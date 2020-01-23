Прямой эфир
«Чтобы быть спокойнее».
Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России после того, как на него написали заявление об оскорблении чувств верующих. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката «Агоры» Леонида Соловьёва.
Информацию об отъезде Долгополова Baza подтвердил концертный директор артиста Армен Гандилян. Адвокат пояснил, что комик покинул страну, «чтобы быть спокойнее». Куда именно он уехал, не сообщается.
10 января МВД направило петербургскому бару HopHead Tap Room запрос с требованием рассказать о выступлении Долгополова и о нём самом. Причиной запроса стала жалоба жителя Орехово-Зуева на оскорбление чувств верующих.
И правильно сделал
Ну это как бы ты в школе пиздел на старшиков, а потом когда с тебя спросили - поменял школу🤷♂️🤣
Скорее, рассказывал, что директор и завучи проворовалось, а охранник на входе пиздит посетителей.
Ну тебе лучше знать.
Съешь говна
Как эти вещи связаны?
Слава богу, что теперь можно пиздеть на старшаков в интернете
И раньше можно было, но могут спросить)
А пускай спросят! Я им в лицо интернетное все по фактам поясню, если надо будет - раз на раз выскочу по буйнакской системе
Хе
С одной стороны, Санек слишком уж драматично дрищет, но поперечный то шершавый уебок
Поперечный прав. Долгополов тоже всё правильно сделал.
Должен был как мужик посидеть с СИЗО 2 годика, и только потом валить?
Так он и съебал же, не?
Можно его конечно обвинить в истерии
Но учитывая непредсказуемость "слабовиков" - есть повод совместить отпуск со съебом из под возможного СИЗО
Да. Если чуваку тут не комфортно, его можно понять.
А че делать, ждать?
Поперечный долбоёб
Как сам ссал, когда ему весточка пришла (с его же слов)
Куда захотел туда и переехал, что за ебанутая агитация за потерпеть, алло, не хочет человек на бутылку
При чем тут "потерпеть"?
не хочет человек на бутылку
Если чувак живет в вакууме, и решил шутки шутить, не зная о последствиях в современной России - могу только ему посочувствовать.
В другом случае могу только потешаться, яйца чтобы шутки шутить у него есть, а как до конца идти, если запахло жареным - нет.
ДО КАКОГО КОНЦА?
С каких пор шутка предполагает восстание и баррикады?
Сколько можно приписывать людям, которые себя как революционеры не заявляли обязанности революционеров????
Такая хуйня нездоровая про "слабо — не слабо" может уживаться только в пост-советском сознании, где критерий "крутости" — это тупая сила и/или твердолобость. Вот менты ребята крутые. А Долгополов нет.
Ха-ха. Вот уж кому не стоит винить других в перестраховках.
Поперечный резко стал менее остр на слова, думаю причина понятна
Всё так. Так же вспомним как долго его мурыжили и через что он прошел.
Поперечному должно быть понятно желание коллеги по цеху сбежать от всего это подальше.
2020 год - Оперативник бегает за стендапером из-за шутки в баре
никто за ним не бегает, лол
кроме его отбитых фанатов
да и вообще сам виноват
заигрался тут в свободу слова
НЕ ВРЕМЯ УЛЫБАТСЯ
Да он с переводчиком комментит
Надеюсь, что эту всратую статью отменят и угроза сесть за слова уйдет
Просто чтобы хуевые шутки можно было называть хуевыми шутками и не беспокоиться по поводу того, что сказавший их - потенциально политический по беспределу севший
Хороший кейс для миграции 😏
Такое он ссыкло конечно потешное. Встречу, шлепну его ладонью по щеке, а он утрется и потупив взгляд будет стоять... хаха!
Ну ты давун, конечно
давай на тебя за хейт спич этот заяву накатаем? проверим на альфу
накатай, этого закона нет в РФ, европеец хуев
Причём он полностью поддерживает законы о хейт спитч в Европе, но при этом радуется когда русские бегут от подобных законов в России. Либералокуколдизм достигает новых высот...
я все маме расскажу, уааа
твинк или подсос васильева? как говорил шекспир: твинк или подсос вот в чем вопрос
мамку свою шлёпни, я разрешаю
Тебя тоже подворотня воспитала?
Либо в подворотню либо в цирк идти выбор был, брат...
Не пошутил бы он, пошутили бы солдаты НАТО
Вы этого хотите?
