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В ноябре 2019 года Мишель приговорили к трём годам лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних.
Брянский областной отпустил из СИЗО женщину-трансгендера Мишель, осуждённую из-за эротических картинок во «ВКонтакте». Об этом пишет «Интерфакс».
Её дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. Если бы суд не вернул дело на пересмотр, Мишель направили бы в мужскую колонию, где нет одиночных камер: она не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, оставаясь по документам мужчиной.
30 ноября Мишель приговорили к трём годам колонии по обвинению в распространении детской порнографии. Поводом для уголовного дела послужили публикации нескольких рисунков «манга» — с изображением обнажённых персонажей из японских мультфильмов. Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».
а) Каким образом по фотографии можно установить возраст?
б) Каким образом по рисунку можно восстановить возраст?
А вообще сама виновата, кто это вот затевает с вашим аниме, вот это затевает, затевает, это вам адресовано: доиграетесь со своим аниме
В УК есть определение ЦП, там возраст не важен, а только внешние признаки. Если например порно со взрослой, одетой школьницей, то по УК это тоже ЦП.
совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные действия сексуального характера
Те несовершеннолетних, которые выглядят, как совершеннолетние, можно?)
Им на фото 14-21 год. Это совершеннолетний или нет?
Не) если нет 18 то это конечно автоматом ЦП. Это если возраст не понятен или взрослые, то смотрят по внешности или по тому кого изображают.
А вообще эти экспертизы большая субьективщина, можно что угодно написать, и оспорить их не получится, суды на пересмотр не идут без веских причин.
Согласен. Хуй проссышь, сколько на рисунке ребенку. Два или двадцать два.
Задачка не из простых.
Минусующие — оскорбившиеся онимэшники походу.
Но я их понимаю. Я когда в 05 году по сорок минут качал сканы наруто с кривыми сабами, пропущенными через лингву, тож был раздражённый пиздец
Це не манга
Сколько лет девушкам на этих фотографиях? Сколько представишь, столько и будет 🙄
федеральный канал крутит на всю страну фото
голой водонаевой - норма
кто-то нарисовал в вк хентайщину - в сизо
Где последовательность и логика?
Ну так то дегуманизация во имя священной борьбы с антискрепной капиталистической гидрой, не путай!
Всё из-за манги этой вашей
Экспертиза установила, что на картинках нарисованы «лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста».
Лица мужского пола, не достигшие 14-летнего возраста, держащие в руках удостоверяющие их возраст документы, не имеющие признаков контрафактности, в развернутом виде.
Рисуешь голую аниме эльфийку в которую закладываешь 50 лет и которая естественно выглядит как девочка - получаешь срок. Да еще и распространение, ага. Ну теперь что-ли порисовать нельзя?=(
Анимешник-трансгендер в СИЗО?
Это та самая новость, которую я ждал всю жизнь.