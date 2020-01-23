В ноябре 2019 года Мишель приговорили к трём годам лишения свободы за распространение порнографии с изображением несовершеннолетних.

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Брянский областной отпустил из СИЗО женщину-трансгендера Мишель, осуждённую из-за эротических картинок во «ВКонтакте». Об этом пишет «Интерфакс».

Её дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения в ином составе суда. Если бы суд не вернул дело на пересмотр, Мишель направили бы в мужскую колонию, где нет одиночных камер: она не завершила трансгендерный переход и не сменила паспорт, оставаясь по документам мужчиной.