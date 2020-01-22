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Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.
Причиной запроса подмосковного МВД в петербургский бар HopHead Tap Room стала жалоба жителя Орехово-Зуева на оскорбление чувств верующих в выступлении стендап-комика Александра Долгополова, сообщила Baza без указания источника.
По данным Baza, автор написал заявление на комика в январе. Имя жителя Орехово-Зуева не называется.
Из запроса МВД следует, что претензия связана со стендапом «Новый час шуток», который опубликовали на YouTube в апреле 2019 года. О какой именно шутке идёт речь, неизвестно, но Baza предположила, что житель Подмосковья отреагировал на фрагмент про Иисуса.
Содержится мат.
TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора уведомления — замначальника управления Алексея Ряполова. Однако он, узнав о теме запроса, бросил трубку.
В ночь на 22 января Долгополов рассказал о запросе в HopHead Tap Room, где он снял «Новый час шуток» и планирует выступить снова. МВД потребовало подтвердить, что стендап снимался именно там, указать дату съёмки и предоставить полные сведения о комике.
Концертный директор Долгополова Армен Гандилян сказал TJ, что не знает, что послужило причиной для запроса: «В том видео были шутки про религию и политику, поэтому не угадать наверняка».
Вангую, что этого жителя из Орехова зовут Богдан
Смех наложенный или там впрям смеются над его потугами?
Кривое зеркало иди смотри, там смех настоящий и юмор твоего уровня.
не знаю, может дело в подаче(а-ля Антоха МС от мира стендапа), но выступление весьма унылое и актуалочка его не спасает.
P.S. Кривое зеркало уже как лет пять не выходит, петросян после развода не так хорош как раньше, приходиться перебиваться чем придётся
Полицейский при звонке TJ бросил трубку.
Испугался?
TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора уведомления — замначальника управления Алексея Ряполова. Однако он, услышав фамилию звонящего, бросил трубку.
Я как адвокат, хоть и проживающий в ДЕРБЫШКАХ, готов оказать бесплатную юрпомощь.
Сразу извинчюсь за вопрос.
У вас очко не сжимается когда вы органам звоните?
Считаю, что ни у каких "жителей" не должно быть возможности жаловаться на чье-то выступление или творчество. Если такое чучело приходит в полицию и говорит, что его там что-то где-то оскорбило, то его должны оштрафовать за трату времени полицейских, а в идеале обоссать, чтобы больше не жаловался на хуйню.
Помню открыл доя себя Санька еще пару лет назад. По камеди парамаунт. Потом друзей завел кто также фанател по его юмору. Девушку свою на концерты его водил. Даже жену его знал и фотка с саньком есть. В общем, Сань, как отсидишь, будем ждать от тебя новый час шуток.
Прикольно, наверное, таким быть: любить творчество человека, что даже используешь фразу "открыть творчество", водить на его концерты своих самых близких людей, настолько привязаться к творчеству, что даже иметь с ним фоточку,
И спокойно класть хуй на то, что его сажают, и даже соглашаться тихо с этим. Лол.
Я вообще пошутил, но тут, видимо, публика такой юмор не понимает)
а кудахтаньем на тж ты его спасешь
Ну подниму ему настроение, как минимум. Вдруг он прочёл коммент и поржал. А потом понял, что дела серьёзные и снова загрустил.
Нужно было в прорубь на Крещение нырнуть, пока возможность была.
Вслед за Соболь! Или в обнимку с ней
Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку, но не получил оперативного комментария
попробуй позвонить еще, пожалуйста? Пусть у них побомбит немного от наплыва внимания такого на них. Статьи за телефонный харассмент у нас вроде нету. Мне кажется это самый эффективный способ оказывать на силовиков давление - придание огласки их темным делишкам.
Долбоеб оскорбился и подал заявление.
По законы полиция ОБЯЗАНА отреагировать на заявление (да, когда примут закон о домашнем насилии также ОБЯЗАНЫ будут реагировать на угрозы).
АААА РЕПРЕСИИ КОМИКИ ЛИЧНО ПУТИН МЕНЯ ЦЕНЗУРИРУЕТ ААААА ПЛАХОЕ ГАСУДАРСТВО ААААА
Серьезно?
Да-да... Ведь у нас столько случаев, когда дело прекращали, сразу. Только проверят и отпустят. Очевидно же, что там все норм.
Красава, эксплуатирует систему и троллит дурачков-шутов.
С соколовым тоже хорошо получилось – еблан из Ютуба решил потроллить верующих, в итоге получил условный срок
TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора запроса: та подтвердила запрос по поводу комика. Администратор не назвал причины, по которым они отправли запрос в Хоп хед бар, но предложил задать вопросы начальству лично при встрече. Повторный звонок сбросили и перестали отвечать.
"...Однако он, узнав о теме запроса, бросил трубку."
Очень смелый и мужественный поступок. Интересно, в кого он ее бросил.