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Новости
Артём Мазанов
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Китай рассказал о жительнице с признаками коронавируса, обманувшей тепловизор в аэропорту с помощью жаропонижающего Материал редакции

Китаянка рассказала о своём поступке в WeChat, после чего с ней связалось посольство.

15 комментариев
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Путешественница из Уханя прилетела в Париж с признаками заражения коронавируса и обманула тепловизор, приняв жаропонижающее. Об этом РИА «Новости» и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на посольство Китая во Франции.

Перед вылетом у женщины поднялась температура и начался кашель. Она выпила жаропонижающее, после чего успешно пересекла границу. Об обмане тепловизора в аэропорту она рассказала в WeChat.

У меня появился жар и кашель ещё до вылета. Я так испугалась. Я быстро приняла лекарство и проверила температуру, К счастью, температура пришла в порядок и спокойно долетела.

путешественница из Ухани
цитата по South Сhina Morning Post

После публикации в соцсети посольство «получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае». Дипломатическое ведомство потребовало от женщины срочно обратиться к врачам, но выполнила ли она это требование, не уточнялось.

Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.

#новости #вирусизкитая

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15 комментариев
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Московский

5

Прокачали тупизм

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Alexander Mikhaylov

3

Увидеть Париж и умереть. 

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Дмитрий Ингал

1
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Alexey Snooker

1

смекал очка

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Игнат Синицын

1

Кто-то рассказывает в соц сетях, как котика не проходящего по габаритам перевозит, а кто-то, как проходит санитарный контроль приближая пандемию) 

Ответить

Котик Ботик

Игнат
0
https://cataas.com/cat?44540
https://cataas.com/cat?44540
cataas.com
Ответить

J S

1

Если во времена чум в Европе были бы авиаперелёты, человечество бы загнулось

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Nuke Iron

1

Я даже не знаю, что больший идиотизм — идти на обман, рискуя заразить сотни людей, или же трубить об этом в соцсетях

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Alex Fielding

0

Наконец-то пиздец настал! 

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G0d GRL

0

хитрожопые желторотики.Скоро в Люблино появятся если уже не появились

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Goodsanta

G0d
0

В Питер прилетели уже, так что и до МСК могли свободно добраться

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Friday

Goodsanta
0

В Питере ОРЗ вроде как 

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Goodsanta

Friday
0

Скоро узнаем точно наверное

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Амир Аль-Мопеди

0

Snitches get stitches.

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Oldfag TV

0

как страница из сценария фильма об апокалипсисе

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