Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
177

WADA приостановило лицензию Московской антидопинговой лаборатории до окончания «дисциплинарного разбирательства» Материал редакции

Этим решением московской лаборатории запретили любую работу с допинг-пробами.

0 Обсудить
В закладки

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно лишило Московскую антидопинговую лабораторию лицензии на тестирование крови. Об этом говорится на сайте организации.

Московской лаборатории запретили делать анализ образцов крови по программе биологического паспорта спортсмена. Решение вступило в силу в момент публикации, оно будет действовать до окончания «дисциплинарного разбирательства», которое проведёт независимый комитет.

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус назвал это решение предсказуемым. Он рассказал, что теперь пробы будут отправлять в зарубежные лаборатории и это не потребует дополнительных средств.

Это не первый раз, когда лицензию Московской антидопинговой лаборатории приостанавливают: в 2015 году WADA отозвало полную аккредитацию после того, как России выдвинули обвинения в наличии допинговой программы. В мае 2016 года лицензию частично вернули.

9 декабря 2019 года WADA на четыре года лишило Россию права участвовать в международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира.

WADA забанила Россию за допинг. Как именно и…
На двух Олимпийских играх и на футбольном ЧМ-2022 придётся обойтись без гимна и флага. Но это лишь…
tjournal.ru

#новости #wada

Новости
Подписан
Отписаться
Роскомнадзор дал неделю Facebook и Twitter для локализации данных в России
"Мы направили 31 декабря в Facebook и Twitter стандартный запрос об исполнении закона о локализации баз данных", - сказал "Интерфаксу" Жаров в среду. "Регламент для ответа у них месяц - до 31 января", - уточнил он.
1
6
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","wada"], "comments": 0, "likes": 6, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 138055, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 08:13:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138055, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138055\/get","add":"\/comments\/138055\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138055"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
Комментариев нет
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Колонки с «Алисой» научились вызывать такси. Телефон для этого не нужен, все подробности сообщит голосовой ассистент
«Алиса, вызови такси».
137
Новости
«Голливуд пусть даже не заявляется»: Владимир Мединский пообещал отдать приоритет российским фильмам на майские каникулы
Он пояснил, что 75-летие Победы в Великой Отечественной войне «бывает один раз в жизни».
179
Разборы
«Она оскорбила страну»: пост Водонаевой о маткапитале привёл к критике от федеральных каналов, спикера Госдумы и Путина
А интернет её, наоборот, во многом поддержал.
277
Популярное за три дня
Новости
Жительница Чечни обратилась в СК из-за попыток изгнать из неё джинна. Её избивали, читая параллельно Коран
Девушку дважды отдавали в психиатрические медицинские учреждения из-за сексуальной ориентации и отказа от ислама.
124
Новости
Медведев после отставки отписался от правительства РФ в Инстаграме. Теперь он никого не читает
Обиделся.
64
Ретро
«Выборов вообще не будет»: Жириновский ещё в 2018 году рассказал о создании Госсовета и «пожизненном» правлении Путина
Но, кажется, никто его тогда серьёзно не воспринял.
58

Прямой эфир

fox_rus

«Она оскорбила страну»: пост…

0 Yeblonski

«Она оскорбила страну»: пост…

Егор Дятлов

Какие ещё доказательства вам…

Сергей Васильев

Китайские власти закрыли выезд…

Евгений Абрамовских

Китайские власти закрыли выезд…

Александра…

ФАС определилась c примерным…

fox_rus

«Она оскорбила страну»: пост…

Александра…

Transparency: Россия заняла 137…

Игнат Синицын

Китайские власти закрыли выезд…

Альберт Тетенькин

«Она оскорбила страну»: пост…

Андрей Королёв

Запись в подсайте Twitter

fox_rus

«Она оскорбила страну»: пост…

Mezzo Deesa

ФАС определилась c примерным…

Новая папка

«Она оскорбила страну»: пост…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]