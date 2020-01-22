Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
864

Путин назвал «уродами» и «мразями» создателей «групп смерти» в соцсетях Материал редакции

В прошлом СМИ нашли группы, которые подталкивали подростков к суициду путём игры.

37 комментариев
В закладки
Источник твиттер корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова

Владимир Путин прокомментировал появление «групп смерти» в соцсетях. Он назвал их организаторов «мразями» и «уродами». Об этом он заявил во время встречи в Липецкой области.

По поводу «групп смерти». Что за уроды? Откуда они берутся? Втаскивают молодых людей в суицид и так далее. Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил. Даже не мог себе представить, что такие люди существуют.

Как только полиция ими занялась, как я МВД дал соответствующее поручение, ими занялись. Знаете, мразь такая. Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку. Вот такая мразь этим занимается.

Владимир Путин

Путин заявил о необходимости защищать детей от «групп смерти». Президент подчеркнул, что для этого требуется комплексный подход, включающий работу педагогов и детских психологов.

В мае 2016 года «Новая газета» опубликовала расследование о группах смерти. Журналистка Галина Мурсалиева рассказала историю 12-летней девочки, которая спрыгнула с 14 этажа. Мурсалиева связала это с группами во «ВКонтакте». Мама погибшей заявила, что администраторы групп «расшатывают психику» детей и склоняют их к суициду путём выполнения заданий.

В мае 2017 года Следственный комитет заявил о росте числа подростковых самоубийств из-за «групп смерти». В ведомстве назвали происходящее «перекодировкой сознания».

#новости #группысмерти #путин

Статья дополняется
Новости
Подписан
Отписаться
«Голливуд пусть даже не заявляется»: Владимир Мединский пообещал отдать приоритет российским фильмам на майские каникулы
Он пояснил, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне «бывает один раз в жизни».
1
Реклама на TJ
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u044b\u0441\u043c\u0435\u0440\u0442\u0438"], "comments": 37, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 137900, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jan 2020 16:11:35 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137900, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137900\/get","add":"\/comments\/137900\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137900"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
37 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Mykola Glushchenko

36

Я когда впервые с этим столкнулся, открыл рот и глаза вытаращил.

Когда впервые зашел на TJ

Ответить

Georgiy Batalov

Mykola
6

сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова

Когда залез в комментарии

Ответить

Очаг Девиации

25

ПУТИН БЫЛ В ЯРОСТИ КОГДА УЗНАЛ ЧТО

Ответить

kexitt

Очаг
0

НА НОЧЬ НУЖНО ВЫПИВАТЬ ВСЕГО ОДНУ ЛОЖКУ ЭТОГО...

Ответить

Oldfag TV

kexitt
0

НАУТРО ИЗ ВАС ВЫЙДЕТ КОМ ПАРАЗИТОВ

Ответить

G0d GRL

Oldfag
0

дедовский метод

Ответить

Московский

Oldfag
0

Так вот как парламент распустили 

Ответить

Настя Иванова

7

Интересно кого же он имел в виду под

Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку

Ведь никаких реальных групп смерти, где массово доводили детей до суицида просто не существует.

Мало того, что невиновного человека посадили из-за истерички из новой газеты, так еще и президент страны называет невиновного заключенного мразью.

Ответить

Шарль Перро

Настя
3

Гей-пропаганды тоже не существует. Реальность сейчас в России мало кого волнует. Нужно побольше стращать электорат внутренними врагами. Я бы на месте велосипедистов напрягся и уже избавился от разлагающих русскую душу чертовщин.

Ответить

Егор Собин

Шарль
0

Пропаганда существует чего угодно

Ответить

Иван Гессе

7

Чёт он последнее время только и делает, что бранится на всех подряд.
Выглядит это достаточно жалко.

Ответить

Oldfag TV

Иван
3

Дык перед пенсией тренируется. А то как же на лавочке перед подъездом сидеть и называть всех подряд "наркоманами" и "проститутками" без тренировки-то.

Ответить

Василий Лебедев

Иван
2

Новую повестку формируют - кругом враги, конфеты с никотином, перевиратели истории, англичанка гадит, поляки, педофилы, финны, педофилы, прибалты, снюс, в интернете сравнивают СССР с гитлеровским фашизмом, группы смерти.

Ответить

Иван Гессе

Василий
1

да повестка такая и раньше была

я чисто о том, что он как будто решил вернуть разговорную концепцию "мочить в сортире"

Ответить

Василий Лебедев

Иван
1

Но сегодня это превращается в планомерную истерику и ее накал искусственно каждый день подогревают.

Ответить

G0d GRL

Иван
1

ему похуй

Ответить

G0d GRL

6

ой,а сам то

Ответить

Дитковский

5

Путин назвал «уродами» и «мразями» читателей TJ, президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей.

Ответить

Сергей

5

Ценное умозаключение, так и запишем, плохие люди - плохие.

Ответить

ouxen

Сергей
0
Ответить

Alex Pavljenko

4

Судя по тому, что до него только дошла эта инфа, он все ещё где-то в 2016-м...

Ответить

Шарль Перро

Alex
3

Просто эту копию еще не обновили.

