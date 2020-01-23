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Новости
Артём Мазанов
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Суд отпустил из СИЗО женщину-трансгендера, осуждённую из-за эротических картинок во «ВКонтакте». Её дело пересмотрят Материал редакции

В ноябре 2019 года Мишель приговорили к трём годам лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних.

22 комментария
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Брянский областной отпустил из СИЗО женщину-трансгендера Мишель, осуждённую из-за эротических картинок во «ВКонтакте». Об этом пишет «Интерфакс».

Её дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. Если бы суд не вернул дело на пересмотр, Мишель направили бы в мужскую колонию, где нет одиночных камер: она не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, оставаясь по документам мужчиной.

30 ноября Мишель приговорили к трём годам колонии по обвинению в распространении детской порнографии. Поводом для уголовного дела послужили публикации нескольких рисунков «манга» — с изображением обнажённых персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

#новости #право

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22 комментария
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Московский

15

а) Каким образом по фотографии можно установить возраст?

б) Каким образом по рисунку можно восстановить возраст?

А вообще сама виновата, кто это вот затевает с вашим аниме, вот это затевает, затевает, это вам адресовано: доиграетесь со своим аниме

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J S

Московский
4

В УК есть определение ЦП, там возраст не важен, а только внешние признаки. Если например порно со взрослой, одетой школьницей, то по УК это тоже ЦП.

совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера

Ответить

Московский

J
0

Те несовершеннолетних, которые выглядят, как совершеннолетние, можно?)

Им на фото 14-21 год. Это совершеннолетний или нет?

Ответить

J S

Московский
0

Не) если нет 18 то это конечно автоматом ЦП. Это если возраст не понятен или взрослые, то смотрят по внешности или по тому кого изображают.

А вообще эти экспертизы большая субьективщина, можно что угодно написать, и оспорить их не получится, суды на пересмотр не идут без веских причин.

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Slow Dimon

J
0

Может она второгодница отвязная

Ответить

сироп от щекотки

Московский
–1

Согласен. Хуй проссышь, сколько на рисунке ребенку. Два или двадцать два.

Задачка не из простых. 

Ответить

сироп от щекотки

сироп
1

Минусующие — оскорбившиеся онимэшники походу.

Но я их понимаю. Я когда в 05 году по сорок минут качал сканы наруто с кривыми сабами, пропущенными через лингву, тож был раздражённый пиздец

Ответить

Игнат Синицын

сироп
0

Це не манга

Ответить

сироп от щекотки

Игнат
1

Вполне заслуженный минус!

Благодарен за публичное порицание. 

Ответить

сироп от щекотки

Игнат
0

Старик, ну раз ты шаришь. А stigma  це манга, али нет?

Ответить

Московский

сироп
0

Сколько лет девушкам на этих фотографиях? Сколько представишь, столько и будет 🙄

Ответить

Артур Сакаев

5

федеральный канал крутит на всю страну фото

голой водонаевой - норма

кто-то нарисовал в вк хентайщину - в сизо

Где последовательность и логика?

Ответить

Justified Stallion

Артур
4

Ну так то дегуманизация во имя священной борьбы с антискрепной капиталистической гидрой, не путай!

Ответить

norm

Артур
1

Где последовательность и логика?

Они утонули.

Ответить

Anna Luben

2

Всё из-за манги этой вашей

Ответить

Артур Сакаев

Anna
4

эти ваши манги запрещать нужно

маткапитал! путин! самозанятость!

Ответить

Justified Stallion

3

 Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».

Лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста, держащие в руках удостоверяющие их возраст документы, не имеющие признаков контрафактности, в развернутом виде.

Ответить

сироп от щекотки

1

Кстати, охуительное кино по теме

Ответить

No Name

1

Рисуешь голую аниме эльфийку в которую закладываешь 50 лет и которая естественно выглядит как девочка - получаешь срок. Да еще и распространение, ага. Ну теперь что-ли порисовать нельзя?=(

Ответить

Ноу Нейм

No
0

@Александр Хнычков тут фейк!

Ответить

Твиттерский Жук

Ноу
0

Однофамилец

Ответить

Джордж Харви

0

Анимешник-трансгендер в СИЗО?

Это та самая новость, которую я ждал всю жизнь.

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