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Артём Мазанов
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Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового коронавируса Материал редакции

Население Уханя — более 11 миллионов человек.

4 комментария
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Власти Уханя, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли выезд из города. Под запрет попали поезда, автобусы и самолёты. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Об этом пишет South China Morning.

Сколько будет действовать такой запрет, не уточняется. Журналисты рассказали, что в уведомлении властей не упоминались личные автомобили, но говорилось, что «граждане не должны покидать город, если нет необходимости».

Власти пояснили, что такие ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа». Запрет ввели на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране сильно возрастает.

CNN International @cnni
As China continues to try and contain the Wuhan coronavirus, officials have ordered a partial lockdown of the city of 11 million people.

These queues were seen at a Wuhan train station, ahead of a temporary suspension of departing public transport: https://cnn.it/30MWka3 https://t.co/dp4D7tfyoP
Очереди на железнодорожном вокзале Уханя перед временной приостановкой отправления общественного транспорта.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.

#новости #вирусизкитая

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4 комментария
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Rerpetual Junior

3

Китайский Воронеж?

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Роман Белоус

0

В телеке эту ситуацию освещают вообще?

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Хан Теодор V

Роман
0

Это хорошие новости, зачем их освещать. 

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Игнат Синицын

0

Надеюсь шутейки про plague inc. уже изжили себя. 

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