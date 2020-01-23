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Население Уханя — более 11 миллионов человек.
Власти Уханя, откуда началось распространение нового коронавируса, закрыли выезд из города. Под запрет попали поезда, автобусы и самолёты. Чиновники также приостановили движение общественного транспорта внутри города. Об этом пишет South China Morning.
Сколько будет действовать такой запрет, не уточняется. Журналисты рассказали, что в уведомлении властей не упоминались личные автомобили, но говорилось, что «граждане не должны покидать город, если нет необходимости».
Власти пояснили, что такие ограничения направлены на то, чтобы «предотвратить и контролировать эпидемию коронавирусной инфекции нового типа». Запрет ввели на фоне приближения китайского Нового года, когда пассажиропоток в стране сильно возрастает.
Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.
Обновлено в 13:54:
Власти Китая ограничили возможность путешествий из двух городов по соседству с Уханем — Хуанган и Эчжоу, пишет The New York Times. В них живёт около 8 миллионов человек. Жители Хуангана смогут покинуть город только при наличии специального разрешения. Какой режим будет действовать в Эчжоу, не уточняется, но в нём прекратят работу все железнодорожные станции.
Ограничения на путешествия затронут десятки миллионов людей в преддверии празднования китайского Нового года.
Вот бы Москву так закрыть, обнести забором и лишить денег от регионов.
Провинциал порвался
А он и не зашивался
И зачем? Замкадыши только перемрут от неумения и неспособности что-то делать самостоятельно.
совсем в сарказм уже не умеете?)
Сейчас Владимир Владимирович великую русскую стену построит и заживем
Каких денег от регионов? Москва вообще-то регион донор и отдаёт в федеральный бюджет больше, чем получает из него.
Просто крупный бизнес зарегистрирован и платит налоги в МСК, и это следствие сверхцентрализации государства, а не каких-то особенных талантов москвичей. И даже с учётом этого у регионов зачастую забирают последнее. Ибо денежки в Москве нужнее.
https://zen.yandex.ru/media/id/5c34a0c9b6ddc300ab5a88ba/vsia-rossiia-kormit-moskvu-ili-otkuda-v-stolice-dengi-na-samom-dele-5d1c450f9d331d00ba6c7328
Что-то мне кажется ситуация куда хуже, чем говорят китайские власти
А куполом их когда накроют?
Ядерным?
Надеюсь шутейки про plague inc. уже изжили себя.
Когда все думают, что ты отменил программу «одна семья один ребёнок», а на самом деле ты просто заменил ее на другую.
Вопрос века. Лежат на почте посылки с алика — забирать или Пскову уже пиздец?
сотрудники на сортировке, бывает, их вскрывают, да и просто их трогают
https://m.aliexpress.ru/item/32873524245.html?pid=808_0004_0131&spm=a2g0n.search-amp.list.32873524245&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=5326amp-4JagJyN7Ez_odbjzCmMyfg1579761389071&browser_id=ef16a6bc07cb4cddb03f1e142636ab9c&is_c=Y
Дозакажи маски оттуда
Костюмчик такой прикупи и тогда можно забирать
11 млн. человек - первый раз услышал об этом городе в связи с вирусом
Все, перекрыли военными вокзалы
Намордник от вируса это как резиновый костюм от радиации.
?
"A respirator that is at least as protective as an N-95
respirator approved by the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)"
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/factsheets/respsars.html
Резиновый костюм как минимум защитит от радиоактивной пыли и альфа излучения.
Китайский Воронеж?
Новости: Китай закрывает границы.
На сюжет Resident Evil похоже
В телеке эту ситуацию освещают вообще?
мне нравятся подобные группы, кото
рые увеличивают цифры на 80-90%
ТЖ лучшие!
Вирус рано начал прокачивать летальность, а США уже приступили к разработке вакцины. Тут однозначно фейл, не успеет.
Воронежский диадемавирус убьёт меня быстрее, чем дойдёт китайский
Это ещё что такое?
Это когда все ювелирки Воронежа знают, что Danila Poyarkov - похититель их диадем, и хотят его убить.
Нет времени на исследования, умираю
Не играл, но в сюжете тоже про эпидемию и чувака, который очень похож на давно не брившегося Навального.
задний вижн
одна из тех игр, которую ждал, глянув трелер, купил, один раз зашел, и жаль что я не знал что в стиме можно игры обратно сдавать