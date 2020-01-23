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Антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась с примерным перечнем программ для предустановки по закону о российском ПО. Об этом сообщается на сайте ведомства.
ФАС предложила устанавливать на смартфоны антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы. На планшеты будут устанавливаться такие же программы, кроме платёжной системы.
Ведомство также определилось со сроками вступления закона в силу: с 1 июля предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 для планшетов, с 1 июля 2022 для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV.
Источник РБК рассказал, что перечня приложений от конкретных разработчиков не будет, так как это нарушает закон о конкуренции: власти укажут только тип ПО и требования к разработчику. Собеседник журналистов пояснил, что при выборе приложения производители должны будут руководствоваться следующими критериями:
Источник «Коммерсанта» уточнил, что отношения с разработчиками приложений будут коммерческими. За предустановку приложений будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать дистрибутор или ритейлер.
2 декабря 2019 года Путин подписал закон о предустановке российского ПО на смартфоны, компьютеры и другую электронику.
А ещё трояны, черви и кейлоггеры
Как с ноутбуками на виндовсах — после покупки нужно аккуратно отклеить все наклейки и поставить голую венду без всего этого предустановленного говна, а ещё лучше линакс.
Сука как же бесят эти мудаки тупые в правительстве 😤 Лишь бы нагрести себе в карман, а последствия как-нибудь сами разгребутся.
Если это значимое ПО, значит пользователь сам сможет его поставить.
Если можно удалить без рута, то плевать.
Наши не догадаются вшить в систему, да и производители их нахуй пошлют, как мне кажется
Ключевая фраза, мне кажется, вот: «по согласованию с ним это может делать дистрибутор или ритейлер».
То есть условно говоря, Эппл/Самсунг для сертифицированных ритейлеров типа АКИТовских магазинов напишут красивую бумагу, что процесс передачи устройства покупателю завершается только после настройки учетной записи/установки ПО, ну а если конкретный покупатель/продавец решили этого не делать, то и нет претензий к производителю по ЗоЗПП. Ну и серая розница ничего у себя не поменяет, разумеется
Именно так и работает бизнес. Орну если ретейлеры сделают услугу по сносу этого говна😂 дополнительные бабки