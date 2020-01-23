Этим решением московской лаборатории запретили любую работу с допинг-пробами.

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови. Об этом говорится на сайте организации.

Московской лаборатории запретили делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена. Решение вступило в силу в момент публикации, оно будет действовать до окончания «дисциплинарного разбирательства», которое проведёт независимый комитет.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал это решение предсказуемым. Он рассказал, что теперь пробы будут отправлять в зарубежные лаборатории и это не потребует дополнительных средств.

Это не первый раз, когда лицензию Московской антидопинговой лаборатории приостанавливают: в 2015 году WADA отозвало полную аккредитацию после того, как России выдвинули обвинения в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензию частично вернули.