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Очередная волна сообщений о минировании продолжается с конца ноября 2019 года.
Федеральная Служба Безопасности сообщила о блокировке почтового сервиса Startmail.com. Спецслужба пояснила, что с него в Россию отправляли ложные сообщения о бомбах. Об этом пишет «Интерфакс».
ФСБ рассказала, что с 28 ноября 2019 года с почтовых ящиков StartMail на электронные адреса судов в 16 регионах России поступило больше тысячи анонимных сообщений с угрозами о минировании. В сообщениях также указывались более 16 тысяч якобы заминированных объектов социальной инфраструктуры.
В Роскомнадзор считают, что владельцы StartMail «являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов».
Очередная волна сообщений о минировании объектов идёт с конца ноября 2019 года. То, что угроза взрывов в каком-либо месте реально существовала, официально не подтверждалось. 20 января а Москве эвакуировали более 10 тысяч человек.
ФСБ и РКН своими блокировками регулярно подкидывают годные сервисы, спасибо им.
Решение из разряда "если угрозу игнорировать то её не станет". Из тех же соображений можно перестать продавать лыжные маски и балаклавы, ведь если террористы не смогут их покупать, тогда их станет меньше))
Есть другое какое-то на примете? Что делать, когда ежедневно сотни человек на ложные вызовы выезжают, а тысячи прерывают работу и учебу?
Так чуваки просто сменят один почтовый сервис на другой, лол