше не возникало, а запрет на посещение бассейна сняли.

21 января стало известно, что руководство самого большого бассейна на Северном Кавказе запретило вход женщинам.

Администрация спорткомплекса «Анжи Арена» утверждает, что запрет ввели по просьбе посетителей: «У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй — он чуть меньше — только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно».

#новости #дагестан

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5 комментариев
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Шарль Перро

6

Первый гей-френдли бассейн на Кавказе.

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Anton Gostev

Шарль
0

Они сразу вернут все на место, если заселить там эту мысль

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Дмитрий Орлов

1

Русские харамные свиньи решают за читсых дагестанских женщин как им жить

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Гендер Гиик

0

Как в бане.

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Эдуард Гладышев

0

Ну хорошо, мужчин смущает вид полураздетых женщин в бассейне. А почему не приветствуется нахождение мужчины в шортах на улице?

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