И нахуя. Ситуация дерьмовая, но сильно драматизированая. Да и вся публика, шоу у него в РФ
У нас от "запроса" и "вызова в качестве свидетеля" до посадки на бутылку в кабинете товарища майора - расстояние менее суток
А в уголовном кодексе или конституции определено понятие "тот" или "не тот"?
Я понимаю, кровавый режим и всё такое, но не нужно отрицать реальность. Поперечный уже который год ездит, на него куча запросов. И нихуя.
А случаи с "У нас от "запроса" и "вызова в качестве свидетеля" до посадки на бутылку в кабинете товарища майора - расстояние менее суток". Происходят с журналистами и ФБКшниками
Красавчик
О, кого я вижу! Я думал, ты сдох!
Молодец
Быстро сообразил
Долгополов 0:1 Тупе веруны
(здравый смысл 0:1 мракобесие)
Кажется, он только и ждал когда хоть за что-то зацепятся, чтобы на политику подаваться.
Именно. Однако, по политике в этой ситуации у него вряд ли получится. С удивлением для себя узнал, что по такой статье сажают и в европке. Политикой тут не пахнет, чувак де-факто нарушил закон страны (каким бы ебанутым этот закон не был).
теперь каждая отварная сосиска упавшая и укатившаяся за пределы РФ будет освещаться с пометкой молния?
освящаться будет только православная сосиска
Дежурное напоминание, что его, по сути, отправили на допросы за hate crime — подобное легализовано уже давно в Европе, в Германии, Англии, Швеции.
https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8537
а посадка на бутылку при допросах и массаж пяточек тоже в гейропе легализованы?
Когда тебе приносят запрос о твоем видео, ты ощущаешь эмоции сродни посадки на бутылку, букашенька?
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/839172/hate-crime-1819-hosb2419.pdf пожалуйста, вон сколько людей были оштрафованы и тд за мыслепреступления в Англии.
Лол. Типа обычных людей можно за такие преступления сажать, а вот конкретно стендаперов нет?
— 3 тысячи человек было посажено за то, что неправильно подумали.
— ХА-ХА, но там не сказано сколько из них было КОМИКАМИ! Шах и мат, МАЛЬЧИК!
Лол, ты даже статистику нормально осилить не можешь, бедняга.
Надеюсь Долгополов уехал в Америку .И в скором времени увидим новый час шуток на нетфликсе...
Комментарий удален
Фоточку бы хоть приложили, яж ненанимался гуглить
Сразу видно взрослого, смелого мужчину. Молодец, достоин уважения. Не побоялся прилюдно обосрать всё вокруг и при одном лишь упоминании, что за слова нужно уметь отвечать, ретировался восвояси. Достойный пример в сравнении с европейскими ссыкунами
Давайте все вместе угадаем эту страну, куда он уехал.
К
Р
О
М
А
Саид......
Лучше ходить в Лондон в оперу, чем в Москве к оперу
Комментарий удален
как ты заебал
Комментарий удален
Судя по комментам ниже Поперечный включил "бывалого" чела. Мол он через это прошел, так что теперь он будет снисходительно комментировать поступки других людей, которые хотят такого избежать.
Это при том, что Поперечный хедлайнер нытья среди стендаперов. То у него депрессия, то зажимают, то его шутки режут, то пресследуют, то то, то это.
Он целый сериал начал снимать о своем нытье. Но в отношении другого человека вместо молчания выдал циничный калл, которым теперь отлично бравируют хейтеры и боты.
ну одно дело, что его освещение проблем стэндаперской жизни воспринимают как "нытьё", другое - коллег так пассивно агрессивно принижать
Блин, тоже хочу так вкотиться в европку, на полит. убежищи.
По-моему надо уже открывать конторы, которые будут предоставлять такую услугу...🤔
"А кто не убоится - того будут гнать и насмехаться над ним" (из Послания кащенитам). Пророчество-то начинает сбываться!
Тем временем, когда весь развитый и прогрессивный мир разрабатывает автопилот, летающие машины, эффективное лечение от СПИДа и т.д., в России сажают за «оскорбление чувств верующих»
Пусть за бугром посмотрит на своё творчество. Глядишь и поймёт, что его юмор из разряда дворового или сортирного.
нормальный кейс. шутишь хуевые шутки, а потом валишь из рашки и просишь политическое убежище где-то, где потеплей. пойду тоже стендапером стану
"За Оскорбление чувств верующих" - в кого? В царя?
Там про джизаса. И так прям явно бравируя и матом необоснованным приправлено.
Все правильно сделал. Сегодня выездной, завтра уже не выездной. Один бог знает, чего от этих оскорбляющихся верунов ожидать