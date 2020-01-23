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Население Уханя — более 11 миллионов человек.
Власти Уханя, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли выезд из города. Под запрет попали поезда, автобусы и самолёты. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Об этом пишет South China Morning.
Сколько будет действовать такой запрет, не уточняется. Журналисты рассказали, что в уведомлении властей не упоминались личные автомобили, но говорилось, что «граждане не должны покидать город, если нет необходимости».
Власти пояснили, что такие ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа». Запрет ввели на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране сильно возрастает.
Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.
В телеке эту ситуацию освещают вообще?