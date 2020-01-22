Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Новости
Дамир Камалетдинов
150

Город в Мичигане приобрёл «искусственный нос», чтобы разобраться с запахом от плантаций марихуаны Материал редакции

Жители массово жалуются, что не могут даже лишний раз выйти на задний двор.

6 комментариев
В закладки
​«Назальный рейнджер» Фото St.Croix Censory

Власти города Бессемер в штате Мичиган проголосовали за покупку устройства под названием «назальный рейнджер», предназначенного для поиска плантаций марихуаны. Таким образом чиновники намерены решить проблему неприятного запаха от растений, на который жалуются местные жители.

Устройство представляет собой ольфактометр и позволяет измерить и определить концентрацию запаха в воздухе. Полицейские уже прошли обучение по использованию устройства и намерены заняться поиском нелегальных домашних плантаций марихуаны.

Бессемер воняет. Вы можете чувствовать запах марихуаны повсюду. У нас есть люди, которые не могут посидеть на своём заднем дворе из-за запаха марихуаны соседей.

Линда Нильсон
член городского совета Бессемера

В Мичигане легализовали рекреационную марихуану в 2018 году, но это не значит, что любой может свободно её выращивать. Согласно закону, молодые люди старше 21 года могут вырастить до 12 растений марихуаны в своих домах с ограничением по 12 растений на одно место жительства.

Жителям запрещено выращивать каннабис на улице: только в закрытых помещениях, которые не видны прохожим. Однако многие, видимо, злоупотребляют правилами, поэтому горожане столкнулись с проблемой неприятного запаха. С помощью «назального рейнджера» полицейские смогут вычислить местонахождения плантаций, пройдясь по улицам с устройством.

#сша

Новости
Подписан
Отписаться
СМИ: Главреда RT Маргариту Симоньян госпитализировали в НИИ им. Склифосовского
Симоньян госпитализировали в реанимацию Склифосовского. Прямо из администрации Путина, где она была на каком-то мероприятии.
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 137919, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Jan 2020 17:48:41 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 137919, "author_id": 50011, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/137919\/get","add":"\/comments\/137919\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/137919"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

dimap

3
Ответить

Nuke Iron

dimap
1

Опередил(

Ответить

Victor Vasiljev

0
Ответить

Alexander Balan

0
Ответить

Митя Простомолотов

0

Такую хуйбалду только по натуре можно было придумать

Ответить

kexitt

0

В смысле «воняет»... Оо

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Власти Китая подтвердили передачу неизвестного вируса от человека к человеку после смерти третьего заболевшего
ВОЗ объявила о созыве экстренного собрания.
148
Интернет и мемы
Абсурд, ностальгия по 90-м и знакомые образы: почему YouTube-сериал «Внутри Лапенко» стал открытием рунета
Проект, за которым стоит театральный актёр и продакшн-студия Comedy Club, разошёлся на мемы, цитаты и гифки.
141
Новости
Актрису Наталью Бочкарёву оштрафовали на 30 тысяч рублей за хранение наркотиков
Актрису задержали в сентябре 2019 года с пакетиком кокаина.
138
Популярное за три дня
Интернет и мемы
[Данные удалены]
Аудио сделано с помощью @ChastushkiBot
22
Интернет и мемы
Причина, по которой мы все ещё здесь
104
Интернет и мемы
47

Прямой эфир

Митя Простомолотов

Обсуждение: Разрезать книги на…

George Weiller

«Голливуд пусть даже не…

Volodya Nebilet

Прилетевшего из Шанхая в…

Сергей Васильев

Прилетевшего из Шанхая в…

glimpse unthinkable

Don't Fuck With Cats: как…

Дмитрий Орлов

Прилетевшего из Шанхая в…

Oleg Grakelo

Самое опасное животное на…

Дамир Камалетдинов

Прилетевшего из Шанхая в…

Дамир Камалетдинов

Прилетевшего из Шанхая в…

Александр Панфилов

Don't Fuck With Cats: как…

Alexandr Strijov

Обсуждение: Разрезать книги на…

Дмитрий Орлов

Прилетевшего из Шанхая в…

G0d GRL

Прилетевшего из Шанхая в…

Игорь Янович

Politico и WSJ: Трамп собрался…

Oldfag TV

Прилетевшего из Шанхая в…

Алексей Нездайминов

Путин назвал «уродами» и…

Евгений Мартынов

«Голливуд пусть даже не…

Хан Теодор V

Прилетевшего из Шанхая в…

kexitt

Город в Мичигане приобрёл…

badkid

«Голливуд пусть даже не…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]