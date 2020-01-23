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Артём Мазанов
10 439

Александр Долгополов уехал из России. На комика написали заявление об оскорблении чувств верующих Материал редакции

«Чтобы быть спокойнее».

156 комментариев
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​Александр Долгополов

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как на него написали заявление об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьёва.

Информацию об отъезде Долгополова Baza подтвердил концертный директор артиста Армен Гандилян. Адвокат пояснил, что комик покинул страну, «чтобы быть спокойнее». Куда именно он уехал, не сообщается.

10 января МВД направило петербургскому бару HopHead Tap Room запрос с требованием рассказать о выступлении Долгополова и о нём самом. Причиной запроса стала жалоба жителя Орехово-Зуева на оскорбление чувств верующих.

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156 комментариев
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Илья Ильин

96

И правильно сделал

Ответить

Хан Теодор V

Илья
–97

Ну это как бы ты в школе пиздел на старшиков, а потом когда с тебя спросили - поменял школу🤷‍♂️🤣

Ответить

Mikhail Lukup

Хан
36

Скорее, рассказывал, что директор и завучи проворовалось, а охранник на входе пиздит посетителей.

Ответить

Хан Теодор V

Mikhail
28

Ну тебе лучше знать. 

Ответить

Александр Антонов

Хан
5

Съешь говна

Ответить

Новая папка

Алексан…
–1

Как эти вещи связаны?

Ответить

пепси

Новая
4

В сторону Поперечного, по сути, та же политика применяется, но он ради остренького панча закрывает глаза на то, что эта хуйня не только одного его заебала))

Ответить

Новая папка

пепси
0

Понял

Ответить

bor_vn

Хан
5

Правильный пример:

Ты отказался убирать парашу за паханом. После этого он приказал своим шестеркам сделать тебя петухом. А ты как раз отматал срок и свалил с зоны.

Ответить

Илья Ильин

Хан
5

Охуительные у тебя конечно аналогии

Ответить

пепси

Хан
4

"Спросили"

"На старшаков"
Ты недавно с мест лишения свободы вернулся?

Ответить

Raekwon The Chef

Хан
0

Слава богу, что теперь можно пиздеть на старшаков в интернете

Ответить

Хан Теодор V

Raekwon
–6

И раньше можно было, но могут спросить) 

Ответить

Raekwon The Chef

Хан
1

А пускай спросят! Я им в лицо интернетное все по фактам поясню, если надо будет - раз на раз выскочу по буйнакской системе

Ответить

Shked

25

Хе

Ответить

сироп от щекотки

Shked
22

С одной стороны, Санек слишком уж драматично дрищет, но поперечный то шершавый уебок

Ответить

Shked

сироп
0

Чому шершавый, а не рыжий

Ответить

сироп от щекотки

Shked
3

Рыжие— шелушатся 

Ответить

Филипп Дориан

Shked
10

Поперечный прав. Долгополов тоже всё правильно сделал.

Ответить

Shked

Филипп
1

Долгополов тоже всё правильно сделал

Ну такое себе. На него еще ничего не завели (заявление же не равно уголовному делу тут же?), а он уже с чемоданами

Ответить

Nick Rosenberg

Shked
33

Должен был как мужик посидеть с СИЗО 2 годика, и только потом валить?

Ответить

Антон Иванов

Nick
6

не сидел - не мужик

Ответить

Shked

Nick
1

Ну чего-то Мэддисон в СИЗО не сидел, хотя там его вся Чечня хотела покарать, да и статья та же сама была

Ответить

Litnikov Danil

Shked
3

Так он и съебал же, не?

Ответить

Shked

Litnikov
0

А съебал ли? Та новость не была пруфанута ничем, только со слов друга. Может он просто в другой район переехал, да из дома не выходил полгода.

Ответить

Евгений Клочков

Shked
14

Можно его конечно обвинить в истерии
Но учитывая непредсказуемость "слабовиков" - есть повод совместить отпуск со съебом из под возможного СИЗО

Ответить

Филипп Дориан

Shked
6

Да. Если чуваку тут не комфортно, его можно понять.

Ответить

Shked

Филипп
–10

Ну это двойные стандарты какие-то.

