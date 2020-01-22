Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.

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Причиной запроса подмосковного МВД в петербургский бар HopHead Tap Room стала жалоба жителя Орехово-Зуева на оскорбление чувств верующих в выступлении стендап-комика Александра Долгополова, сообщила Baza без указания источника.

По данным Baza, автор написал заявление на комика в январе. Имя жителя Орехово-Зуева не называется.

Из запроса МВД следует, что претензия связана со стендапом «Новый час шуток», который опубликовали на YouTube в апреле 2019 года. О какой именно шутке идёт речь, неизвестно, но Baza предположила, что житель Подмосковья отреагировал на фрагмент про Иисуса.

Содержится мат.

Установлен таймкод, но на всякий случай — с 0:45

TJ дозвонился до управления МВД «Орехово-Зуевское» и попытался взять комментарий у автора уведомления — замначальника управления Алексея Ряполова. Однако он, узнав о теме запроса, бросил трубку.

Александр Долгополов @sankldive Работаешь весь год в поте лица > собираешь два часа материала, который снимешь и оставишь только час самого смешного > государство открывает на тебя охоту > в панике ищешь как снять свой материал раньше времени пока тебя не посадили - теперь понятно почему Россия такая бедная

В ночь на 22 января Долгополов рассказал о запросе в HopHead Tap Room, где он снял «Новый час шуток» и планирует выступить снова. МВД потребовало подтвердить, что стендап снимался именно там, указать дату съёмки и предоставить полные сведения о комике.