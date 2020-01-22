В прокуратуру Дагестана поступило три заявления от местных жительниц на администрацию спорткомплекса «Анжи Арена». Они просят проверить, нет ли в действиях администрации признаков дискриминации женщин, а также вынести руководству комплекса постановление об устранении дискриминации, сообщает «МБХ медиа».

Уже отправлены три заявления — одно с адвокатом Ольгой Гнездиловой из «Правовой инициативы». А потом присоединились ещё две барышни. Я думаю, что больше будет.

Администрация спорткомплекса «Анжи Арена» утверждает, что запрет ввели по просьбе посетителей: «У нас функционирует два плавательных бассейна. С 21 января один из них, который является самым большим в СКФО, посещают только мужчины, а второй — он чуть меньше — только женщины. При этом такое разделение организовано по просьбе самих же посетителей — как мужчин, так и женщин. Им так удобно».