Учитывая стоимость ценных бумаг, он может выручить около 90 миллионов долларов.

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Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций компании. Он намерен постепенно проводить продажу ценных бумаг в течение всего 2020 года, чтобы минимизировать воздействие на рынок. Об этом говорится в заявлении «Яндекса», отправленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Решение о продаже в документе объяснили «долгосрочной стратегией» Воложа по диверсификации активов и ликвидности. По состоянию на вечер 22 января на бирже NASDAQ акции «Яндекса» стоили по 45 долларов за штуку, поэтому глава компании может выручить 90 миллионов долларов от продажи.

Волож намерен продать 2 029 580 акций класса «А», в документе говорится, что это лишь «небольшая доля» в его владении. По данным Reuters, речь идёт о продаже 4% принадлежащих основателю «Яндекса» ценных бумаг.

Согласно заявлению «Яндекса» в КЦБ, Волож владеет 456 тысячами неголосующих акций класса «А», а также опционами на покупку ещё 150 тысяч акций класса «А» до 2021 года. Кроме того, его траст LASTAR владеет 32,2 миллионами голосующих акций класса «B». Таким образом он контролирует 48,6% ценных бумаг, имеющих право голоса и 9,9% акционерного капитала компании.

По уставу «Яндекса», акции класса «B» нельзя передавать по наследству или передавать третьим лицам. Однако их можно сконвертировать для продажи в акции класса «А» по курсу один к одному, но в этом случае акционер теряет часть голосующей доли.

Судя по всему, Волож намерен продать все имеющиеся у него неголосующие акции класса «А», а также 1,4 миллиона акций класса «B» после конвертации. Глава «Яндекса» намерен продавать не более 8,3 тысяч ценных бумаг в день в течение года — это 0,01% среднего объёма торгов акций на NASDAQ за последний месяц.

После продажи ценных бумаг Волож и его семья всё ещё будут владеть 30,8 миллионами акций класса «B». Это равносильно 9,3% всего акционерного капитала «Яндекса» и 47,2% всех голосующих акций: то есть глава компании лишится 1,4% ценных бумаг с правом голоса.

В ноябре 2019 года «Яндекс» утвердил новую корпоративную структуру. Компания решила создать Фонд общественных интересов, который получил часть управленческих функций, в том числе временно отстранить гендиректора. Организация также получила от «Сбербанка» «золотую акцию» нидерландской Yandex N.V, которая позволяет блокировать покупку значительной части активов компании.