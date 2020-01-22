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По словам американского регулятора, продукт не готов к запуску, а инвесторы разочаровываются в проекте.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) усомнилась в способности Telegram запустить блокчейн-платформу, на которую компания собрала 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Регулятор считает, что нет никаких доказательств готовности TON к запуску. Об этом говорится в судебном меморандуме КЦБ, на который обратило внимание The Bell.
В документе ставится под сомнение готовность TON: регулятор считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует обещаниям авторов из документов, которые предлагали инвесторам. К такому выводу КЦБ пришла на основе мнений экспертов, которые приведены в отдельной бумаге вместе с негативными публикациями о платформе в СМИ — в одной из них проект назвали «$600 миллионов TON дерьма».
По мнению опрошенных КЦБ экспертов, Telegram решил создать более быструю систему транзакций, чем Visa и Mastercard, но решения команды уже устарели. В документе подчёркивается, что компания не показала результаты инвесторам или регулятору: существует лишь техническая документация.
При этом в ведомстве не отрицают, что у Telegram есть опыт создания сложных сервисов. Однако отмечается, что до этого разработчики не занимались блокчейн-проектами.
Кроме того, инвесторам обещали возможность продать Gram за фиатные деньги, но Telegram не договорилась об этом ни с одной из крупных бирж и неясно, как она собралась выполнить обещание. Нет также и информации о списке партнёров, которые будут продавать что-либо за Gram и неясно, какие сервисы будут доступны на старте.
Команда Telegram планировала создать 50 сервисов, в том числе TON Storage, TON Proxy и TON VPN, но статус их готовности неизвестен. Опрошенный КЦБ эксперт считает, что только 8 проектов из списка теоретически реализуемы.
Как отметили на The Bell со ссылкой на собеседников, близких к ситуации, блокчейн-проект Telegram существует. По мнению источников издания, платформу могли запустить в срок, если бы КЦБ не добилась судебного запрета.
Конфликт властей США и Telegram длится уже несколько месяцев. Изначально претензии заключались в нарушении закона о ценных бумагах: американский регулятор утверждал, что компания продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, а Telegram сравнивала токены с обычной валютой.
В начале января КЦБ допросила Павла Дурова о создании TON, сборе инвестиций и тратах средств. На 26 февраля намечено первое судебное заседание по делу, но стороны просили ускорить процесс.
Такое ощущение, что SEC отрабатывают чей-то заказ. Уже не знают до чего доебаться и тупо пытаются слить репутацию проекту.
И, кстати, заголовок не совсем корректный
Комиссия по ценным бумагам и биржам ≠ Власти США
А как бы для этой новости ваш заголовок тогда звучал?
Власти США разрешили Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию по иску властей США
Ну тип при всём уважении это уже не их собачье дело. Вы судитесь по какому вопросу с телегой, техническому или правовому? Докажите что грам это ценные бумаги, а не цифровая валюта или не суйте палки в колёса.
*Ооооо, фанбоя Дурова порвало*
Тут ещё вопрос, есть ли в американском законодательстве такое понятие «цифровая валюта»
От таких дерзких высказываний адепты Дурова поперхнулись целительной мочой.
По словам американского регулятора, продукт не готов к запуску, а Дед доволен проектом.
Если честно, то я вообще совершенно не понял, какого хрена американский финансовый регулятор, занимается оценочными суждениями об уровне продукта. Ну серьезно, это вообще в их компетенции? Со стороны это выглядит, как повод просто снова доебаться, когда доебываться уже больше не до чего.
Ну как гопники окружили телеграм. Ты с какого района? С нашего? Ааа, чё слушаешь? Лепса слушаешь, хм. А чё лысый, пидор что ли?
Так и представил, как SEC докапывается и до других компаний.
Илон Маск пообещал пилотируемые пилоты на Марс через 15 лет? Полюбасу наёбывает инвесторов, такого никто никогда не реализовывал. Хоть у команды Маска и были успешные проекты, но мы думаем это невозможно. Арестовываем счета, банкротим SpaceX.
IBM разрабатывае квантовый компьютер на 1000 кубитов? Сказки фантастов. Срочно встаем на защиту инвесторов, весь совет директоров в тюрьму.
Мстят старшему брату за победы на олимпиадах по программированию
Регулятор считает, что нет никаких доказательств готовности TON к запуску.
Их что, в Гугле забанили?
Кстати, я тоже стал думать, что они ничего не успели и были рады запрету запуска ...
ИМЕННО! зато сейчас паша может выйти АБСОЛЮТНО чистеньким из воды и если на него что-то будут говорить, заявить - так я тут не при делах, во всём виноват КЦБ, это они мол этакие гады и помешали нам выкатить тон, а так он был готов уже на 99%
Так надо было больше инвестиций принимать от американских партнёров, да на лоббистов тратиться. Там тоже просто так никто не шевелится.