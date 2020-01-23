Население Уханя — более 11 миллионов человек.

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Власти Уханя, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли выезд из города. Под запрет попали поезда, автобусы и самолёты. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Об этом пишет South China Morning.

Сколько будет действовать такой запрет, не уточняется. Журналисты рассказали, что в уведомлении властей не упоминались личные автомобили, но говорилось, что «граждане не должны покидать город, если нет необходимости».

Власти пояснили, что такие ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа». Запрет ввели на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране сильно возрастает.

CNN International @cnni



These queues were seen at a Wuhan train station, ahead of a temporary suspension of departing public transport: https://t.co/dp4D7tfyoP As China continues to try and contain the Wuhan coronavirus, officials have ordered a partial lockdown of the city of 11 million people.These queues were seen at a Wuhan train station, ahead of a temporary suspension of departing public transport: https://cnn.it/30MWka3 Очереди на железнодорожном вокзале Уханя перед временной приостановкой отправления общественного транспорта.