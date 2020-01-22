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Roman Persianinov
2071

В Китае от нового вируса умерли 17 человек. Количество заболевших увеличилось до 444 Материал редакции

Ещё два дня назад число умерших от заболевания составляло три человека.

44 комментария
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Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17 человек. Общее число заболевших в провинции в Китае выросло до 444 человек, пишет издание China Daily со ссылкой на данные местной власти. По другим данным, количество заболевших превысило 540 человек.

Судя по информации Reuters, число заболевших растёт стремительно — во вторник, 21 января, количество больных составляло около 300 человек. Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус передаётся от человека к человеку. Способ передачи не уточнялся.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Как пишет NRP, пока все смерти от болезни зафиксированы только в Китае.

В ответ на ситуацию в Роспотребнадзоре начали разработку вакцины против вируса, а руководитель ведомства Анна Попова заверила, что угроза распространения заболевания в России минимизирована.

В тот же день, 22 января, «Интерфакс» со ссылкой на главврача Боткинской больницы Петербурга сообщил о госпитализации двух человек из аэропорта «Пулково», прибывших из Шанхая. Это гражданин РФ и Китая. На момент написания заметки у них подтвердили лишь ОРВИ.

Baza опубликовала кадры госпитализации одного из пассажиров из аэропорта. На фото видно, что врачи одеты в защитные костюмы, а носилки закрыты воздухонепроницаемым куполом.

Baza

Экстренное заседание ВОЗ из-за неизвестного коронавируса назначено на 23 января.

#новости #китай #россия #заболевания

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44 комментария
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Denis Levin

4

Если честно, то это уже страшно становится, была 1 женщина, потом 6 человек, уже 14, копец какой то, а мы то рядом с Китаем находимся, и чего нам ждать? Ужас, реально становится страшно

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Эдуард Гладышев

Denis
19

Дед обещал русским рай

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Danila Romanov

Эдуард
2

Но только от ядерного взрыва. Про вирусы ничего не было сказано.

Ответить

Сергей Рязанцев

Danila
0

Ну, надо же с чего-то начинать

Ответить

Danila Romanov

Сергей
0

Можно трупы кремировать ядерным взрывом. Может сработает.

Ответить

George Weiller

Сергей
0

Нужно же, ради чего запускать

Ответить

dimap

Danila
0

Будет много заболевших, будет и ядерный взрыв. Ну серьёзно, это ж во всех фильмах/играх про заражения такой сценарий

Ответить

Роман Новиков

Эдуард
0

@Ded Pihto подтверди

Ответить

Илья ИзТартар

Denis
1

2020 год, понятие "рядом" весьма относительно. Словно люди пешком границы пересекают.

Ответить

G0d GRL

Denis
0

Да не бзди, чуть что пиздуешь где плотность людей поменьше,руки мой,с другими не общайся,затарься антибиотиками и стимуляторами на всякий случай и будет шанс подольше продержаться.Самое главное первую волну инфецированных пережить

Ответить

Андрей Коршев

7

Кагоцелом затариться что ли

Ответить

Dragan Velimirovic

Андрей
5

Анафероном

Ответить

Андрей Коршев

Dragan
1

Меняемся на арбидол?

Ответить

jname

Андрей
2

Оциллококцинум топчик

Ответить

Дмитрий Орлов

4

Пидорасы-китайцы – корень всех мировых бед. 

Ответить

DESAAD LXI

Дмитрий
0

А как же шумеры? 

Ответить

Vladimir Galler

DESAAD
0

Окей, шумер

Ответить

Эдуард Гладышев

Дмитрий
–1

Да всмысле, а как же евреи?

Ответить

Дмитрий Орлов

Эдуард
–1

Евреи и китайцы – братья на век

Ответить

Унылый Лось

Дмитрий
1

Да что вы такое говорите?

Ответить

Дмитрий Орлов

1

Таиланде, Японии. Южной

Запятая вместо точки

Ответить

Roman Persianinov

Дмитрий
4

Жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

Roman
2

@Александр Хнычков забань @Roman Persianinov за преследование меня фразой жаль

Ответить

пепси

Дмитрий
3

Жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

пепси
1

Похуй, ты не еблан из редакции

Ответить

пепси

Дмитрий
3

Я еблан

Ответить

Унылый Лось

пепси
4

Жаль

Ответить

Сергей Рязанцев

пепси
2

Ну еблан и еблан

Ответить

Дмитрий Орлов

пепси
2

@Вахтёр TJ оскорбление самого себя

Ответить

Андрей Коршев

Дмитрий
3

а жаль

Ответить

Сергей Рязанцев

Дмитрий
3

Жаль

Ответить

Дмитрий Орлов

Roman
–1

Ну и нахуя ты это высрал

Ответить

Ярослав

2

А в чем паника, собственно?

Каждые 3-4 года %животноенейм% грипп, из Китая, выпиливает пару сотен человек. Смертность от привычных уже штаммов + смерть от осложнений, уносит ежегодно 300к+ человек.

Ответить

Олег Крылов

2

Получил сегодня посылку с алишки, если начну помирать, буду вести тут предсмертный блог, подписывайтесь на мой телеграм канал

Ответить

DESAAD LXI

Олег
0

Держи в курсе тут, телеги нет.

#олегкрыловживи

Ответить

Ноу Нейм

Олег
0

Послезавтра тоже приедет. Помолюсь 

Ответить

Орзэмэс Мирзов

1

Уезжаю в аул

Ответить

Дмитрий Орлов

Орзэмэс
3

Уезжай в Казахстан

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Амир Аль-Мопеди

Дмитрий
0
Ответить

DESAAD LXI

1

Жутковато конечно, напоминает начало фильмов ужасов. Перун, если слышишь , сделай так чтобы я был героем сериала "последний мужик на земле", а не героем world war z. 

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Kyler

1

<a href="">данным</a>

Ага

Ответить

Roman Persianinov

Kyler
0

Спасиб

Ответить

Роман Новиков

0

Ждём

Ответить

Иван Иванов

0

Наверное какой нибудь очередной "гениальный" китайский ученый что то напортачил.

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