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Ещё два дня назад число умерших от заболевания составляло три человека.
Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, увеличилось до 17 человек. Общее число заболевших в провинции в Китае выросло до 444 человек, пишет издание China Daily со ссылкой на данные местной власти. По другим данным, количество заболевших превысило 540 человек.
Судя по информации Reuters, число заболевших растёт стремительно — во вторник, 21 января, количество больных составляло около 300 человек. Ранее Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила, что вирус передаётся от человека к человеку. Способ передачи не уточнялся.
Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Как пишет NRP, пока все смерти от болезни зафиксированы только в Китае.
В ответ на ситуацию в Роспотребнадзоре начали разработку вакцины против вируса, а руководитель ведомства Анна Попова заверила, что угроза распространения заболевания в России минимизирована.
В тот же день, 22 января, «Интерфакс» со ссылкой на главврача Боткинской больницы Петербурга сообщил о госпитализации двух человек из аэропорта «Пулково», прибывших из Шанхая. Это гражданин РФ и Китая. На момент написания заметки у них подтвердили лишь ОРВИ.
Baza опубликовала кадры госпитализации одного из пассажиров из аэропорта. На фото видно, что врачи одеты в защитные костюмы, а носилки закрыты воздухонепроницаемым куполом.
Экстренное заседание ВОЗ из-за неизвестного коронавируса назначено на 23 января.
Если честно, то это уже страшно становится, была 1 женщина, потом 6 человек, уже 14, копец какой то, а мы то рядом с Китаем находимся, и чего нам ждать? Ужас, реально становится страшно
Дед обещал русским рай
Но только от ядерного взрыва. Про вирусы ничего не было сказано.
Ну, надо же с чего-то начинать
2020 год, понятие "рядом" весьма относительно. Словно люди пешком границы пересекают.
Кагоцелом затариться что ли
Анафероном
Пидорасы-китайцы – корень всех мировых бед.
А как же шумеры?
Да всмысле, а как же евреи?
Евреи и китайцы – братья на век
Таиланде, Японии. Южной
Запятая вместо точки
@Александр Хнычков забань @Roman Persianinov за преследование меня фразой жаль
Похуй, ты не еблан из редакции
А в чем паника, собственно?
Каждые 3-4 года %животноенейм% грипп, из Китая, выпиливает пару сотен человек. Смертность от привычных уже штаммов + смерть от осложнений, уносит ежегодно 300к+ человек.
Получил сегодня посылку с алишки, если начну помирать, буду вести тут предсмертный блог, подписывайтесь на мой телеграм канал
Уезжаю в аул
Жутковато конечно, напоминает начало фильмов ужасов. Перун, если слышишь , сделай так чтобы я был героем сериала "последний мужик на земле", а не героем world war z.
Наверное какой нибудь очередной "гениальный" китайский ученый что то напортачил.