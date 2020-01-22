Жители массово жалуются, что не могут даже лишний раз выйти на задний двор.

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​«Назальный рейнджер» Фото St.Croix Censory

Власти города Бессемер в штате Мичиган проголосовали за покупку устройства под названием «назальный рейнджер», предназначенного для поиска плантаций марихуаны. Таким образом чиновники намерены решить проблему неприятного запаха от растений, на который жалуются местные жители.

Устройство представляет собой ольфактометр и позволяет измерить и определить концентрацию запаха в воздухе. Полицейские уже прошли обучение по использованию устройства и намерены заняться поиском нелегальных домашних плантаций марихуаны.

Бессемер воняет. Вы можете чувствовать запах марихуаны повсюду. У нас есть люди, которые не могут посидеть на своём заднем дворе из-за запаха марихуаны соседей. Линда Нильсон член городского совета Бессемера

В Мичигане легализовали рекреационную марихуану в 2018 году, но это не значит, что любой может свободно её выращивать. Согласно закону, молодые люди старше 21 года могут вырастить до 12 растений марихуаны в своих домах с ограничением по 12 растений на одно место жительства.