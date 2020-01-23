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Артём Мазанов
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Китайские власти закрыли выезд из Уханя, откуда распространился новый коронавирус. А потом — из соседних городов Материал редакции

Население Уханя — более 11 миллионов человек.

64 комментария
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Власти Уханя, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли выезд из города. Под запрет попали поезда, автобусы и самолёты. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Об этом пишет South China Morning.

Сколько будет действовать такой запрет, не уточняется. Журналисты рассказали, что в уведомлении властей не упоминались личные автомобили, но говорилось, что «граждане не должны покидать город, если нет необходимости».

Власти пояснили, что такие ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа». Запрет ввели на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране сильно возрастает.

CNN International @cnni
As China continues to try and contain the Wuhan coronavirus, officials have ordered a partial lockdown of the city of 11 million people.

These queues were seen at a Wuhan train station, ahead of a temporary suspension of departing public transport: https://cnn.it/30MWka3 https://t.co/dp4D7tfyoP
Очереди на железнодорожном вокзале Уханя перед временной приостановкой отправления общественного транспорта.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.

Обновлено в 13:54:

Власти Китая ограничили возможность путешествий из двух городов по соседству с Уханем — Хуанган и Эчжоу, пишет The New York Times. В них живёт около 8 миллионов человек. Жители Хуангана смогут покинуть город только при наличии специального разрешения. Какой режим будет действовать в Эчжоу, не уточняется, но в нём прекратят работу все железнодорожные станции.

Ограничения на путешествия затронут десятки миллионов людей в преддверии празднования китайского Нового года.

#новости #вирусизкитая

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64 комментария
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Владимир Дыркин

32

Вот бы Москву так закрыть, обнести забором и лишить денег от регионов.

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Атлант поправил плечи

Владимир
47

Провинциал порвался

Ответить

Хан Теодор V

Атлант
10

А он и не зашивался

Ответить

Dmitry Yashin

Хан
0

В психушке же лежал, надеюсь, там зашился или закодировался хотя бы.

Ответить

Владимир Дыркин

Атлант
4

Сказал заЕКАДыш.

Ответить

Mikhail Lukup

Владимир
9

И зачем? Замкадыши только перемрут от неумения и неспособности что-то делать самостоятельно.

Ответить

Владимир Дыркин

Mikhail
0

совсем в сарказм уже не умеете?)

Ответить

Mikhail Lukup

Владимир
2

Вот именно, Владимир!

Ответить

Анальные трещины

Владимир
0

Сколько слов в своем вопросе ты пропустил?

Ответить

Darya Timofeeva

Владимир
1

Сейчас Владимир Владимирович великую русскую стену построит и заживем 

Ответить

Алексей Куликов

Владимир
0

Каких денег от регионов? Москва вообще-то регион донор и отдаёт в федеральный бюджет больше, чем получает из него.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Алексей
1

Просто крупный бизнес зарегистрирован и платит налоги в МСК, и это следствие сверхцентрализации государства, а не каких-то особенных талантов москвичей. И даже с учётом этого у регионов зачастую забирают последнее. Ибо денежки в Москве нужнее.

Ответить

Dmitry Yashin

Владимир
0

https://zen.yandex.ru/media/id/5c34a0c9b6ddc300ab5a88ba/vsia-rossiia-kormit-moskvu-ili-otkuda-v-stolice-dengi-na-samom-dele-5d1c450f9d331d00ba6c7328

"Вся Россия кормит Москву" или откуда в столице…
Всем доброго утра! После выхода моих статей о стоимости жизнь в Москве и о реальных зарплатах там…
zen.yandex.ru
Ответить

Изя Слоу

32
Ответить

Дмитрий Насонов

17

Что-то мне кажется ситуация куда хуже, чем говорят китайские власти

Ответить

Дмитрий Щёлоков

Дмитрий
0

Перекрестись

Ответить

Anna Luben

12

А куполом их когда накроют?

Ответить

the.nightmarez

Anna
2

Ядерным?

Ответить

Anna Luben

the.nightmarez
0

я стараюсь быть более гуманной

Ответить

Игнат Синицын

10

Надеюсь шутейки про plague inc. уже изжили себя. 

Ответить

dmzkrsk

Игнат
4

Ну изжили и изжили. Что-то новое бесящее придумают

Ответить

Евгений Абрамовских

Игнат
1

Ага. Теперь шутят про left 4 dead. 

Ответить

Иван Семёныч

11

Когда все думают, что ты отменил программу «одна семья один ребёнок», а на самом деле ты просто заменил ее на другую.

