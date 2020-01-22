По поводу «групп смерти». Что за уроды? Откуда они берутся? Втаскивают молодых людей в суицид и так далее. Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил. Даже не мог себе представить, что такие люди существуют.

Как только полиция ими занялась, как я МВД дал соответствующее поручение, ими занялись. Знаете, мразь такая. Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается.