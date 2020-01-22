Ещё два дня назад число умерших от заболевания составляло три человека.

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Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17 человек. Общее число заболевших в провинции в Китае выросло до 444 человек, пишет издание China Daily со ссылкой на данные местной власти. По другим данным, количество заболевших превысило 540 человек.

Судя по информации Reuters, число заболевших растёт стремительно — во вторник, 21 января, количество больных составляло около 300 человек. Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус передаётся от человека к человеку. Способ передачи не уточнялся.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Как пишет NRP, пока все смерти от болезни зафиксированы только в Китае.

В ответ на ситуацию в Роспотребнадзоре начали разработку вакцины против вируса, а руководитель ведомства Анна Попова заверила, что угроза распространения заболевания в России минимизирована.

В тот же день, 22 января, «Интерфакс» со ссылкой на главврача Боткинской больницы Петербурга сообщил о госпитализации двух человек из аэропорта «Пулково», прибывших из Шанхая. Это гражданин РФ и Китая. На момент написания заметки у них подтвердили лишь ОРВИ.

Baza опубликовала кадры госпитализации одного из пассажиров из аэропорта. На фото видно, что врачи одеты в защитные костюмы, а носилки закрыты воздухонепроницаемым куполом.