Ответить

Oldfag TV

Alex
0

Анекдот времён пейджинговой связи:

— Оператор, до меня не доходят ваши сообщения!
— Ну, не знаю, попробуйте прочитать их ещё раз.

Ответить

Alex Pavljenko

Oldfag
0

Я до сих пор так и не понял как работали пейджеры. Застал их в раннем детстве краем глаза. Пока вникал, появились сименсы.

Ответить

Василий Лебедев

Alex
0

Были большие колл-центры с живыми операторами, принимающие сообщения по обычным телефонам. Звонишь туда, начитываешь текст, оператор его записывает и отправляет по указанному тобой номеру на экранчик пейджера абонента. Что-то типа прообраза СМС.

Ответить

Василий Лебедев

Alex
0

Итого: актуальные справки о состоянии дел в стране гуляют по кабинетам примерно 3-4 года, прежде чем попадут к Солнцеликому на стол.

Ответить

Шарль Перро

3

Один из участников встречи указал президенту, что курс «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) начинается в пятом классе из-за чего уязвимыми остаются учащиеся младших классов.

Ага. А ранние беременности и залеты в России потому, что основы православия проходят только с 4-класса. Первоклашки остаются уязвимыми.

Ответить

Dragan Velimirovic

2

Президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей.

И правильно не мог.

Ответить

Митя Простомолотов

2

Президент заявил, что не мог поверить в существование таких людей

НЕ факт что они и существуют

Ответить

InD1G0X .

1

Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова, как только понял, что дорога ему за решетку

Надеюсь и верю, что с ним когда-нибудь будет также

Ответить

Максим Шпилёв

0

Приходит к нему полиция, сразу чуть в штаны не наложил в буквальном смысле этого слова

Интересно посмотреть, когда к нему самому придут..с бутылкой

Ответить

theomism

0

- мда... ну... все сон, владимир владимирович

- все сон

- ом

- ом

Ответить

G0d GRL

0

посмотрел видео,для острого словца нужнл было еще блякать между слов

Ответить

Vladimir Galler

0
Ответить

ouxen

0

нужно запретить суицид

Ответить

черепашка

0

спосеба новой 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

0

Кстати. Не так давно мне в ВК написала девушка и пригласила "поиграть". Ну я типо согласился ради интереса, вдруг это одна из тех групп СМЭРТИ. 

Меня закинули в диалог, там было кучу разны людей, в основном фейки, поэтому возраст не мог узнать. 
Сразу мне написали, что выходить из "игры" досрочно нельзя, иначе мне будет плохо очень. Когда главная что-то писала, каждый отвечал прям моментально, общались на тему какую-то бредовую, я так и не понял что именно обсуждалось. Также в группе НЕЛЬЗЯ было молчать, ибо также могут наказать (как именно не описывалось). Ну т.е. я понимал, что это всё бред школьников, но стало жутковато и я просто от туда вышел так ничего и не написав)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Baza: житель Орехово-Зуева пожаловался на стендап-комика Александра Долгополова из-за оскорбления чувств верующих
Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.
160
Новости
Правительство России объявило новый состав. Полный список — кто ушёл и кто пришёл
Без Мединского, но с Шойгу и Лавровым на старых местах.
157
Новости
В хостеле в Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с кипятком
По данным СМИ, в сентябре 2019 года в этом же номере была аналогичная авария, но тогда никто не пострадал.
152
Популярное за три дня
Интернет и мемы
Короткая история о неудавшемся бизнесе и попытке вернуть деньги — в нескольких скриншотах
«Бизнес не пошёл, а теперь мне не на что жить. Я подсчитала, вы должны мне 200 тысяч рублей»
138
Интернет и мемы
Абсурд, ностальгия по 90-м и знакомые образы: почему YouTube-сериал «Внутри Лапенко» стал открытием рунета
Проект, за которым стоит театральный актёр и продакшн-студия Comedy Club, разошёлся на мемы, цитаты и гифки.
141
Интернет и мемы
[Данные удалены]
Аудио сделано с помощью @ChastushkiBot
22

Прямой эфир

George Weiller

СМИ: Главреда RT Маргариту…

ouxen

СМИ: Главреда RT Маргариту…

Дмитрий Кораблёв

Путин назвал «уродами» и…

черепашка

Путин назвал «уродами» и…

Андрей Галицкий

«Голливуд пусть даже не…

Илья Тимофеев

«Голливуд пусть даже не…

ouxen

Путин назвал «уродами» и…

Vladimir Galler

Путин назвал «уродами» и…

po_leen0m

Топ-10 трендов в дизайне…

Карина Мирзаева

«Голливуд пусть даже не…

Дмитрий Дубовик

Топ-10 трендов в дизайне…

G0d GRL

СМИ: Главреда RT Маргариту…

ouxen

Путин назвал «уродами» и…

Victor Ganin

Coca-Cola не откажется от…

G0d GRL

Путин назвал «уродами» и…

Заур Зауров

Жительница Чечни обратилась в…

Василий Лебедев

Путин назвал «уродами» и…

Московский

Путин назвал «уродами» и…

Илья ИзТартар

«Голливуд пусть даже не…

Aram Mirzoyants

Топ-10 трендов в дизайне…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]