Как шутки шутить - ему тут, видимо, было очень комфортно. А как чего случилось - тут же съебатор включил.

Ответить

пепси

Shked
2

Ну да, ведь слова=действия... Откуда вы такие берётесь?

Ответить

Shked

пепси
–3

Вот именно, что слова != действия. Он ничего не сделал (еще никто ничего не доказал, что сделал), но уже на всякий случай съебал.

Ответить

пепси

Shked
0

Пре
цедентов в РФ хватает — смысл ждать? 

Ответить

Эмиль Шангареев

Shked
0

А че делать, ждать?

Ответить

Goodsanta

Эмиль
1

И так, и так уехал бы. Но можно было или выбрать самому куда, или на Новую землю

Ответить

Shked

Goodsan…
0

И так, и так уехал бы

Вообще не факт

Ответить

Антон Иванов

Goodsan…
0

жаль в комментах нельзя ссылками слова подсвечивать

Ответить

Shked

Эмиль
–1

Ответку дать, не знаю. Заявить о клевете.

Если он со своей стороны запустил ответные процессы через адвокатов, а для страховки съебал подальше - ну ок че.

Просто новости подаются так, что он сначала пошутил, потом с него спросили, а он тут же жиденько обосрался и уехал.

Ответить

Roman

Shked
2

у тебя был опыт в подобных делах?

Ответить

Shked

Roman
0

Нет. 

не знаю

Это как бы намек, что я с дивана тут вещаю

Ответить

Roman

Shked
0

мне кажется сложно вот говорить о чем-то пока с этим сами не столкнулись, я только это хотел сказать.

Ответить

Игнат Синицын

Shked
3

Поперечный долбоёб 

Как сам ссал, когда ему весточка пришла (с его же слов) 

Ответить

Shked

Игнат
1

Ну любой бы напрягся на его месте. Один хуй, он же на Марс сиюминутно не переехал

Ответить

Михаил Карасюк

Shked
8

Куда захотел туда и переехал, что за ебанутая агитация за потерпеть, алло, не хочет человек на бутылку

Ответить

Shked

Михаил
0

При чем тут "потерпеть"?

не хочет человек на бутылку

Если чувак живет в вакууме, и решил шутки шутить, не зная о последствиях в современной России - могу только ему посочувствовать.

В другом случае могу только потешаться, яйца чтобы шутки шутить у него есть, а как до конца идти, если запахло жареным - нет.

Ответить

пепси

Shked
1

ДО КАКОГО КОНЦА?

С каких пор шутка предполагает восстание и баррикады?
Сколько можно приписывать людям, которые себя как революционеры не заявляли обязанности революционеров????
Такая хуйня нездоровая про "слабо — не слабо" может уживаться только в пост-советском сознании, где критерий "крутости" — это тупая сила и/или твердолобость. Вот менты ребята крутые. А Долгополов нет. 

Ответить

Павел Мухунов

Shked
0

Ха-ха. Вот уж кому не стоит винить других в перестраховках.

Ответить

Shked

Павел
1

Ну Поперечный, насколько я знаю, не съебывал чуть что, а просто на адвокатов деньги вкинул, что и дало профит

Ответить

Владимир Василенко

Shked
3

Поперечный резко стал менее остр на слова, думаю причина понятна

Ответить

Shked

Владимир
0

Это да, он вроде в интервью Дудю дал жирный намек (сказал прямым текстом), что к нему кое-какие люди обратились как-то раз с настойчивым пожеланием

Ответить

Павел Мухунов

Shked
1

Всё так. Так же вспомним как долго его мурыжили и через что он прошел. 

Поперечному должно быть понятно желание коллеги по цеху сбежать от всего это подальше.

