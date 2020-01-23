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Артём Мазанов
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ФАС определилась c примерным перечнем приложений для предустановки по закону о российском ПО Материал редакции

Антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы.

12 комментариев
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась с примерным перечнем программ для предустановки по закону о российском ПО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС предложила устанавливать на смартфоны антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы. На планшеты будут устанавливаться такие же программы, кроме платёжной системы.

На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплексов.

Анатолий Голомолзин
заместитель руководителя ФАС

Ведомство также определилось со сроками вступления закона в силу: с 1 июля предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 для планшетов, с 1 июля 2022 для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV.

Источник РБК рассказал, что перечня приложений от конкретных разработчиков не будет, так как это нарушает закон о конкуренции: власти укажут только тип ПО и требования к разработчику. Собеседник журналистов пояснил, что при выборе приложения производители должны будут руководствоваться следующими критериями:

  • Право на ПО принадлежит российскому лицу;
  • ПО реализуется на территории России;
  • Разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.

Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей.

Анатолий Голомолзин
заместитель руководителя ФАС

Источник «Коммерсанта» уточнил, что отношения с разработчиками приложений будут коммерческими. За предустановку приложений будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать дистрибутор или ритейлер.

2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику.

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tjournal.ru

#новости #фас

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12 комментариев
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Авдеев

15

Короче после покупки смартфон ещё и чистить от всего этого говна придется.

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Петр К.

6

А ещё трояны, черви и кейлоггеры

Ответить

Игорь

Петр
1

Сертификаты для man in the middle и https-снифера, все добавят

Ответить

Игорь

1

Как с ноутбуками на виндовсах — после покупки нужно аккуратно отклеить все наклейки и поставить голую венду без всего этого предустановленного говна, а ещё лучше линакс.

Сука как же бесят эти мудаки тупые в правительстве 😤 Лишь бы нагрести себе в карман, а последствия как-нибудь сами разгребутся.
Если это значимое ПО, значит пользователь сам сможет его поставить.

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Дмитрий Мозер

Игорь
0

ииии после этого еще удалять яндекс.музыку)

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Михаил Углов

1

Если можно удалить без рута, то плевать.

Ответить

Роман Белоус

Михаил
0

Наши не догадаются вшить в систему, да и производители их нахуй пошлют, как мне кажется

Ответить

Леонид Федотов

Михаил
–2

Ну поставили и поставили

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Mezzo Deesa

1

антивирусы

Слей свои данные в касперский бесплатно!

Ответить

Миша Шмаков

0

Аудиовизуального сервиза - исправьте

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Andrey

0

Ключевая фраза, мне кажется, вот: «по согласованию с ним это может делать дистрибутор или ритейлер».
То есть условно говоря, Эппл/Самсунг для сертифицированных ритейлеров типа АКИТовских магазинов напишут красивую бумагу, что процесс передачи устройства покупателю завершается только после настройки учетной записи/установки ПО, ну а если конкретный покупатель/продавец решили этого не делать, то и нет претензий к производителю по ЗоЗПП. Ну и серая розница ничего у себя не поменяет, разумеется

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Александра Хотимченко

0

Именно так и работает бизнес. Орну если ретейлеры сделают услугу по сносу этого говна😂 дополнительные бабки

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