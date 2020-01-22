По словам американского регулятора, продукт не готов к запуску, а инвесторы разочаровываются в проекте.

В закладки

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦБ) усомнилась в способности Telegram запустить блокчейн-платформу, на которую компания собрала 1,7 миллиарда долларов инвестиций. Регулятор считает, что нет никаких доказательств готовности TON к запуску. Об этом говорится в судебном меморандуме КЦБ, на который обратило внимание The Bell.

В документе ставится под сомнение готовность TON: регулятор считает, что если Telegram и сделала какой-то продукт, то он не соответствует обещаниям авторов из документов, которые предлагали инвесторам. К такому выводу КЦБ пришла на основе мнений экспертов, которые приведены в отдельной бумаге вместе с негативными публикациями о платформе в СМИ — в одной из них проект назвали «$600 миллионов TON дерьма».

По мнению опрошенных КЦБ экспертов, Telegram решил создать более быструю систему транзакций, чем Visa и Mastercard, но решения команды уже устарели. В документе подчёркивается, что компания не показала результаты инвесторам или регулятору: существует лишь техническая документация.

При этом в ведомстве не отрицают, что у Telegram есть опыт создания сложных сервисов. Однако отмечается, что до этого разработчики не занимались блокчейн-проектами.

Кроме того, инвесторам обещали возможность продать Gram за фиатные деньги, но Telegram не договорилась об этом ни с одной из крупных бирж и неясно, как она собралась выполнить обещание. Нет также и информации о списке партнёров, которые будут продавать что-либо за Gram и неясно, какие сервисы будут доступны на старте.

Команда Telegram планировала создать 50 сервисов, в том числе TON Storage, TON Proxy и TON VPN, но статус их готовности неизвестен. Опрошенный КЦБ эксперт считает, что только 8 проектов из списка теоретически реализуемы.

Как отметили на The Bell со ссылкой на собеседников, близких к ситуации, блокчейн-проект Telegram существует. По мнению источников издания, платформу могли запустить в срок, если бы КЦБ не добилась судебного запрета.

Конфликт властей США и Telegram длится уже несколько месяцев. Изначально претензии заключались в нарушении закона о ценных бумагах: американский регулятор утверждал, что компания продавала под видом криптовалюты ценные бумаги, а Telegram сравнивала токены с обычной валютой.