Ответить

Артур Сакаев

19

2020 год - Оперативник бегает за стендапером из-за шутки в баре

Ответить

Артём Новиков

Артур
5

никто за ним не бегает, лол

кроме его отбитых фанатов

Ответить

Артур Сакаев

Артём
9

да и вообще сам виноват
заигрался тут в свободу слова

Ответить

Антон Иванов

Артур
1

НЕ ВРЕМЯ УЛЫБАТСЯ

Ответить

Misha H

Антон
3

Ь

Ответить

сироп от щекотки

Misha
0

Да он с переводчиком комментит

Ответить

Антон Иванов

сироп
0

с водопроводчиком

Ответить

Евгений Клочков

16

Надеюсь, что эту всратую статью отменят и угроза сесть за слова уйдет

Просто чтобы хуевые шутки можно было называть хуевыми шутками и не беспокоиться по поводу того, что сказавший их - потенциально политический по беспределу севший

Ответить

Антон Самохин

11

Хороший кейс для миграции 😏

Ответить

Roman Golovin

Антон
9
Ответить

Иван Семёныч

13

Стравлен

Ответить

Сергей Васильев

–28

Такое он ссыкло конечно потешное. Встречу, шлепну его ладонью по щеке, а он утрется и потупив взгляд будет стоять... хаха!

Ответить

Sasha Zlobina

Сергей
15

Ну ты давун, конечно

Ответить

Сергей Васильев

Sasha
–12

Ну а ты влажная от омежки, считай, и не женщина вовсе.

Ответить

Антон Иванов

Сергей
1

давай на тебя за хейт спич этот заяву накатаем? проверим на альфу

Ответить

Артём Новиков

Антон
6

накатай, этого закона нет в РФ, европеец хуев

Ответить

Сергей Васильев

Артём
4

Причём он полностью поддерживает законы о хейт спитч в Европе, но при этом радуется когда русские бегут от подобных законов в России. Либералокуколдизм достигает новых высот...

Ответить

Антон Иванов

Артём
2

был бы человек, а статья найдется

Ответить

Новая папка

Антон
–1

я все маме расскажу, уааа

Ответить

Антон Иванов

Новая
0

твинк или подсос васильева? как говорил шекспир: твинк или подсос вот в чем вопрос

Ответить

Виталий Ситников

Сергей
2

мамку свою шлёпни, я разрешаю

Ответить

Сергей Рязанцев

Виталий
3

Стапэ. Сегодня я её шлепаю.

Ответить

Сергей Рязанцев

Сергей
1

Тебя тоже подворотня воспитала?

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
1

Либо в подворотню либо в цирк идти выбор был, брат...

Ответить

Иван Терёхин

Сергей
2
Ответить

Сергей Васильев

Иван
0

Именно.

Ответить

Сергей Рязанцев

Сергей
0

Тяжелое детство, хули

Ответить

Мошиндейр Омаев

Сергей
0

Синдром "вечной жертвы", даже смерти не заслуживает.

Ответить

Leonid Zaitsev

Сергей
0

Лол, окей)
А для чего?

Ответить

Виталий Ситников

9

Не пошутил бы он, пошутили бы солдаты НАТО

Вы этого хотите?

Ответить

Владимир Василенко

Виталий
1

Вхахаххаха

Ответить

Zzzzzzz

6

И нахуя. Ситуация дерьмовая, но сильно драматизированая. Да и вся публика, шоу у него в РФ

Ответить

Виталий Ситников

Zzzzzzz
5

У нас от "запроса" и "вызова в качестве свидетеля" до посадки на бутылку в кабинете товарища майора - расстояние менее суток

Ответить

Zzzzzzz

Виталий
0

Это если копнул не под того

Ответить

Виталий Ситников

Zzzzzzz
2

А в уголовном кодексе или конституции определено понятие "тот" или "не тот"?

Ответить

Zzzzzzz

Виталий
0

Я понимаю, кровавый режим и всё такое, но не нужно отрицать реальность. Поперечный уже который год ездит, на него куча запросов. И нихуя.

А случаи с "У нас от "запроса" и "вызова в качестве свидетеля" до посадки на бутылку в кабинете товарища майора - расстояние менее суток". Происходят с журналистами и ФБКшниками

Ответить

Пора валить

5

Красавчик 

Ответить

Mikhail Lukup

Пора
3

О, кого я вижу! Я думал, ты сдох!

Ответить

сироп от щекотки

Mikhail
0

Слова типичного бати..

Ответить

пепси

–7

Молодец

Быстро сообразил 

Долгополов 0:1 Тупе веруны
(здравый смысл 0:1 мракобесие)

Ответить

Анус Роскомнадзора

пепси
14

Кажется, он только и ждал когда хоть за что-то зацепятся, чтобы на политику подаваться.

