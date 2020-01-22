Прямой эфир
Учитывая стоимость ценных бумаг, он может выручить около 90 миллионов долларов.
Основатель и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций компании. Он намерен постепенно проводить продажу ценных бумаг в течение всего 2020 года, чтобы минимизировать воздействие на рынок. Об этом говорится в заявлении «Яндекса», отправленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Решение о продаже в документе объяснили «долгосрочной стратегией» Воложа по диверсификации активов и ликвидности. По состоянию на вечер 22 января на бирже NASDAQ акции «Яндекса» стоили по 45 долларов за штуку, поэтому глава компании может выручить 90 миллионов долларов от продажи.
Волож намерен продать 2 029 580 акций класса «А», в документе говорится, что это лишь «небольшая доля» в его владении. По данным Reuters, речь идёт о продаже 4% принадлежащих основателю «Яндекса» ценных бумаг.
Согласно заявлению «Яндекса» в КЦБ, Волож владеет 456 тысячами неголосующих акций класса «А», а также опционами на покупку ещё 150 тысяч акций класса «А» до 2021 года. Кроме того, его траст LASTAR владеет 32,2 миллионами голосующих акций класса «B». Таким образом он контролирует 48,6% ценных бумаг, имеющих право голоса и 9,9% акционерного капитала компании.
По уставу «Яндекса», акции класса «B» нельзя передавать по наследству или передавать третьим лицам. Однако их можно сконвертировать для продажи в акции класса «А» по курсу один к одному, но в этом случае акционер теряет часть голосующей доли.
Судя по всему, Волож намерен продать все имеющиеся у него неголосующие акции класса «А», а также 1,4 миллиона акций класса «B» после конвертации. Глава «Яндекса» намерен продавать не более 8,3 тысяч ценных бумаг в день в течение года — это 0,01% среднего объёма торгов акций на NASDAQ за последний месяц.
После продажи ценных бумаг Волож и его семья всё ещё будут владеть 30,8 миллионами акций класса «B». Это равносильно 9,3% всего акционерного капитала «Яндекса» и 47,2% всех голосующих акций: то есть глава компании лишится 1,4% ценных бумаг с правом голоса.
В ноябре 2019 года «Яндекс» утвердил новую корпоративную структуру. Компания решила создать Фонд общественных интересов, который получил часть управленческих функций, в том числе временно отстранить гендиректора. Организация также получила от «Сбербанка» «золотую акцию» нидерландской Yandex N.V, которая позволяет блокировать покупку значительной части активов компании.
Частью изменений стала обязательство Воложа и его семейного траста не продавать 30,6 миллионов акций класса «B» до января 2022 года — это 95% всей голосующей доли главы «Яндекса». До этого времени он сможет продать максимум 4,4% ценных бумаг с правом голоса.
Мальтиец продает акции нидерландской фирмы, нам какое дело
А откуда это пошло сейчас?
Татьяныч так сказал)
Как именно? Про что?
Всем привет, я новый редактор TJornal. 👋
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дескриминации
Узнаю редакторский почерк, тебе можно доверять
Мамой клянусь
Блядь ты так не пугай, я уже хотел жалобу отправлять (да я ебаная крыса)
Спасибо, написал в Сбербанк заявление о мошенничестве
@Вахтёр TJ срочно принимайте меры, сейчас наш единственный счёт заблокируют
Крысы бегут с корабля
Глава «Яндекса» Аркадий Волож продаст два миллиона акций
Сам себе начальник Михайл Макаров купит две шавермы
А мог накопить на макбук
понял, что без лихачевской пропаганды яндекс не сможет быть успешным
Видел инфу (не знаю насколько она достоверна) что к 2022 году Волож избавится от акций, это одно из условий сбера.
Пидерасты
Почему? Он предприниматель и делает что хочет.
Это скорее звоночек для акционеров, не есть хорошо, когда лидер избавляется потихоньку от своей компании.
готовится свалить на свою новую родину падонок
Вокруг одни предатели.
Хочу купить акций комитета стоимостью 2 года подписок. Думаю столько осталось до появления чебурнета