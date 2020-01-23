Прямой эфир
что происходит в интернете
Китаянка рассказала о своём поступке в WeChat, после чего с ней связалось посольство.
Путешественница из Уханя прилетела в Париж с признаками заражения коронавируса и обманула тепловизор, приняв жаропонижающее. Об этом РИА «Новости» и «Интерфакс» сообщили со ссылкой на посольство Китая во Франции.
Перед вылетом у женщины поднялась температура и начался кашель. Она выпила жаропонижающее, после чего успешно пересекла границу. Об обмане тепловизора в аэропорту она рассказала в WeChat.
После публикации в соцсети посольство «получило многочисленные звонки и электронные письма с сообщениями об этом случае». Дипломатическое ведомство потребовало от женщины срочно обратиться к врачам, но выполнила ли она это требование, не уточнялось.
Вспышка пневмонии из-за неизвестного типа коронавируса началась в декабре 2019 года в городе Ухань в провниции Хубэй. Помимо Китая, случаи заболевания выявили в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. От вируса уже умерли 17 человек, а количество заболевших превысило 580 человек.
Кто-то рассказывает в соц сетях, как котика не проходящего по габаритам перевозит, а кто-то, как проходит санитарный контроль приближая пандемию)
Я даже не знаю, что больший идиотизм — идти на обман, рискуя заразить сотни людей, или же трубить об этом в соцсетях
хитрожопые желторотики.Скоро в Люблино появятся если уже не появились