Ответить

Eugene Gultyaev

Анус
2

Именно. Однако, по политике в этой ситуации у него вряд ли получится. С удивлением для себя узнал, что по такой статье сажают и в европке. Политикой тут не пахнет, чувак де-факто нарушил закон страны (каким бы ебанутым этот закон не был).

Ответить

Dante Havershim

5

теперь каждая отварная сосиска упавшая и укатившаяся за пределы РФ будет освещаться с пометкой молния?

Ответить

Антон Иванов

Dante
1

освящаться будет только православная сосиска

Ответить

Dante Havershim

Антон
1

піймав

Ответить

Антон Иванов

Dante
0

слава богу за всё

Ответить

Хан Теодор V

3

Аххаха 

Ответить

Сергей Васильев

–5

Дежурное напоминание, что его, по сути, отправили на допросы за hate crime — подобное легализовано уже давно в Европе, в Германии, Англии, Швеции.

https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8537

Ответить

Виталий Ситников

Сергей
1

а посадка на бутылку при допросах и массаж пяточек тоже в гейропе легализованы?

Ответить

Сергей Васильев

Виталий
4

Когда тебе приносят запрос о твоем видео, ты ощущаешь эмоции сродни посадки на бутылку, букашенька?

Ответить

пепси

Сергей
0

Ну чё, сколько стэндаперов там хотя бы оштрафовали? Одно дело нести свой hate speech в студии ток-шоу на серьезных щах, а другое — на своем частном мероприятии шутки шутить. Так что твоя ремарка не в тему. 

Ответить

Сергей Васильев

пепси
0

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839172/hate-crime-1819-hosb2419.pdf пожалуйста, вон сколько людей были оштрафованы и тд за мыслепреступления в Англии.

https://assets.publishing.service.gov.uk/governme…
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839…
assets.publishing.service.gov.uk
Ответить

пепси

Сергей
–1

Не вижу стэндаперов — вижу статку без конкретизации. Мальчик, стэндаперов мне принеси — мы нахуй летим!

Ответить

Сергей Васильев

пепси
1

Лол. Типа обычных людей можно за такие преступления сажать, а вот конкретно стендаперов нет? 

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
2

— 3 тысячи человек было посажено за то, что неправильно подумали.

— ХА-ХА, но там не сказано сколько из них было КОМИКАМИ! Шах и мат, МАЛЬЧИК!

Ответить

пепси

Сергей
1

Дискутировать с Васильевым — себя не уважать. Покич!

Ответить

пепси

Сергей
0

В этом и заключается вся соль: человек шутит. Это шутка. А там, в твоей статке блять ган роббери и арсон)) ТЕсли бы он приходил на ток шоу и такой "Ух бля, тупой Путие блять вор сука" — дело одно. А это юмор. Как блять за юмор вообще можно предъявлять? 

Ответить

Сергей Васильев

пепси
0

Лол, ты даже статистику нормально осилить не можешь, бедняга.

Ответить

Антон Иванов

Сергей
0
Ответить

Dmitry Yashin

Сергей
0

Да никто никого не направлял.

Ответить

миха гольчук

–1

Надеюсь Долгополов уехал в Америку .И в скором времени увидим новый час шуток на нетфликсе...

Ответить

Иван Гессе

миха
4

ждём отдельной кнопки для пропуска шуток про путина

Ответить

Комментарий удален

sahk.com

0

Фоточку бы хоть приложили, яж ненанимался гуглить

Ответить

Anna Luben

sahk.com
3
Ответить

Мошиндейр Омаев

Anna
0

Наркоман хуев, пусть уёбывает.

Ответить

Евгений Мартынов

Anna
–2

Сразу видно взрослого, смелого мужчину. Молодец, достоин уважения. Не побоялся прилюдно обосрать всё вокруг и при одном лишь упоминании, что за слова нужно уметь отвечать, ретировался восвояси. Достойный пример в сравнении с европейскими ссыкунами

Ответить

Не уважаю чиновников

1

Давайте все вместе угадаем эту страну, куда он уехал.

