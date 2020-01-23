Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
203

ФСБ сообщила о блокировке почтового сервиса StartMail. С него отправляли ложные сообщения о бомбах в российских городах Материал редакции

Очередная волна сообщений о минировании продолжается с конца ноября 2019 года.

6 комментариев
В закладки

Федеральная Служба Безопасности сообщила о блокировке почтового сервиса Startmail.com. Спецслужба пояснила, что с него в Россию отправляли ложные сообщения о бомбах. Об этом пишет «Интерфакс».

ФСБ рассказала, что с 28 ноября 2019 года с почтовых ящиков StartMail на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений с угрозами о минировании. В сообщениях также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры.

В Роскомнадзор считают, что владельцы StartMail «являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов».

Мы понимаем, что осуществление ограничения доступа к данному почтовому ресурсу не перекроет полностью каналы распространения подобной информации злоумышленниками, однако считаем, что принятые меры должны затруднить осуществление таких действий в дальнейшем и существенно снизить их масштаб.

Роскомнадзор

Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. 20 января а Москве эвакуировали более 10 тысяч человек.

#новости #эвакуации

Новости
Подписан
Отписаться
Александр Долгополов уехал из России. На комика написали заявление об оскорблении чувств верующих
«Чтобы быть спокойнее».
0
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u0432\u0430\u043a\u0443\u0430\u0446\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 138084, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Jan 2020 10:37:58 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Промо на TJ
Создайте своё объявление за пару кликов
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 138084, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/138084\/get","add":"\/comments\/138084\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/138084"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Zoibana

3

Нужно и телефоны заблокировать. И обычную почту.

Чтоб уж наверняка

Ответить

Ruslan Sviridov

1

ФСБ и РКН своими блокировками регулярно подкидывают годные сервисы, спасибо им.

Ответить

Димно Сижо

0

Решение из разряда "если угрозу игнорировать то её не станет". Из тех же соображений можно перестать продавать лыжные маски и балаклавы, ведь если террористы не смогут их покупать, тогда их станет меньше))

Ответить

Евгений Миронов

Димно
0

Есть другое какое-то на примете? Что делать, когда ежедневно сотни человек на ложные вызовы выезжают, а тысячи прерывают работу и учебу?

Ответить

Димно Сижо

Евгений
0

Так чуваки просто сменят один почтовый сервис на другой, лол

Ответить

Евгений Миронов

Димно
0

Это да... но что делать реально - не понятно(

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Baza: житель Орехово-Зуева пожаловался на стендап-комика Александра Долгополова из-за оскорбления чувств верующих
Полицейский, отправивший запрос в петербургский бар, при звонке TJ бросил трубку.
188
Интернет и мемы
Обсуждение: Разрезать книги на части для удобства чтения вне дома — это гениально или кощунственно
В Твиттере сначала раскритиковали «убийцу» томика Достоевского, а потом задумались, почему люди так бережно относятся к бумажным книгам.
124
Новости
В бассейн Махачкалы запретили вход женщинам
С 20 января посещать спа-центр «Арена» могут только мужчины.
216
Популярное за три дня
Ретро
«Выборов вообще не будет»: Жириновский ещё в 2018 году рассказал о создании Госсовета и «пожизненном» правлении Путина
Но, кажется, никто его тогда серьёзно не воспринял.
58
Разборы
«Она оскорбила страну»: пост Водонаевой о маткапитале привёл к критике от федеральных каналов, спикера Госдумы и Путина
А интернет её, наоборот, во многом поддержал.
285
Животные
Бездомная хаски Джубили прославилась в сети из-за необычных глаз. Это помогло ей найти новую семью
Собаку из-за вечно «удивлённой» морды сдали в приют, но интернет помог ей оказаться у новых хозяев.
66

Прямой эфир

Антон Иванов

Александр Долгополов уехал из…

Евгений Космолинский

Transparency: Россия заняла 137…

Vyacheslav Gorin

Александр Долгополов уехал из…

Ulanovskiy Philipp

Путин назвал «уродами» и…

Новая папка

Александр Долгополов уехал из…

Ручной пулемет

«Изобретательность…

Тимур Петров

«Голливуд пусть даже не…

Евгений Миронов

ФСБ сообщила о блокировке…

Ручной пулемет

Запись в подсайте Twitter

Антон Иванов

Александр Долгополов уехал из…

Димно Сижо

ФСБ сообщила о блокировке…

Ручной пулемет

Александр Долгополов уехал из…

Евгений Миронов

ФСБ сообщила о блокировке…

Дмитрий Еруков

Китайские власти закрыли выезд…

InD1G0X .

Путину предложили возвести…

пепси

Александр Долгополов уехал из…

Ручной пулемет

Александр Долгополов уехал из…

Dennis Naidyuk

Reuters: западная разведка…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ]