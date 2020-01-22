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Сергей Звезда
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Baza: житель Орехово-Зуева пожаловался на стендап-комика Александра Долгополова из-за оскорбления чувств верующих Материал редакции

Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.

37 комментариев
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Причиной запроса подмосковного МВД в петербургский бар HopHead Tap Room стала жалоба жителя Орехово-Зуева на оскорбление чувств верующих в выступлении стендап-комика Александра Долгополова, сообщила Baza без указания источника.

По данным Baza, автор написал заявление на комика в январе. Имя жителя Орехово-Зуева не называется.

Из запроса МВД следует, что претензия связана со стендапом «Новый час шуток», который опубликовали на YouTube в апреле 2019 года. О какой именно шутке идёт речь, неизвестно, но Baza предположила, что житель Подмосковья отреагировал на фрагмент про Иисуса.

Содержится мат.

Установлен таймкод, но на всякий случай — с 0:45

TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора уведомления — замначальника управления Алексея Ряполова. Однако он, узнав о теме запроса, бросил трубку.

Александр Долгополов @sankldive
Работаешь весь год в поте лица > собираешь два часа материала, который снимешь и оставишь только час самого смешного > государство открывает на тебя охоту > в панике ищешь как снять свой материал раньше времени пока тебя не посадили - теперь понятно почему Россия такая бедная

В ночь на 22 января Долгополов рассказал о запросе в HopHead Tap Room, где он снял «Новый час шуток» и планирует выступить снова. МВД потребовало подтвердить, что стендап снимался именно там, указать дату съёмки и предоставить полные сведения о комике.

Концертный директор Долгополова Армен Гандилян сказал TJ, что не знает, что послужило причиной для запроса: «В том видео были шутки про религию и политику, поэтому не угадать наверняка».

МВД потребовало от петербургского бара…
«Я не знаю, что происходит, я напуган, я злюсь».
tjournal.ru

#новости #стендап #полиция

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37 комментариев
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Максим Шпилёв

8

Вангую, что этого жителя из Орехова зовут Богдан

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the.nightmarez

Максим
1

Иисус

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Курбангалы Алибердыев

–7

Смех наложенный или там впрям смеются над его потугами?

Ответить

Dmitry Minchenko

Курбангалы
16

Кривое зеркало иди смотри, там смех настоящий и юмор твоего уровня. 

Ответить

Курбангалы Алибердыев

Dmitry
–1

не знаю, может дело в подаче(а-ля Антоха МС от мира стендапа), но выступление весьма унылое и актуалочка его не спасает.

P.S. Кривое зеркало уже как лет пять не выходит, петросян после развода не так хорош как раньше, приходиться перебиваться чем придётся

Ответить

Mykola Glushchenko

6

Полицейский при звонке TJ бросил трубку.

Испугался?

Ответить

Владимир Дыркин

Mykola
0

 TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора уведомления — замначальника управления Алексея Ряполова. Однако он, услышав фамилию звонящего, бросил трубку.

Ответить

Satokoi

Владимир
0

Надо было позвонить ещё раз.

Ответить

Антон Петухов

5

Я как адвокат, хоть и проживающий в ДЕРБЫШКАХ, готов оказать бесплатную юрпомощь.

Ответить

Дитковский

0

Сразу извинчюсь за вопрос.
У вас очко не сжимается когда вы органам звоните?

Ответить

Сергей Звезда

Дитковский
14

Нет, чо бояться-то. Я миллениал, который не боится звонить!

Ответить

Дмитрий Орлов

Сергей
0

Верни пост

Ответить

Дмитрий Орлов

Дитковский
0

Жаль

Ответить

Yarshd Dhsdfh

4

Считаю, что ни у каких "жителей" не должно быть возможности жаловаться на чье-то выступление или творчество. Если такое чучело приходит в полицию и говорит, что его там что-то где-то оскорбило, то его должны оштрафовать за трату времени полицейских, а в идеале обоссать, чтобы больше не жаловался на хуйню.

Ответить

Люц Шнайдер

Yarshd
–2

А можно обоссать тех, кто жалуется на тех кто жалуется? 

Ответить

Не уважаю чиновников

–5

Помню открыл доя себя Санька еще пару лет назад. По камеди парамаунт. Потом друзей завел кто также фанател по его юмору. Девушку свою на концерты его водил. Даже жену его знал и фотка с саньком есть. В общем, Сань, как отсидишь, будем ждать от тебя новый час шуток.

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

Не
4

Прикольно, наверное, таким быть: любить творчество человека, что даже используешь фразу "открыть творчество", водить на его концерты своих самых близких людей, настолько привязаться к творчеству, что даже иметь с ним фоточку, 

И спокойно класть хуй на то, что его сажают, и даже соглашаться тихо с этим. Лол.

Ответить

Не уважаю чиновников

Lyakusha
0

Я вообще пошутил, но тут, видимо, публика такой юмор не понимает)

Ответить

Emile Zäkiev

Lyakusha
0

а кудахтаньем на тж ты его спасешь

Ответить

Не уважаю чиновников

Emile
0

Ну подниму ему настроение, как минимум. Вдруг он прочёл коммент и поржал. А потом понял, что дела серьёзные и снова загрустил.

Ответить

Люц Шнайдер

1

Нужно было в прорубь на Крещение нырнуть, пока возможность была.

Ответить

сироп от щекотки

Люц
–1

Вслед за Соболь! Или в обнимку с ней

Ответить

Люц Шнайдер

сироп
0

Боюсь, что это сложная штука для меня🤷🏻‍♂️

Ответить

Владимир Дыркин

0

Вернули 2016 год, пора идти ловить покемонов 

Ответить

Krot

0

Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку, но не получил оперативного комментария

Ответить

Сергей Звезда

Krot
1

Я не исключаю, что у него просто появились вьетнамские флешбеки от старой поездки в Петербург: он бросил трубку на словах «петербургский бар HopHead»

Ответить

Emile Zäkiev

Сергей
0

попробуй позвонить еще, пожалуйста? Пусть у них побомбит немного от наплыва внимания такого на них. Статьи за телефонный харассмент у нас вроде нету. Мне кажется это самый эффективный способ оказывать на силовиков давление - придание огласки их темным делишкам.

Ответить

Евгений Абрамовских

–1

Долбоеб оскорбился и подал заявление. 

По законы полиция ОБЯЗАНА отреагировать на заявление (да, когда примут закон о домашнем насилии также ОБЯЗАНЫ будут реагировать на угрозы).
АААА РЕПРЕСИИ КОМИКИ ЛИЧНО ПУТИН МЕНЯ ЦЕНЗУРИРУЕТ ААААА ПЛАХОЕ ГАСУДАРСТВО ААААА
Серьезно?

Ответить

g͡o͞od҉ t̨hin͠g͘

Евгений
1

Да-да... Ведь у нас столько случаев, когда дело прекращали, сразу. Только проверят и отпустят. Очевидно же, что там все норм.

Ответить

Евгений Абрамовских

g͡o͞od҉
–1

Нет. Но что они должны были, проигнорить заявление? 

Ответить

Дмитрий Орлов

–1

Красава, эксплуатирует систему и троллит дурачков-шутов. 

Ответить

Дмитрий Орлов

Дмитрий
–1

С соколовым тоже хорошо получилось – еблан из Ютуба решил потроллить верующих, в итоге получил условный срок

Ответить

Kyler

Дмитрий
1

Соколовский сам по себе долбаёб, поделом ему, хоть и не обоснованно

Ответить

4 shizzle ma nizzle

0

TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора запроса: та подтвердила запрос по поводу комика. Администратор не назвал причины, по которым они отправли запрос в Хоп хед бар, но предложил задать вопросы начальству лично при встрече. Повторный звонок сбросили и перестали отвечать.

Ответить

Иван Семёныч

0

зачем Путин прописался в этих ебенях? опять многоходовочки 

Ответить

Alex Zhukov

0

"...Однако он, узнав о теме запроса, бросил трубку."

Очень смелый и мужественный поступок. Интересно, в кого он ее бросил.

Ответить

сироп от щекотки

–1

Это что же.. Те не шутки про путина, а шутки про верунов виноваты?

Ответить
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