Ответить

Зелибоба

Не
1

У

Ответить

Не уважаю чиновников

Зелибоба
1

К

Ответить

Денис Андреев

Не
1

Р

Ответить

Сергей Цивилёв

Денис
2

О

Ответить

Вардан Пиначян

Сергей
1

М

Ответить

Boris

Вардан
1

А

Ответить

Zzzzzzz

Boris
6

УКРАИДОМА!

Ответить

Евгений Мартынов

Boris
0

C

Ответить

Ручной пулемет

Сергей
0

П

Ответить

Дмитрий Маркин

Денис
0

А

Ответить

Александр

Дмитрий
1

И

Ответить

Boris

Алексан…
2

Д

Ответить

Anna Luben

Boris
1

Саид......

Ответить

Boris

Anna
5

навсегда в сердечке

Ответить

Ручной пулемет

Boris
0

Остался в живых

Ответить

сироп от щекотки

Не
0

Жж юзер просто_вова ждет гостей!

Ответить

Виталий Ситников

0

Лучше ходить в Лондон в оперу, чем в Москве к оперу

Ответить

сироп от щекотки

Виталий
0

МиронЯковлич, добро пожаловать

Ответить

Аркадий Иванов

0

Ору просто с чудика. Репрессии.

Ответить

Комментарий удален

Zzzzzzz

Vasiliy
4

У нас же блять филиал МВД тут

Ответить

Boris Martynovich

Zzzzzzz
0

ого, отлетел клоун

Ответить

Boris Martynovich

Vasiliy
2

как ты заебал

Ответить

Комментарий удален

Dmitry Yashin

Vasiliy
2

Штобля?

Ответить

Roman Aleksandrov

1

Судя по комментам ниже Поперечный включил "бывалого" чела. Мол он через это прошел, так что теперь он будет снисходительно комментировать поступки других людей, которые хотят такого избежать. 

Ответить

Александр Антонов

Roman
0

Это при том, что Поперечный хедлайнер нытья среди стендаперов. То у него депрессия, то зажимают, то его шутки режут, то пресследуют, то то, то это.

Он целый сериал начал снимать о своем нытье. Но в отношении другого человека вместо молчания выдал циничный калл, которым теперь отлично бравируют хейтеры и боты.

Ответить

Roman Aleksandrov

Александр
0

ну одно дело, что его освещение проблем стэндаперской жизни воспринимают как "нытьё", другое - коллег так пассивно агрессивно принижать

Ответить

Антон Иванов

1

*шутка про украинского теннисиста*

Ответить

Александр Неви

1

Блин, тоже хочу так вкотиться в европку, на полит. убежищи.
По-моему надо уже открывать конторы, которые будут предоставлять такую услугу...🤔

Ответить

Eugen T

Александр
0

Запишитесь в свидетели иеговы, должно помочь

Ответить

Maxim Maximov

1

какого хуя тут вообще поперечный приебался

Ответить

G0d GRL

1

Немного по другому представлял развязку этой истории,а он взял и все испортил.

Ответить

theLastLetters

1

"А кто не убоится - того будут гнать и насмехаться над ним" (из Послания кащенитам). Пророчество-то начинает сбываться!

Ответить

Dias001 Rrn

0

Тем временем, когда весь развитый и прогрессивный мир разрабатывает автопилот, летающие машины, эффективное лечение от СПИДа и т.д., в России сажают за «оскорбление чувств верующих»

Ответить

G0d GRL

Dias001
1

Скоро это будет ещё прогрессивным делом считаться по сравнению с тем, что будет

Ответить

Сергей Я

0

Пусть за бугром посмотрит на своё творчество. Глядишь и поймёт, что его юмор из разряда дворового или сортирного.

Ответить

Roma Dmitriev

0

нормальный кейс. шутишь хуевые шутки, а потом валишь из рашки и просишь политическое убежище где-то, где потеплей. пойду тоже стендапером стану

Ответить

Никита Алфимов

0

"За Оскорбление чувств верующих" - в кого? В царя?

Ответить

Евгений Миронов

Никита
0

Там про джизаса. И так прям явно бравируя и матом необоснованным приправлено.

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

Все правильно сделал. Сегодня выездной, завтра уже не выездной. Один бог знает, чего от этих оскорбляющихся верунов ожидать

Ответить

Yury Khanin

–1