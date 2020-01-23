«Чтобы быть спокойнее».

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​Александр Долгополов

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как на него написали заявление об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьёва.

Информацию об отъезде Долгополова Baza подтвердил концертный директор артиста Армен Гандилян. Адвокат пояснил, что комик покинул страну, «чтобы быть спокойнее». Куда именно он уехал, не сообщается.