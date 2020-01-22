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Дамир Камалетдинов
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Власти США усомнились в способности Telegram запустить обещанную блокчейн-платформу TON Материал редакции

По словам американского регулятора, продукт не готов к запуску, а инвесторы разочаровываются в проекте.

27 комментариев
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) усомнилась в способности Telegram запустить блокчейн-платформу, на которую компания собрала 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Регулятор считает, что нет никаких доказательств готовности TON к запуску. Об этом говорится в судебном меморандуме КЦБ, на который обратило внимание The Bell.

В документе ставится под сомнение готовность TON: регулятор считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует обещаниям авторов из документов, которые предлагали инвесторам. К такому выводу КЦБ пришла на основе мнений экспертов, которые приведены в отдельной бумаге вместе с негативными публикациями о платформе в СМИ — в одной из них проект назвали «$600 миллионов TON дерьма».

По мнению опрошенных КЦБ экспертов, Telegram решил создать более быструю систему транзакций, чем Visa и Mastercard, но решения команды уже устарели. В документе подчёркивается, что компания не показала результаты инвесторам или регулятору: существует лишь техническая документация.

При этом в ведомстве не отрицают, что у Telegram есть опыт создания сложных сервисов. Однако отмечается, что до этого разработчики не занимались блокчейн-проектами.

Кроме того, инвесторам обещали возможность продать Gram за фиатные деньги, но Telegram не договорилась об этом ни с одной из крупных бирж и неясно, как она собралась выполнить обещание. Нет также и информации о списке партнёров, которые будут продавать что-либо за Gram и неясно, какие сервисы будут доступны на старте.

Команда Telegram планировала создать 50 сервисов, в том числе TON Storage, TON Proxy и TON VPN, но статус их готовности неизвестен. Опрошенный КЦБ эксперт считает, что только 8 проектов из списка теоретически реализуемы.

Как отметили на The Bell со ссылкой на собеседников, близких к ситуации, блокчейн-проект Telegram существует. По мнению источников издания, платформу могли запустить в срок, если бы КЦБ не добилась судебного запрета.

Конфликт властей США и Telegram длится уже несколько месяцев. Изначально претензии заключались в нарушении закона о ценных бумагах: американский регулятор утверждал, что компания продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, а Telegram сравнивала токены с обычной валютой.

В начале января КЦБ допросила Павла Дурова о создании TON, сборе инвестиций и тратах средств. На 26 февраля намечено первое судебное заседание по делу, но стороны просили ускорить процесс.

#telegram #сша #дуров #новости #деньги

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27 комментариев
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Yaroslav Maltsev

10

«$600 миллионов TON дерьма».

Экий каламбур.

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Jack Art

9

Такое ощущение, что SEC отрабатывают чей-то заказ. Уже не знают до чего доебаться и тупо пытаются слить репутацию проекту.

И, кстати, заголовок не совсем корректный
Комиссия по ценным бумагам и биржам ≠ Власти США

Ответить

Дамир Камалетдинов

Jack
–1

Мы всегда называем ведомство ёмким «Власти США», когда его полное написание слишком длинное и не даёт понимания значимости. И так как это государственный регулятор, то формально это американские власти

Ответить

Jack Art

Дамир
3

А как бы для этой новости ваш заголовок тогда звучал?

Власти США разрешили Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию по иску властей США

Суд в США разрешил Telegram не раскрывать…
Сторона защиты к 9 января должна предоставить подтверждение тому, что указанные банковские записи…
tass.ru
Ответить

Дамир Камалетдинов

Jack
0

суд это независимый орган

Ответить

Jack Art

Дамир
0

суд это независимый орган власти США

Ответить

Дамир

Jack
2

что не отменяет того, что суд само по себе ёмкое и понятное слово в заголовке, а Комиссия по ценным бумагам и биржам США — нет

Ответить

Ruslan Sviridov

7

Ну тип при всём уважении это уже не их собачье дело. Вы судитесь по какому вопросу с телегой, техническому или правовому? Докажите что грам это ценные бумаги, а не цифровая валюта или не суйте палки в колёса.

*Ооооо, фанбоя Дурова порвало*

Ответить

Иван Семёныч

Ruslan
0

Тут ещё вопрос, есть ли в американском законодательстве такое понятие «цифровая валюта»

Ответить

Сергей Васильев

4

От таких дерзких высказываний адепты Дурова поперхнулись целительной мочой.

Ответить

Artyom Sidorov

1

По словам американского регулятора, продукт не готов к запуску, а Дед доволен проектом.

Ответить

Spider Man

1

Если честно, то я вообще совершенно не понял, какого хрена американский финансовый регулятор, занимается оценочными суждениями об уровне продукта. Ну серьезно, это вообще в их компетенции? Со стороны это выглядит, как повод просто снова доебаться, когда доебываться уже больше не до чего.

Ну как гопники окружили телеграм. Ты с какого района? С нашего? Ааа, чё слушаешь? Лепса слушаешь, хм. А чё лысый, пидор что ли?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spider
0

я полагаю, что это совершенно рядовая часть подготовки к суду: чтобы выдвинуть аргументы против TON им же сначала нужно понять, что такое TON, да и в целом собрать как можно больше информации в пользу своей позиции

Ответить

Spider Man

Spider
0

Так и представил, как SEC докапывается и до других компаний. 

Илон Маск пообещал пилотируемые пилоты на Марс через 15 лет? Полюбасу наёбывает инвесторов, такого никто никогда не реализовывал. Хоть у команды Маска и были успешные проекты, но мы думаем это невозможно. Арестовываем счета, банкротим SpaceX.

IBM разрабатывае квантовый компьютер на 1000 кубитов? Сказки фантастов. Срочно встаем на защиту инвесторов, весь совет директоров в тюрьму.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spider
0

Просто так до обещаний не докапываются, а когда вступаешь в конфликт, тогда да. И до Маска тоже докапывались за твит: они тогда только начали копать и заявили почти сразу, что он по приколу эту цифру в 420 долларов за акцию назвал, но он тогда одумался и пошёл на мировую. Но даже так этот прикол обошёлся ему в 40 миллионов баксов и потерю места в совете директоров — очень недешёвый юмор

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Stan Majors

–1

Мстят старшему брату за победы на олимпиадах по программированию

Ответить

Сергей Васильев

Stan
1

За победу на выставке домашних котодевочек

Ответить

Прекрасен, как Иисус

0
Ответить

Эдуард Гладышев

0

Регулятор считает, что нет никаких доказательств готовности TON к запуску.

 
Их что, в Гугле забанили?

https://test.ton.org/
https://test.ton.org/
test.ton.org
Ответить

Eugene Khashin

Эдуард
0

реф? Оо

Ответить

Eldar

0

зе беллу в данной ситуации веришь больше.

Ответить

Kyler

0

Кстати, я тоже стал думать, что они ничего не успели и были рады запрету запуска ...

Ответить

Игорь Янович

Kyler
0

ИМЕННО! зато сейчас паша может выйти АБСОЛЮТНО чистеньким из воды и если на него что-то будут говорить, заявить - так я тут не при делах, во всём виноват КЦБ, это они мол этакие гады и помешали нам выкатить тон, а так он был готов уже на 99%

Ответить

Artem Droshnev

0

.

Ответить

ouxen

0

наконец то вывели на чистую воду, теперь не отвертится

Ответить

Artem Droshnev

0

..

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Иван Семёныч

0

Так надо было больше инвестиций принимать от американских партнёров, да на лоббистов тратиться. Там тоже просто так никто не шевелится.

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