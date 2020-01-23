Антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась с примерным перечнем программ для предустановки по закону о российском ПО. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ФАС предложила устанавливать на смартфоны антивирусы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платёжные системы. На планшеты будут устанавливаться такие же программы, кроме платёжной системы.

На планшетах, компьютерах и Smart TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуального сервиса, а также просмотра программ первого и второго мультиплексов. Анатолий Голомолзин заместитель руководителя ФАС

Ведомство также определилось со сроками вступления закона в силу: с 1 июля предустановка будет обязательной для смартфонов, с 1 июля 2021 для планшетов, с 1 июля 2022 для компьютеров, а с 1 июля 2023 года — для Smart TV.

Источник РБК рассказал, что перечня приложений от конкретных разработчиков не будет, так как это нарушает закон о конкуренции: власти укажут только тип ПО и требования к разработчику. Собеседник журналистов пояснил, что при выборе приложения производители должны будут руководствоваться следующими критериями:

Право на ПО принадлежит российскому лицу;

ПО реализуется на территории России;



Разработчик в течение последних пяти лет не нарушал закон в области персональных данных.



Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей. Анатолий Голомолзин заместитель руководителя ФАС

Источник «Коммерсанта» уточнил, что отношения с разработчиками приложений будут коммерческими. За предустановку приложений будет отвечать производитель устройства, но по согласованию с ним это может делать дистрибутор или ритейлер.