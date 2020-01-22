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Дамир Камалетдинов
1631

Глава «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций компании — это 4% принадлежащих ему ценных бумаг Материал редакции

Учитывая стоимость ценных бумаг, он может выручить около 90 миллионов долларов.

31 комментарий
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Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций компании. Он намерен постепенно проводить продажу ценных бумаг в течение всего 2020 года, чтобы минимизировать воздействие на рынок. Об этом говорится в заявлении «Яндекса», отправленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Решение о продаже в документе объяснили «долгосрочной стратегией» Воложа по диверсификации активов и ликвидности. По состоянию на вечер 22 января на бирже NASDAQ акции «Яндекса» стоили по 45 долларов за штуку, поэтому глава компании может выручить 90 миллионов долларов от продажи.

Волож намерен продать 2 029 580 акций класса «А», в документе говорится, что это лишь «небольшая доля» в его владении. По данным Reuters, речь идёт о продаже 4% принадлежащих основателю «Яндекса» ценных бумаг.

Согласно заявлению «Яндекса» в КЦБ, Волож владеет 456 тысячами неголосующих акций класса «А», а также опционами на покупку ещё 150 тысяч акций класса «А» до 2021 года. Кроме того, его траст LASTAR владеет 32,2 миллионами голосующих акций класса «B». Таким образом он контролирует 48,6% ценных бумаг, имеющих право голоса и 9,9% акционерного капитала компании.

По уставу «Яндекса», акции класса «B» нельзя передавать по наследству или передавать третьим лицам. Однако их можно сконвертировать для продажи в акции класса «А» по курсу один к одному, но в этом случае акционер теряет часть голосующей доли.

Судя по всему, Волож намерен продать все имеющиеся у него неголосующие акции класса «А», а также 1,4 миллиона акций класса «B» после конвертации. Глава «Яндекса» намерен продавать не более 8,3 тысяч ценных бумаг в день в течение года — это 0,01% среднего объёма торгов акций на NASDAQ за последний месяц.

После продажи ценных бумаг Волож и его семья всё ещё будут владеть 30,8 миллионами акций класса «B». Это равносильно 9,3% всего акционерного капитала «Яндекса» и 47,2% всех голосующих акций: то есть глава компании лишится 1,4% ценных бумаг с правом голоса.

В ноябре 2019 года «Яндекс» утвердил новую корпоративную структуру. Компания решила создать Фонд общественных интересов, который получил часть управленческих функций, в том числе временно отстранить гендиректора. Организация также получила от «Сбербанка» «золотую акцию» нидерландской Yandex N.V, которая позволяет блокировать покупку значительной части активов компании.

Частью изменений стала обязательство Воложа и его семейного траста не продавать 30,6 миллионов акций класса «B» до января 2022 года — это 95% всей голосующей доли главы «Яндекса». До этого времени он сможет продать максимум 4,4% ценных бумаг с правом голоса.

#яндекс #новости #бизнес

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31 комментарий
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Stan Majors

6

Мальтиец продает акции нидерландской фирмы, нам какое дело

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Дамир Камалетдинов

Stan
15

так бы и написал: ну продаст и продаст

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Илюхер XXIX

Дамир
0

А откуда это пошло сейчас?

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Александра Хотимченко

Илюхер
0

Татьяныч так сказал)

Ответить

Илюхер XXIX

Александра
0

Как именно? Про что?

Ответить

Александра

Илюхер
0

На ютубе у него влог посмотри там) 

Ответить

ouxen

Stan
0

патриот рашки, действует по налаженной схеме

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Эдуард Гладышев

5

Всем привет, я новый редактор TJornal. 👋

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Ruslan Sviridov

Эдуард
10

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Узнаю редакторский почерк, тебе можно доверять

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Дамир Камалетдинов

Ruslan
0

Узнаю свой почерк

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Дамир Камалетдинов

Эдуард
0

Не верьте этому человеку

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ouxen

Дамир
8

нет, звучит убедительно

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Эдуард Гладышев

Дамир
3

Мамой клянусь

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Дитковский

Эдуард
1

Блядь ты так не пугай, я уже хотел жалобу отправлять (да я ебаная крыса)

Ответить

Московский

Эдуард
0

Спасибо, написал в Сбербанк заявление о мошенничестве

Ответить

Эдуард Гладышев

Московский
1

@Вахтёр TJ срочно принимайте меры, сейчас наш единственный счёт заблокируют

Ответить

Дмитрий Орлов

4

Крысы бегут с корабля

Ответить

G0d GRL

Дмитрий
4

Многие будут уходить в кеш перед грядущей рецессией

Ответить

the.nightmarez

–1

 Глава «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций

Сам себе начальник Михайл Макаров купит две шавермы

Ответить

Дмитрий Орлов

the.nightmarez
8

А мог накопить на макбук

Ответить

the.nightmarez

Дмитрий
4

Сорвался

Ответить

Илюхер XXIX

1

понял, что без лихачевской пропаганды яндекс не сможет быть успешным

Ответить

Сергей Рязанцев

Илюхер
4

Лихачев: почему я вывожу все акции из Воложа

Ответить

Тимур Петров

1

Видел инфу (не знаю насколько она достоверна) что к 2022 году Волож избавится от акций, это одно из условий сбера. 

Ответить

Александра Хотимченко

Тимур
0

Пидерасты 

Ответить

Тимур Петров

Александра
0

Почему? Он предприниматель и делает что хочет.

Это скорее звоночек для акционеров, не есть хорошо, когда лидер избавляется потихоньку от своей компании. 

Ответить

ouxen

0

готовится свалить на свою новую родину падонок

Ответить

Nikita Sigachev

ouxen
1

Вокруг одни предатели.

Ответить

ouxen

Nikita
0

нет, вокруг иностранные агенты

Ответить

Дитковский

0

Хочу купить акций комитета стоимостью 2 года подписок. Думаю столько осталось до появления чебурнета

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Mezzo Deesa

0

Ну усы и усы

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