Ответить

Павел Мусатов

3

Вопрос века. Лежат на почте посылки с алика — забирать или Пскову уже пиздец?

Ответить

Жабка

Павел
18

Так вроде вирус дохнет без человека через несколько дней. Если доставка через почту России переживать не о чем.

Ответить

Ded Pihto

Жабка
2

Может у него там человек в посылке

Ответить

Rerpetual Junior

Жабка
0

сотрудники на сортировке, бывает, их вскрывают, да и просто их трогают

Ответить

Rerpetual Junior

Павел
4

https://m.aliexpress.ru/item/32873524245.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32873524245&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=5326amp-4JagJyN7Ez_odbjzCmMyfg1579761389071&browser_id=ef16a6bc07cb4cddb03f1e142636ab9c&is_c=Y

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m.aliexpress.ru
Ответить

Yuriy Kovalets

Павел
0

Костюмчик такой прикупи и тогда можно забирать

Ответить

Rerpetual Junior

Yuriy
0

там же

Ответить

Boris Martynovich

5

11 млн. человек - первый раз услышал об этом городе в связи с вирусом

Ответить

J S

Boris
6

Для Китая это деревня, если вымрут даже не заметят

Ответить

Альберт Вескер

6
Ответить

Данііл Ся

5

Все, перекрыли военными вокзалы

Ответить

Slow Dimon

Данііл
0

Намордник от вируса это как резиновый костюм от радиации.

Ответить

Данііл Ся

Slow
0

?

"A respirator that is at least as protective as an N-95
respirator approved by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)"

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/factsheets/respsars.html

Ответить

Pa Chu

Slow
0

Один из базовых элементов защиты, часть протокола для атипичной пневмонии 2003 года, например. Понятно, что не гарантия, но и не лишнее

Ответить

Anton Korovkin

Slow
0

Резиновый костюм как минимум защитит от радиоактивной пыли и альфа излучения.

Ответить

Ded Pihto

Slow
–1

Резиновый костюм отлично защищает от альфа излучения

Ответить

Rerpetual Junior

4

Китайский Воронеж?

Ответить

Tural M

Rerpetual
0

Коронеж

Ответить

Джордж Харви

4

Новости: Китай закрывает границы.

Ответить

Грэм Грэмский

Джордж
0

*западные сми

Ответить

Александръ Смирновъ

3

The Last of Us Part III

Ответить

Danil Skachkov

3

На сюжет Resident Evil похоже

Ответить

Роман Беликин

Danil
0

ага, raccoon city

Ответить

Роман Белоус

0

В телеке эту ситуацию освещают вообще?

Ответить

Хан Теодор V

Роман
7

Это хорошие новости, зачем их освещать. 

Ответить

Илья Ерохин

Роман
2

Да

Ответить

Helgi Oiisac

1

так, я пошел тушенку закупать

Ответить

Codder JSee

1

мне нравятся подобные группы, кото
рые увеличивают цифры на 80-90% 

ТЖ лучшие!

Ответить

Ярослав -

1

Вирус рано начал прокачивать летальность, а США уже приступили к разработке вакцины. Тут однозначно фейл, не успеет.

Ответить

Danila Poyarkov

0

Воронежский диадемавирус убьёт меня быстрее, чем дойдёт китайский

Ответить

Ruslan Sviridov

Danila
0

Это ещё что такое?

Ответить

Dmitry Yashin

Ruslan
4

Это когда все ювелирки Воронежа знают, что Danila Poyarkov - похититель их диадем, и хотят его убить.

Ответить

Danila Poyarkov

Ruslan
1

Нет времени на исследования, умираю

Ответить

Danila Poyarkov

Danila
0

Заболел сразу как приехал

Ответить

Сергей Васильев

0

Ну что же... зола ещё никогда не была такой дешевой.

Ответить

Rerpetual Junior

0

Не играл, но в сюжете тоже про эпидемию и чувака, который очень похож на давно не брившегося Навального. 

https://www.youtube.com/watch?v=3RsplGVpXSs

Ответить

Codder JSee

Rerpetual
0

задний вижн

одна из тех игр, которую ждал, глянув трелер, купил, один раз зашел, и жаль что я не знал что в стиме можно игры обратно сдавать

Ответить

Сергей Рязанцев

0

Население Уханя было более 11 миллионов человек

Ответить

Дмитрий Еруков

0

Слава богу последний раз там был летом, ещё не было этой хуйни

Ответить

Bremedy

0

Тем временем в Ухане

Ответить

Maxim Rebitsky

0

И обновим заг!

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