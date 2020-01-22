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что происходит в интернете
В прошлом СМИ нашли группы, которые подталкивали подростков к суициду путём игры.
Владимир Путин прокомментировал появление «групп смерти» в соцсетях. Он назвал их организаторов «мразями» и «уродами». Об этом он заявил во время встречи в Липецкой области.
Путин заявил о необходимости защищать детей от «групп смерти». Президент подчеркнул, что для этого требуется комплексный подход, включающий работу педагогов и детских психологов.
В мае 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование о группах смерти. Журналистка Галина Мурсалиева рассказала историю 12-летней девочки, которая спрыгнула с 14 этажа. Мурсалиева связала это с группами во «ВКонтакте». Мама погибшей заявила, что администраторы групп «расшатывают психику» детей и склоняют их к суициду путём выполнения заданий.
В мае 2017 года Следственный комитет заявил о росте числа подростковых самоубийств из-за «групп смерти». В ведомстве назвали происходящее «перекодировкой сознания».
Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил.
Когда впервые зашел на TJ
сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова
Когда залез в комментарии
ПУТИН БЫЛ В ЯРОСТИ КОГДА УЗНАЛ ЧТО
Интересно кого же он имел в виду под
Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку
Ведь никаких реальных групп смерти, где массово доводили детей до суицида просто не существует.
Мало того, что невиновного человека посадили из-за истерички из новой газеты, так еще и президент страны называет невиновного заключенного мразью.
Гей-пропаганды тоже не существует. Реальность сейчас в России мало кого волнует. Нужно побольше стращать электорат внутренними врагами. Я бы на месте велосипедистов напрягся и уже избавился от разлагающих русскую душу чертовщин.
Чёт он последнее время только и делает, что бранится на всех подряд.
Выглядит это достаточно жалко.
Новую повестку формируют - кругом враги, конфеты с никотином, перевиратели истории, англичанка гадит, поляки, педофилы, финны, педофилы, прибалты, снюс, в интернете сравнивают СССР с гитлеровским фашизмом, группы смерти.
да повестка такая и раньше была
я чисто о том, что он как будто решил вернуть разговорную концепцию "мочить в сортире"
Но сегодня это превращается в планомерную истерику и ее накал искусственно каждый день подогревают.
Путин назвал «уродами» и «мразями» читателей TJ, президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей.
Ценное умозаключение, так и запишем, плохие люди - плохие.
Судя по тому, что до него только дошла эта инфа, он все ещё где-то в 2016-м...
Я до сих пор так и не понял как работали пейджеры. Застал их в раннем детстве краем глаза. Пока вникал, появились сименсы.
Были большие колл-центры с живыми операторами, принимающие сообщения по обычным телефонам. Звонишь туда, начитываешь текст, оператор его записывает и отправляет по указанному тобой номеру на экранчик пейджера абонента. Что-то типа прообраза СМС.
Итого: актуальные справки о состоянии дел в стране гуляют по кабинетам примерно 3-4 года, прежде чем попадут к Солнцеликому на стол.
Один из участников встречи указал президенту, что курс «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начинается в пятом классе из-за чего уязвимыми остаются учащиеся младших классов.
Ага. А ранние беременности и залеты в России потому, что основы православия проходят только с 4-класса. Первоклашки остаются уязвимыми.
Президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей.
И правильно не мог.
Президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей
НЕ факт что они и существуют
Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку
Надеюсь и верю, что с ним когда-нибудь будет также
Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова
Интересно посмотреть, когда к нему самому придут..с бутылкой
Кстати. Не так давно мне в ВК написала девушка и пригласила "поиграть". Ну я типо согласился ради интереса, вдруг это одна из тех групп СМЭРТИ.
Меня закинули в диалог, там было кучу разны людей, в основном фейки, поэтому возраст не мог узнать.
Сразу мне написали, что выходить из "игры" досрочно нельзя, иначе мне будет плохо очень. Когда главная что-то писала, каждый отвечал прям моментально, общались на тему какую-то бредовую, я так и не понял что именно обсуждалось. Также в группе НЕЛЬЗЯ было молчать, ибо также могут наказать (как именно не описывалось). Ну т.е. я понимал, что это всё бред школьников, но стало жутковато и я просто от туда вышел так ничего и не написав)